Box littéraires : une offre encore en construction

Dans un monde où la personnalisation et la commodité sont devenues des critères essentiels pour les consommateurs, le phénomène des box a pris une ampleur considérable. Ces coffrets, livrés régulièrement à domicile, offrent une sélection personnalisée de produits dans divers domaines, allant des cosmétiques aux vêtements, en passant par les bijoux, les aliments et même les livres. Surfant sur l’explosion du commerce numérique et sur l’engouement pour les colis mais aussi pour les solutions fonctionnant par abonnement, les box continuent de se réinventer constamment, dans les domaines les plus variées.

Comme souvent, c’est aux États-Unis qu’il faut aller chercher la naissance du phénomène des box. Ce sont d’abord des coffrets par abonnement tournant autour des produits de beauté qui ont vu le jour, grâce à l’idée géniale de deux étudiantes à Harvard. Ensuite, c’est la nourriture qui s’est invitée à la fête, avec notamment une offre importante autour du vin. Puis, est venu le temps des vêtements. Maintenant, il n’y a plus de limites aux idées des entrepreneurs de talents, et l’on voit même arriver des box pour nos animaux de compagnie.

Un succès qui ne se dément pas

Comment comprendre un tel succès alors que l’intérêt véritable pour le consommateur est très discutable ? Pourtant, ce dernier s’y retrouve, car il y a toujours, en recevant un colis, l’impression de recevoir un cadeau et donc d’avoir la joie de découvrir une surprise. C’est cet effet qui est central dans le principe de la box. Avec les possibilités actuelles de suivi colis international il n’y a même aucun souci à avoir si vous faites appel à une solution qui vous est proposées dans un autre pays que l’Hexagone. Cependant, certains fournisseurs de box mettront dans ce cas en œuvre un éventuel surcoût sur les envois.

Pour les entrepreneurs qui se cachent derrière les offres de box, l’équation est assez simple : il s’agit de proposer un abonnement à un prix bien supérieur à celui de la marchandise effectivement livrée tout en vendant de façon très marketée l’exact contraire au client final. Mais de nombreuses astuces peuvent aussi être adoptées, avec des partenariats avec des fournisseurs qui offrent des produits en échance d'un gain de notoriété. Le modèle économique des sociétés qui proposent des box est aussi assez rassurant, avec des revenus récurrents puisque fondés sur le principe de l’abonnement, comme pour la téléphonie, les services de streaming, ou encore la presse. Cependant, comme le principe des box est encore assez récent, la lutte est forte entre les acteurs sur ce marché, et c'est la course pour savoir qui remportera la mise, un peu sur le principe de "the winner takes it all" : le gagnant emporte tout...le marché.

Les box, une solution commerciale pas très écologique ?

Malgré leur popularité et leur commodité, ces box soulèvent des préoccupations importantes en matière d'écologie. Différentes raisons sautent rapidement aux yeux quand on étudie d’un peu plus près le phénomène. L'un des principaux problèmes des box de produits est l'utilisation excessive d'emballages. Chaque box est souvent emballée dans plusieurs couches de matériaux, allant des boîtes en carton aux papiers de soie, en passant par les plastiques à bulles. Ces emballages, bien que souvent esthétiques, génèrent une quantité importante de déchets. Même si certains emballages sont recyclables, une grande partie finit dans les décharges, contribuant à la pollution environnementale.

Le transport des box de produits a également un impact environnemental significatif. La livraison régulière de ces box nécessite des déplacements fréquents de camions et de véhicules de livraison, ce qui entraîne une augmentation des émissions de CO2. De plus, les box sont souvent expédiées sur de longues distances, augmentant encore l'empreinte carbone associée à leur transport.

Un autre problème majeur est la quantité de produits non utilisés. Les box de produits contiennent souvent des articles que les abonnés ne souhaitent pas ou n'utilisent pas. Par exemple, dans les box de cosmétiques, les abonnés peuvent recevoir des produits qui ne correspondent pas à leur type de peau ou à leurs préférences. Ces produits finissent souvent par être jetés, contribuant au gaspillage et à la pollution.

Le système des box de produits encourage la surconsommation. Les abonnés reçoivent régulièrement de nouveaux produits, même s'ils n'ont pas encore utilisé ceux des mois précédents. Cette surconsommation entraîne une production excessive de biens, qui nécessite des ressources naturelles et génère des déchets. De plus, elle contribue à une culture de consommation effrénée, où les produits sont rapidement remplacés par de nouveaux, sans considération pour leur durabilité.

Les box littéraires des médiathèques, des box gratuites

Tout d’abord précisons qu’il existe une assez grande variété de box littéraires, à commencer par celles qui sont proposées depuis maintenant plusieurs années par différentes médiathèques un peu partout en France. On peut à ce titre citer l’initiative lancée par les médiathèques de Pau. Dénommée la Bouqu’in Box, cette offre met à disposition régulièrement différents ouvrages pour les lectrices et les lecteurs. Cela peut permettre de découvrir des titres et des genres vers lesquels on ne serait pas allé spontanément. Et, cerise sur le gâteau, quelques petites surprises sont glissées aussi dans les box.

D’autres établissements proposent des offres dans la même inspiration, comme la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou, avec la Book Box. C’est une solution qui peut faire le bonheur de tous ceux qui n’ont pas le temps de se promener dans la bibliothèque à la recherche d’un titre qui pourrait les séduire. Il suffit, auparavant, de remplir une fiche de renseignements : c’est cette dernière qui va permettre aux bibliothécaires de faire un choix personnalisé.

Les box littéraires : une offre plurielle mais qui cherche encore la voie de la rentabilité

Parmi les acteurs privés qui se partagent ce nouveau marché, on peut notamment citer Le facteur livre, avec une offre très fournie. Derrière cette interface se cache une lectrice et libraire passionnée. Elle propose, dans des déclinaisons variées, de partager ses découvertes, et il y a du choix pour tous les publics et pour différents budgets. Associés aux livres, on pourra retrouver aussi une petite douceur, du thé ainsi qu’un petit cadeau surprise : de quoi renforcer l’attrait pour une telle offre !

On peut choisir entre une box livres Poche jeunesse, une livres ado, une bd, des CD audio, des livres grands caractères, des livres grand format, ou bien encore des livres Poche. Les offres d’abonnement démarrent à 23,90 € mais peuvent grimper bien plus haut. Cela dépendra du nombre de livres souhaité par envoi, mais aussi de la durée de l’abonnement souscrit. Des coffres sont aussi proposés qui allient livres et moments de dégustation.

Des box qui ouvrent quand beaucoup d’autres ferment leurs portes

Cependant le marché des box, et des box littéraires en particulier, est encore très nouveau. Les entrants sur ce marché cherchent à devenir rapidement l’acteur majeur du secteur. Mais, en attendant, plusieurs sociétés ont déjà jeté l’éponge entre le moment de lancement et aujourd’hui. On peut citer Pick-A-Book, Livre-mois, Mille et un livresbox, Glory Box Book, Surprizz, Collibris, La Box de Pandore, ou encore le média Ernest ! qui proposait aussi des box.

Une offre originale et à partir de 12 euros est celle qui se cache derrière Once upon au book. Vous aurez, là aussi, droit à un ou plusieurs livres, mais également à des gourmandises et à de petites surprises. C’est l’impression donc de recevoir un joli cadeau tous les mois. Différents modèles sont à chaque fois proposés, avec la possibilité de proposer des box pour les enfants, ou à la fois pour les parents et les enfants, afin de faire le bonheur de toute la famille. Les concepteurs de cette offre permettent de choisir une formule sur abonnement ou simplement des box pour un anniversaire ou pour faire un cadeau quelle que soit l’occasion.

Des box qui se déclinent à l'infini

Un des succès du moment, est l’offre développée par la société KUBE à laquelle nous avions déjà consacré un podcast en 2021, ce qui permet de mieux comprendre le concept. La clef chez KUBE, c’est la sélection des livres par des libraires. De nombreuses box sont proposées, avec par exemple deux livres par mois pour les enfants, jusqu’à 12 ans. On peut souscrire directement à cette offre ou choisir de l’offrir à un enfant (à partir de 19,20 € par mois).

Vous pouvez aussi vous orienter vers KUBE ORIGINALE, avec un livre à déguster par mois (là aussi à partir de 19,20 € par mois). Pour aider le libraire à faire son choix, il suffit tout d’abord de remplir un petit questionnaire afin de mieux cerner vos goûts. Pas de robot ou d’algorithme ici, c’est l’humain la clef du système. De petites surprises sont associées à l’envoi de chaque livre. Et si le livre reçu ne vous plaît pas, vous pouvez l’échanger.

