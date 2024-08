Après la fin des JO, se mettre à l'activité physique

ActuaLitté : Vous avez publié What The Health à quelques semaines des JO : que propose cet ouvrage ?

Victor Chopinet : What The Health, c’est un projet qui a pour but de rendre simple quelque chose qu’on a tendance à bien souvent rendre beaucoup trop compliqué : être en bonne santé. Aujourd’hui, la santé est devenue une tendance. Et ça, le monde du marketing l’a bien compris (et s’en est emparé).

On évolue dans une société qui a compris qu'il était important d’être en bonne santé, ce qui a conduit à l'ouverture d'un véritable business, mais aussi à une industrie de se diversifier (et de se complexifier). Parce que, pour avoir un avantage concurrentiel, il faut plaire.

C’est là que le marketing entre en jeu. Le business de la santé c’est aujourd’hui d’un côté l’industrie pharmaceutique (les médicaments…) et de l’autre tout ce qui rend être en bonne santé tendance (bain froid, compléments alimentaires révolutionnaires, paddle-yoga, etc.). Au final, ce mélange complique plus qu’autre chose la santé. Sauf que, par extension, dire que la santé c’est simple n’est plus vendeur. Il faut autre chose. Toujours.

Le projet What The Health, c’est un retour aux bases. 50 principes simples répartis en 5 grands chapitres qui représentent les 5 facteurs contrôlables qui vous permettent d’être en bonne santé. 5 facteurs sur lesquels vous avez quasiment la main à 100 % : l’alimentation, l’activité physique, la récupération, les relations sociales et l’état d’esprit. Chaque principe est accompagné d’une question qui vous donnera une note de 1 à 5 pour vous aider à évaluer votre performance sur ce principe. La note est indispensable pour une seule et bonne raison : il n’y a que ce qu’on peut mesurer qu’on peut réellement améliorer.

À LIRE – Cérémonie d'ouverture des JO : 10 livres pour vibrer

Au bout des 130 pages de ce livre, vous aurez deux choses. La première, c’est une idée claire et honnête d’où vous vous situez sur le spectre de la santé. La deuxième, c’est un choix. Pour chaque principe, vous avez une proposition de solution pour vous aider à améliorer votre note. 50 solutions pour être en meilleure santé. Sauf que ce choix, ça restera à vous de le faire.

Le livre fait d’ailleurs écho au livre de Ben Bergeron, grand entraîneur de CrossFit : pourriez-vous nous expliquer d’abord ce qu’est cette discipline et ce que la méthode de Bergeron vous a apporté ?

Victor Chopinet : En bon pratiquant du CrossFit depuis 12 ans maintenant, je pourrais vous parler des heures de la discipline… Alors pour vous la faire simple, je vais revenir à la phrase initiale qui décrit ce sport : « Constantly varied functional movements performed at relatively high intensity », soit une savant mélange de mouvements fonctionnels (qui reproduisent des mécaniques de mouvements du quotidien), constamment variés (afin de préparer le corps à toutes les situations), et réalisés à une intensité relativement haute (adaptée à la condition physique du pratiquant).

Si l’objectif de base du CrossFit était de préparer les Navy Seals américains dans les années 80, c’est aujourd’hui une méthodologie d’entraînement qui a révolutionné le monde du fitness et de la musculation dans les années 2000. L’objectif n’est plus l’apparence, mais la performance. La performance n’est plus dans la comparaison à l’autre, mais à soi-même pour devenir une personne de plus en plus capable. Pour une personne qui cherche une activité physique qui va lui permettre d’être en bonne santé le plus longtemps possible, il n’y a pas mieux aujourd’hui que le CrossFit. Pourquoi ? Réponse page 32 du livre…

La méthode de Bergeron des 5 facteurs de la Santé se base sur une règle simple qui m’a beaucoup plu : le choix. Ce que j’ai compris au travers de ses podcasts notamment c’est que chaque individu fait le choix d’être en bonne santé ou non. Dans la grande (très grande) majorité des cas. Votre activité physique, votre sommeil, ce que vous mettez dans votre assiette, les personnes qui vous entourent… Vous avez la main sur tout ça.

Outre les connaissances et le message général autour du fait d’être en bonne santé pour pouvoir aider ceux qui nous entourent, « être la solution et non le fardeau », c’est cette notion de choix qui m’a beaucoup aidé dans la rédaction notamment des solutions pour chacun des principes dont nous parlons dans le livre.

Pourquoi avez-vous choisi l’autopublication ?

Victor Chopinet : Le choix de l’autopublication s’est fait pour la simple et bonne raison que je voulais faire de ce livre une aventure dans laquelle j’allais apprendre un maximum de choses. De l’écriture à la conception graphique en passant par les petits détails de la publication, j’ai considéré ce livre comme un projet personnel pour apprendre un maximum de choses.

C’est mon premier, et c’était l’occasion de pouvoir comprendre chaque étape de sa conception en mettant les mains dans le cambouis.

Quel est votre parcours professionnel et comment vous a-t-il amené à cette méthode ?

Victor Chopinet : Plutôt classique, mon parcours professionnel c’est 7 années d’études en Marketing digital (2 aux USA et 5 en France), au cours desquelles j’ai eu la chance d’avoir de nombreuses opportunités dont celle de devenir Social Media Manager INTL pour une grande marque dans le monde du sport et de l’optimisation des performances sportives. En somme, pour moi, le Graal.

Ce job m’a permis pendant 6 ans de partager des conseils dans le cadre de mon activité de CM autour d’éléments qui touchent à la santé (au travers du contenu posté). Simultanément, par défis personnels, j’ai repris la course à pied, et c’est là que j’ai découvert en 2021 l’univers incroyable des podcasts.

Je me mets alors à écouter à chaque sortie du contenu en rapport avec le sport, des préparateurs physiques, des interviews d’athlètes, mais aussi beaucoup de contenu qui gravite autour du sport avec des nutritionnistes, préparateurs mentaux, etc. Dans « mes shows » on retrouve entre autres Tony Robbins, Ben Bergeron, Rob Dial et EC Synkowski. Le troisième facteur qui va m’amener à cette méthodologie, c’est mon entourage personnel et professionnel, et particulièrement les personnes de plus de 40 ans, avec des enfants.

La constatation initiale c’est que tout le monde se plaint que c’est dur d’être en bonne santé. Paradoxalement, personne ne sait vraiment définir ce que cela veut dire. C’est là que mon travail commence avec cette question : est-ce qu’être en bonne santé c’est vraiment si compliqué que ça ?

Cette phrase-là va m’amener à Bergeron et à un angle va beaucoup raisonner pour moi : la santé est un choix. Choisir ce qu’on priorise dans la vie, ce qu’on mange, comment on dort, comment on bouge, de qui on s’entoure… Une succession de choix.

Ma passion pour le marketing m’entraîne à travailler sur différents formats. Un compte Instagram, un livre, un podcast, un ebook… J’étudie, je retranscris, j’adapte, je crée… Je veux garder un mot en tête : la simplicité. Puisqu’au fond, j’ai l’impression qu’être en bonne santé n’est vraiment pas si compliqué. Et si moi je l’ai compris, je pense vraiment que c’est à la portée de tout le monde.

Vous doublez par ailleurs ces 50 questions d’un podcast : pour quelle raison ?

Victor Chopinet : Mon rêve d’enfant, c’était de devenir journaliste sportif. Au final, avec mon micro et mon podcast, je m’en rapproche un peu plus que prévu non ? J’ai eu la chance de pouvoir explorer le format vlog sur YouTube et le format podcast pendant les 6 années que j’ai passées à travailler pour cette marque spécialisée dans l’optimisation des performances sportives.

J’ai adoré l’expérience. 25 épisodes de podcast plus tard à interviewer des athlètes, des entrepreneurs et des professionnels du monde du sport, j’ai ressenti un vide quand tout s’est arrêté. Ce projet What The Health, c’est l’occasion de remettre le pied à l’étrier avec un format que je trouve beaucoup plus agréable pour prendre le temps.

Paradoxalement, notre société est dirigée par TikTok et l’hégémonie du format court à l’ère de la perte d’attention, et pourtant le podcast n’a jamais aussi bien fonctionné. Je pense qu’il offre une vraie fenêtre de discussion où l’on peut mettre de la longueur, ne pas se précipiter.

À LIRE – Jeux olympiques : à Paris, des librairies mises à rude épreuve

Ma démarche pour le podcast se rapproche aussi de celle de l’autopublication pour le livre. J’avais envie d’apprendre à faire moi-même mon propre podcast. Écrire, tourner, monter, publier… une vraie volonté de comprendre vraiment comment tout ça se passe. Comme pour le livre.

Personnellement (vous l’aurez compris), j'en suis consommateur. Trajets en voiture, sorties course à pied, balade du chien… Les opportunités pour apprendre grâce aux podcasts ne manquent pas. Alors j’ai voulu proposer le mien. Si je peux t’apprendre quelques petits trucs tout en te rappelant que la santé, ce n’est pas si compliqué, pendant que tu fais ton footing ou ta cuisine, alors pour moi c’est gagné.

Crédits photo : Victor Chopinet © ActuaLitté, CC BY SA 2.0