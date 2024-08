Les dîners de Houellebecq et Wauquiez : la carte aux additions salées

Le Dauphiné libéré s’est presque fait une joie de souligner « l’amalgame entre le président du Conseil régional et la collectivité régionale [lequel] peut mener à engager des dépenses qui ne sont pas uniquement motivées par des logiques de communication institutionnelle », extrait qui ressort du rapport en question.

Laurent et Michel, une sacrée histoire

Et l’on se souviendra des déclarations d’amour enflammées du politique au romancier : « Pourquoi j’aime Houellebecq ? Réponse impossible, car j’aime tout dans Houellebecq. » On se sentira même gêné de la suite : « J’aime celui qui a écrit les plus belles pages d’amour de la littérature, car personne n’a compris à quel point Houellebecq parle d’amour comme nul autre, comme il est capable au cœur de la désespérance d’extraire les sauts dans les étoiles. » (voir dans L’Obs quelques autres sorties tout aussi déconcertantes).

On comprendra aisément que les dîners entre les deux hommes furent à l’aune de si poignantes déclarations. Ainsi, quand le roman Anéantir, dont une partie du récit se déroule dans le Beaujolais, territoire sous contrôle de Wauquiez, le romancier et le président s’offrirent le 8 mars 2022 un balthazar à 1248 € — on s’approche du SMIC net mensuel.

Le rapport pointe ainsi ces « dîners des sommets » et à répétition, mais la Région s’en défend : les dépenses en communication du Conseil régional seraient très faibles et la Région elle-même compterait parmi les plus économes. « À aucun moment, la Chambre régionale des comptes ne constate d’irrégularités dans les dépenses de communication de la Région », persiste-t-on. D'ailleurs, aucun des repas ne s'est fini en resto-basket.

Pourtant, le document est sans appel et « s’étonne des frais de restauration de Laurent Wauquiez, notamment ses nombreux déjeuners à Paris avec des députés, des sénateurs et des journalistes ».

Quant à Laurent Wauquiez, il a juré, mais comme le corbeau de la fable, donc un peu tard, qu’on ne l’y reprendrait pas. « Je n’étais pas informé du coût de ces repas. Quand je l’ai appris, j’ai considéré que ce n’était pas normal. J’ai donc décidé d’assurer, à titre personnel, le remboursement des sommes excessives », promet-il au Dauphiné. Oubliant, sous le coup de l’émotion, de préciser à partir de quel montant on verse dans l’excès.

On ignore si Houellebecq porte Jean Cocteau dans son cœur, mais ce dernier avait dit : « Un peu trop, c’est juste assez pour moi. » Alors quand c’est le contribuable qui paye, figurez-vous !

Faudrait qu'on remette ça

Le Canard enchaîné (7 août 2024) porte d’autant plus foie aux comptes pointés du doigt qu’il fait état d’autres dîners littéraires parisiens, au moins à deux reprises, entre le Prix Goncourt et le fringant Laurent. Le 18 octobre 2022, dans des locaux que loue la Région, près des restaurants germanopratins, crac : un autre billet de 900 € dépensés pour parler figures de style et narratologie ?

Sauf que non : Laurent Wauquiez souhaitait « recueillir la vision et la perception de l’auteur quant à la situation de la société, notamment sur la question de la place des classes moyennes et populaires », explique-t-il. Or, il est toujours plus appréciable de passer un bon moment à table pour parler de sujets si graves et profonds.

La Chambre des comptes, addition faite, note plus de 123.000 € de frais de bouche en 2022 et 2023 (respectivement 77.180 € en 2022 et 45.988 € l'année suivante) qui posent problème.

La presse attend le dessert

Et si Houellebecq apporta sa modeste contribution, les journalistes de Valeurs actuelles comptent aussi parmi les bénéficiaires : une petite cloche tapée avec trois journalistes pour 1968 €. D’autant que Geoffroy Lejeune, le précédent directeur, nommé par Vincent Bolloré depuis à la tête du Journal du Dimanche, assurait qu’il avait présenté Houellebecq à Wauquiez.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate de la Région a pour sa part exigé que le remboursement soit opéré « sans délai » tout en dénonçant des « pratiques inacceptables, indécentes au regard des difficultés de nombre de citoyens de notre région », qui attesteraient « d’une perte totale du sens du bien commun ». Il est vrai qu’à gauche, on n’invite pas les journalistes ni les écrivains : on en produit.

Extension du domaine de la glutte

On se souviendra cependant que le président de Région s’était déjà fait épingler en 2022 façon papillon (de nuit), pour des dîners somptueux à 100.000 €, alors qu’en parallèle, la Région taillait dans les enveloppes destinées aux manifestations culturelles et littéraires. « Le financement de la culture est mis à mal par la région dirigée par Wauquiez », assurait alors le Snam CGT.

Najat Vallaud-Belkacem déplorait également « des dîners somptueux, dont on comprend bien qu’ils ont vocation avant tout à préparer la candidature de monsieur Wauquiez à la présidentielle de 2027. L’argent de la région c’est surtout l’argent des contribuables ». Ce n’est pourtant pas avec des vaches maigres qu’on fera de grands banquets…

