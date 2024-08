Iran : Narges Mohammadi et d'autres détenues battues en prison

Détenue à la prison d’Evin depuis novembre 2021, la militante iranienne de 52 ans était à nouveau jugée, en juin dernier, pour « des activités de propagande contre l’État ». Cette fois, un message audio enregistré depuis sa cellule était visé, dans lequel elle soutenait la journaliste et étudiante Dina Ghalibaf, arrêtée pour avoir accusé sur les réseaux sociaux des policiers de l’avoir sexuellement agressée lors d’une précédente interpellation.

Dans ce message, elle mettait en avant la « guerre à grande échelle contre les femmes » menée par la République islamique iranienne, régime basé sur l'Islam chiite. De propos qui lui ont valu, de la part d'un tribunal iranien, une nouvelle peine d'un an de prison, pour « propagande ». C’est le sixième procès auquel Mohammadi doit faire face depuis mai 2021, pour des peines cumulant 13 ans et 2 mois d’emprisonnement, ainsi que 154 coups de fouet.

Passage à tabac

Le 9 août dernier, la Free Narges Coalition, qui milite pour la libération de l'autrice et journaliste, a indiqué dans un communiqué que plusieurs témoignages faisaient état d'« agressions physiques dans la prison d'Evin », infligées à Narges Mohammadi et plusieurs autres détenues « en raison de leurs manifestations pacifiques ». Elles protestaient contre l'exécution d'un militant politique.

D'après l'organisation, elle souffrirait désormais de douleurs thoraciques aiguës et de difficultés respiratoires, sans doute liées aux coups reçus lors de cette attaque.

Narges Mohammadi a reçu des coups extrêmement violents à la cage thoracique, de façon évidemment délibérée. Ce n'est pas la seule. D'autres de ses codétenues ont essuyé des pluies de coups qui leur ont valu d'être emplâtrées dans les heures qui ont suivi. On voit bien que là, il n'y a plus aucune retenue de la part des geôliers. – Me Chirinne Ardakani, avocate de la famille de Narges Mohammadi, à France Inter

« Nous restons profondément préoccupés par la détérioration de l’état de santé de la journaliste, défenseure des droits humains et lauréate du prix Nobel de la paix 2023 et demandons à nouveau sa libération urgente. Nous sommes solidaires de la famille de Mohammadi et demandons qu’elle soit autorisée à lui parler et qu’elle reçoive des informations complètes sur sa situation sans délai », précise la Free Narges Coalition.

Santé fragile et isolement

Ironie du sort, la violence des gardiens de la prison d'Evin vient confirmer les dénonciations de Narges Mohammadi sur les conditions de détention en Iran. En 2022, elle publiait ainsi White Torture, un recueil de plusieurs entretiens avec des détenues des prisons iraniennes, dans lequel elle décrivait les méthodes abusives et violentes employées par les gardiens et l'administration pénitentiaire.

Paru en mars 2024 en français, dans une traduction de Didier Ausan pour les éditions Albin Michel, Torture blanche a également fait l'objet d'un documentaire homonyme, coréalisé par Vahid Zarezadeh, Gelareh Kakavand et Narges Mohammadi elle-même. Il est toujours disponible sur la plateforme France TV.

À LIRE - Militante même en prison, Narges Mohammadi persécutée par l'Iran

L'inquiétude est de mise après cet épisode de violences physiques, d'autant plus que la militante souffre déjà d'une santé fragile. Depuis le début de sa détention, elle a subi une angioplastie et la pose d'un stent pour une artère coronaire bouchée, rappelait il y a quelques mois la Free Narges Coalition.

Un appel

La famille de Narges Mohammadi, exilée à Paris, souligne aujourd'hui que son téléphone lui a été confisqué depuis novembre 2023. En conséquence, les nouvelles à son sujet filtrent par l'intermédiaire de ses codétenues...

Ces dernières ont indiqué que Mohammadi avait demandé, par écrit, à la direction de la prison l'organisation d'une visite de ses avocats et d'un membre du corps médical, habilité à constater ses blessures. Plusieurs organisations non gouvernementales ont renouvelé leur appel à la libération de Narges Mohammadi, Prix Nobel de la Paix 2023, et de tous les prisonniers politiques en Iran.

À LIRE - “Le prix de la liberté est lourd” : Pakhshan Azizi, condamnée à mort en Iran

Le nouveau durcissement de la politique carcérale du régime serait en lien avec l'assassinat de Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas, à Téhéran, qui aurait déstabilisé la République islamique.

Photographie : Les enfants de Narges Mohammadi, Ali et Kiana Rahmani, lors de la cérémonie de remise du Prix Nobel de la Paix, à Oslo, en décembre 2023 (Stortinget, CC BY-NC-ND 2.0)