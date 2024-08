Voilà un an que Michela Murgia est décédée : un héritage littéraire

Michela Murgia (Cabras, Sardaigne, 1972), n’était pas seulement l’une des autrices les plus novatrices et les plus engagées de ces dernières années en Italie, mais elle a aussi eu une multitude d’âmes et de rôles : diplômée en théologie et féministe, essayiste, activiste, présentatrice de radio, personnalité de la télévision, figure politique, actrice et porte-parole de nombreuses revendications. Bref, une intellectuelle complète.

« Grâce à son expressivité, à ses idées et à sa présence dans différents médias (des livres aux journaux, des blogs aux podcasts, de la télévision à la radio, sans oublier, bien sûr, les réseaux sociaux), nous pouvons donc dire que Michela Murgia a été une personnalité influente sur la scène culturelle italienne » (Il Libraio).

Les ouvrages posthumes

En 2023, Murgia annonce qu’elle souffre d’un cancer en phase terminale : dans les derniers mois de sa vie, elle se consacre, entre autres, à l’écriture d’œuvres qui seront publiées à titre posthume. Le premier, Dare la vita (Rizzoli), fut publié en janvier 2024.

Dans cet essai, l’autrice s’attarde sur le sens profond du choix d’une famille au-delà des liens du sang et de l’appartenance, une pratique qu’elle a elle-même mise en œuvre en contribuant à construire le modèle de « sa famille queer ». Ce livre se concentre donc sur les aspects affectifs qui rendent ce lien comparable au concept de famille et sur le défi de la reconnaissance de ce lien dans la sphère politique.

Toujours en 2024 a été publié son deuxième livre posthume, Ricordatemi come vi pare —In memoria di me (Mondadori), défini comme « une formidable réflexion sur le pouvoir, le féminisme, la foi, la littérature ».

À la veille de sa mort, l’écrivaine sarde a passé une semaine à raconter son histoire à Beppe Cottafavi, son éditeur et ami. Le livre est donc basé des enregistrements et est enrichi de quatre nouvelles inédites et d’autres textes perdus que l’autrice sarde a choisis. Il s’agit donc d’une sorte d’autobiographie posthume qui conserve la voix de l’autrice.

Le podcast Splende e Splenderà

Cet été une autre initiative importante a été créée pour se souvenir de Michela Murgia et donner une voix à son œuvre : le podcast en six épisodes Splende e splenderà - Vita e opere di Michela Murgia, édité par Carolina Capria et Silvia Grasso, en exclusivité sur Storytel à partir du 24 juillet.

Il s’agit d’« un voyage qui nous rapprochera de la vie et de l’œuvre d’une grande écrivaine qui nous a quittés trop tôt, mais qui continue à faire partie de nos jours ».

D’après les auteurs du podcast, « un an après sa mort, nous pouvons affirmer que l’héritage que Michela Murgia nous a laissé continue de prospérer. Rencontres, lectures, célébrations, représentations théâtrales : des centaines d’événements disséminés dans toute la péninsule ont été créés pour célébrer l’écrivaine sarde et son immense travail d’intellectuelle. Dans ce podcast, nous avons essayé de déverser toute l’estime et la gratitude que nous éprouvons à l’égard de Michela Murgia ».

En parlant de podcasts, Michela Murgia, avec l’écrivaine Chiara Tagliaferri, a longtemps été la protagoniste de l’un des podcasts italiens les plus écoutés, qui a également inspiré deux livres, publiés par Mondadori. Il s’agit de Morgana, qui a reçu le 7 juillet le prix « Premio storia del podcast italiano » lors des Italian Podcast Awards, l’événement annuel qui met en lumière les meilleurs podcasts produits en Italie.

Une œuvre originale et variée

Michela Murgia a publié de nombreux ouvrages (romans, essais, pamphlets) pour différentes maisons d’édition, notamment Einaudi. Rappelons deux ouvrages emblématiques.

Il mondo deve sapere (Einaudi, mais la première édition a été publiée par Isbn) est le premier livre de Michela Murgia. Il est né du blog dans lequel l’auteure a raconté son expérience dans le centre d’appel d’une multinationale américaine. Il prend la forme d’une satire tragicomique des entreprises dans lesquelles les opérateurs de télémarketing sont exploités en raison de la précarité de leur emploi.

Accabbadora (Einaudi), prix Campiello 2010, est l’un des livres les plus célèbres de Michela Murgia. Il raconte la rapport spécial entre Maria et Tzia Bonaria, la couturière du village qui a accepté de l’héberger. Mais Tzia Bonaria, c’est aussi l’Accabadora, un personnage du folklore sarde qui, selon la légende, était chargé d’accompagner vers la mort ceux qui, atteints de maladies graves, souhaitaient abréger leurs souffrances.

En français nous pouvons lire Accabadora (Seuil, 2011, trad. Nathalie Bauer), La guerre des saints, Seuil, 2013, trad. Nathalie Bauer), Leçons pour un jeune fauve (Seuil, 2017, trad. Nathalie Bauer) et Devenir fasciste, mode d’emploi (qui sortira pour Plon en septembre 2024, trad. Angela Calaprice),

Crédits photo : DR