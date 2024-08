Découvrez la liste des cinq ouvrages finalistes du Prix Ivoire 2024

Aurélie Bontout-Roche, après 17 ans comme responsable des traductions du groupe éditorial Libella (Buchet-Chastel, Phebus, Delpire and Co, Les Cahiers dessinés), a rejoint l’European Union Prize for Literature, en tant qu' « International Project Manager for Publishers and Agents ». Son rôle, pour résumer : « Contribuer à la visibilité des auteurs du prix. »