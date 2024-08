Cultissime : Sylvain Tesson, Victor Dixen et Douglas Kennedy réunis

Pendant trois jours, le festival Cultissime rend hommage aux romans, bandes dessinées, comics, mangas, mais aussi aux adaptations cinématographiques et télévisuelles dotées d’un fort potentiel « culte ».

Sont ainsi conviés nombre d’auteurs, artistes, illustrateurs et réalisateurs venus de tous horizons pour célébrer la richesse de ces œuvres, jugées susceptibles de traverser les époques pour, un jour, devenir des références incontournables.

Des dédicaces en tous genres

L’équipe du festival a soigneusement orchestré une programmation qui embrasse tous les genres littéraires, proposant ainsi une trentaine de séances de dédicaces. Parmi les auteurs et autrices incontournables, la marraine de l’événement, Clémentine Beauvais, sera particulièrement attendue. L’écrivaine jeunesse, dont les romans Les Petites Reines (Gallimard Jeunesse, 2019) et Songe à la douceur (Points, 2018) ont largement contribué à son succès, rencontrera ses lecteurs les 27 et 28 septembre.

Victor Dixen, quant à lui, promet d’enflammer l’imaginaire des jeunes lecteurs. L’auteur des séries à succès Vampyria (Robert Laffont), qui revisite un Louis XIV assoiffé de sang, et Phobos (Robert Laffont), qui met en scène une émission de télé-réalité sur Mars, sera présent pour trois séances de dédicaces les 28 et 29 septembre.

En plus de ces rencontres, Victor Dixen participera à une table ronde dédiée à l’art d’écrire un roman, où il dévoilera les secrets d’un « world-building » [la construction d'un monde fictif, NdR] réussi. Ce sera aussi l’occasion pour lui de révéler quelques détails sur son prochain roman, Agence Perdido (Bayard jeunesse), dont la sortie est prévue en octobre prochain.

Le maître du suspense américain Douglas Kennedy sera lui aussi très actif durant les trois jours du festival, offrant de nombreuses séances de dédicaces, tout en animant des ateliers d’écriture et des conférences. Il sera rejoint par Bernard Minier, qui, fidèle à son amour du polar, sera en dédicace le samedi 28 septembre à 14h et 17h.

À LIRE – Dix auteurs de BD entrent dans la collection du Centre Pompidou

La bande dessinée sera également mise en lumière. Jérôme Alquié, scénariste et illustrateur de BD et mangas, se prêtera au jeu des dédicaces aux côtés de figures telles que Julien Blondel, Jean Van Hamme, Mark Millar, Richard Guérineau, Wauter Mannaert et bien sûr Jul, célèbre pour ses Silex and the City (Dargaud).

Pour compléter la programmation, Camille de Peretti, lauréate de nombreux prix pour son roman L’Inconnue du portrait (Calmann-Lévy, 2024), Sylvain Tesson, Bernard Werber, Jean-Christophe Rufin, Marianne Jaeglé, Anne Besson et Miguel Bonnefoy seront également présents, offrant ainsi aux festivaliers une opportunité unique de rencontrer leurs écrivains favoris et de célébrer la littérature sous toutes ses formes.

Adapter, une bonne idée ?

Nombre de romans ont gagné en notoriété grâce à leurs brillantes adaptations cinématographiques ou télévisées. À ce titre, le plus célèbre sorcier du monde ne pouvait manquer le rendez-vous du festival Cultissime, qui lui rend un vibrant hommage au travers d'une exposition.

La série Harry Potter de J.K. Rowling, publiée en France aux éditions Gallimard dans une traduction de Jean-François Ménard, investira les greniers Saint-Jean et le musée Jean-Lurçat. Les festivaliers auront l’occasion unique d’y admirer les objets et costumes qui ont participé à faire de la production de Warner Bros. Pictures une œuvre culte.

Pour poursuivre l’aventure et marcher sur les traces du sorcier, le festival a invité le duo d’artistes MinaLima, créateurs de l’univers visuel enchanteur d’Harry Potter.

L’univers de Game of Thrones sera également à l’honneur, avec divers ateliers consacrés à cette série phénomène tirée des romans de George R. R. Martin, Le Trône de fer (traduit par Jean Sola, Pygmalion). L’adaptation du célèbre roman noir de James Ellroy, L.A. Confidential (traduit par Jean Esch, Rivages), ne sera pas en reste. Avant une rencontre exclusive avec l’auteur, les festivaliers pourront assister à une projection de ce film désormais culte.

Parmi les moments forts du festival, le réalisateur Michel Hazanavicius, qui a rapporté cinq Oscars à la France avec The Artist (2011) et son adaptation des aventures d’OSS 117 (2006), se prêtera à une session de questions-réponses. Il partagera son expérience sur les défis uniques que pose l’adaptation de grands classiques à l’écran.

Des classiques remis au goût du jour

À l’occasion de la récente vague d’adaptations cinématographiques de ses romans, Alexandre Dumas sera au cœur d’une table ronde captivante sur la question : « Y a-t-il un bon âge pour Monte-Cristo ? ». Ce débat promet d’explorer la richesse intemporelle de ce chef-d’œuvre et sa résonance auprès des lecteurs de tous âges.

À LIRE – Les nominés des premiers Prix Cultissime sont connus

Le samedi 28 septembre, de 12h à 13h, Miguel Bonnefoy et Sylvain Tesson vous inviteront à réveiller « le Jack London qui sommeille en vous ». Au cours de cette heure de discussion, ces deux écrivains aventuriers partageront leur passion pour l’auteur de L’Appel de la forêt et la manière dont ses récits continuent d’inspirer des générations d’explorateurs et de rêveurs.

Le lendemain, dimanche 29 septembre, de 13h à 14h, Olivier Gallmeister et Ekaterina Koulechova, figures emblématiques de la maison d’édition Gallmeister, révéleront les secrets de leur quête de la réédition parfaite. Ils dévoileront les étapes de leur travail minutieux pour offrir aux lecteurs des versions revisitées et magnifiées des grands classiques de la littérature.

Crédits image : Festival Cultissime