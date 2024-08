Sur Arte, Arthur Teboul raconte le mouvement surréaliste

Né dans la révolte des jeunes artistes après l’effroi de la Première Guerre mondiale, le surréalisme s’est érigé en un mouvement universel, en réponse au colonialisme, au stalinisme, au fascisme et à la société de consommation.

L’un de ses textes fondateurs, le Manifeste du surréalisme (2003, Gallimard) rédigé en 1924 par André Breton, marque un tournant décisif dans l’histoire de l’art et de la littérature. En démontrant l’importance de l’inconscient, du rêve et de l’automatisme psychique, l’auteur a posé les bases d’un mouvement révolutionnaire. Il cherchait ainsi à « transformer le monde » en ancrant son action dans le contexte politique et social de son temps.

Des hommages en cascade

Preuve de son intemporalité et de sa forte influence culturelle, le centenaire du Manifeste du surréalisme est célébré cette année sous toutes ses formes : conférences, hommages et expositions dans les plus grands musées de la capitale, dont celui de la BnF.

À LIRE - Nadja, victime ou protégée d'André Breton ?

C’est dans cet élan que le Centre Pompidou ajoutera, lui aussi, sa pierre à l’édifice en érigeant une exposition intitulée Surréalisme, dédiée au mouvement homonyme, du 4 septembre 2024 au 13 janvier 2025.

Un mouvement d’avant-garde

En partenariat avec le Centre Pompidou, Arte s’apprête à rendre un hommage vibrant à l’œuvre d’André Breton et de celles et ceux qui l'ont accompagné, grâce au documentaire Révolutions surréalistes. Réalisé par Sylvain Bergère et coécrit avec Didier Ottinger, co-commissaire de l’exposition, ce film diffusé en deux parties plonge le spectateur dans l’épopée artistique du surréalisme.

Révolutions surréalistes retrace ainsi le parcours de jeunes créateurs libres, iconoclastes et visionnaires, unis par un désir ardent de lutter contre les dérives de leur époque. Ensemble, ils ont façonné le surréalisme en une avant-garde durable et prolifique, marquant à jamais l’histoire de l’art. Et c’est André Breton, figure centrale du mouvement, qui incarne le fil rouge de ce récit.

À LIRE – Surréalisme : l'intégralité des manuscrits d'André Breton sur Gallica

Riche en archives et en documents inédits d’André Breton, ce documentaire sera diffusé en deux volets. Le premier, intitulé « Le temps des provocations, de 1917 à 1929 », sera diffusé le 8 septembre à 17h30 sur Arte.

Le second, « Le temps de la résistance, de 1930 à 1966 », suivra le 15 septembre à 17h50. Les deux parties seront également disponibles en ligne dès le 1er septembre 2024 sur arte.tv.

Crédits image : © Archives André Breton / montage Arte