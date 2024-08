Michel Houellebecq face à Bernard Pivot : l'ultime interview

De fait, jamais l’écrivain le plus lu aux États-Unis n’a figuré parmi les invités de l’émission Apostrophes : l’émission fut diffusée entre 1975 et 1990, et le premier roman de Michel Houelllebecq, Extension du domaine de la lutte, ne sortit qu'en 1994.

En revanche, il était bien sûr le plateau de Bernard Pivot pour Bouillons de culture, le 9 octobre 1998, aux côtés de Virginie Despentes, Marie Nimier, Jean-Marie Rouart et Philippe Sollers, avec pour thématique Bonheurs et misères du sexe. C’était l’époque de Particules élémentaires et l’écrivain était encore fréquentable…

Alors, une ultime rencontre entre le romancier et l’animateur, décédé le 6 mai 2024, à l’âge de 89 ans, voilà qui reste exceptionnel : peu de présentateurs acceptent, de profundis, de revenir d’entre les morts pour une dernière passe d’armes littéraire.

Voici donc réunis, alliance de la carpe et du lapin, pour l’émission Le Grand Cacture, sur la chaîne belge RTBF, les deux humoristes Kody et Damien Gillard, grimés respectivement en Bernard et Michel. « Ultime participation de Bernard Pivot (Kody) à une émission de télévision ! Cette véritable légende de la télévision française, récemment disparue, revient de l’au-delà pour une dernière interview sur notre plateau. Cet amoureux de la littérature réagit à l’évolution de la langue française », indique Le Grand Cactus.

Un Pivot mort, mais toujours passionné : « Depuis mon décès, je m’intéresse bien plus à la poésie qu’au roman. À la poésie, tout à fait. Les vers. Je bouffe des vers depuis que je ne suis plus. Matin, midi, soir, je bouffe des verres », explique l’humoriste avec faveur, et sous les rires du public.

Une collection jeunesse par Houellebecq

Et au cours de ce débat, présenté Jérôme de Warzée par Kody-Pivot est rejoint par l’un de ses invités favoris, Michel Houellebecq, toujours très déprimé. « Ce matin je me suis levé, avec une fuite dans la salle de bain. Un plombier m’a tapé une fortune juste pour changer un joint de robinetterie », explique Damien-Michel. Le tout salué avec enthousiasme par Kody-Pivot. « Quelle emphase », lance-t-il. « Non, il n’y a pas d’emphase », reprend le présentateur. « Oui, mais vous voyez bien qu’il est en démarrage, là », riposte le Pivot parodique.

Et l’on en vient à être d’accord avec l’animateur, après une tirade aussi glauque que morbide (et comique) : « Je préférais quand on ne comprenait pas ce qu’il disait, personnellement. »

Mais attention, scoop : Houellebecq a développé une collection pédagogique pour les enfants. « Ca s’appelle T’choupi. Par Michel Houellebecq. » Et d’ajouter : « Les enfants, doivent, dès leur plus jeune âge, trouver la place qui est la leur. Au cimetière. » Une cinquantaine d’ouvrages revisités s’étalent sur la table : T’choupi enterre ses parents, « une superbe métaphore sur la quête d’une libération parentale enfin aboutie », commente le vrai-faux Pivot.

Et la présentation embraye avec T’Choupi perd son job étudiant, ou T’Choupi, fête sa maturité sexuelle à quatorze ans dans un manoir autrichien. La suite est à découvrir dans la vidéo.

Kody (de son vrai nom Kody Kim) est un humoriste belge d'origine congolaise. Il s'est fait connaître grâce à ses performances dans des émissions comme Le Grand Cactus et pour ses spectacles de stand-up où il aborde avec humour des sujets de société, souvent liés à l'immigration et à l'identité.

Damien Gillard, né en 1972 en Belgique, est un acteur et humoriste reconnu : il a débuté sa carrière au théâtre avant de s'illustrer à la télévision et au cinéma. Ensemble, ils forment un duo apprécié pour leurs interventions humoristiques dans Le Grand Cactus, où ils parodient des personnalités et des situations politiques avec un style incisif et engagé.

Diffusée depuis 2015 sur la chaîne publique RTBF, cette émission est présentée par Jérôme de Warzée et Adrien Devyver, proposant un traitement décalé de l'actualité, tant belge qu'internationale.

Crédits photo : Bernard Pivot - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ; Michel Houellebecq, capture d'écran