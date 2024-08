Deux lauréats du Prix européen de la culture politique 2024 Fondation Hans Ringier

L’engagement respectif de l’un comme journaliste et de l’autre comme ministre des Affaires étrangères fusionne pour former une œuvre impressionnante en faveur d’une société ouverte. Le prix européen, doté de 50 000 euros, est décerné pour la dix-huitième fois et a été attribué auparavant à Jean-Claude Juncker, Boris Tadić, Jürgen Habermas, Pascal Lamy, Jean-Claude Trichet, Hans-Dietrich Genscher, Donald Tusk, Wolfgang Schäuble, Heinrich August Winkler, Mario Draghi, Frank-Walter Steinmeier, Margrethe Vestager, Sir Christopher Munro Clark, Zuzana Caputová, Peter Sloterdijk, Kaja Kallas et Alexei Navalny.

Anne Applebaum et Radosław Sikorski ont reçu aujourd’hui à Ascona le « Prix européen de la culture politique » de la Fondation Hans Ringier.

« L’œuvre de toute une vie de ce couple exceptionnel englobe la pensée occidentale des États-Unis à la Pologne en passant par Israël — l’espace de liberté de l’Ouest à l’Est. Anne Applebaum et Radosław Sikorski incarnent la démocratie et la société ouverte ainsi que la volonté de défendre et de porter ces valeurs. Ces deux personnalités méritent, pour leur travail journalistique et politique, les remerciements de tous les citoyens et citoyennes épris de liberté », a déclaré Frank A. Meyer, président de la Fondation Hans Ringier, en commentant le choix des lauréats de cette année.

Christian Lindner, ministre fédéral allemand des Finances, a salué les deux lauréats dans son éloge : « Anne Applebaum et Radosław Sikorski impriment leur marque sur les débats de notre époque et, de ce fait, sur la culture politique en Europe. » Actuellement, des forces autoritaires cherchent à saper l’ordre libéral par des mensonges allant jusqu’à la violence ouverte.

De leur profonde compréhension de l’oppression soviétique à l’intérieur et de l’impérialisme à l’extérieur, Applebaum et Sikorski déduisent des pistes pour affirmer la liberté. Ils sont les porte-drapeaux du monde libre. Pour cela, le Prix européen de la culture politique 2024, nos remerciements et notre grand respect vous sont dus.

La distinction a eu lieu dans le cadre du traditionnel « Dîner républicain », qui se déroule chaque année à l’hôtel « Castello del Sole » à Ascona, à l’invitation de Frank A. Meyer.

Crédits photo © Ringier - La remise du prix a eu lieu samedi à Ascona. (de gauche à droite) L'orateur Christian Lindner, l'hôte Frank A. Meyer, Radosław Sikorski et Anne Applebaum.