Fannie possède un don d'empathie remarquable

Le casino est un univers vivant et sans cesse en changement. L’arrivée du divertissement numérique a fait le plus grand bien à ce microcosme qui fut durant trop longtemps, une chasse gardée des élitistes désireux de laisser les néophytes sur le pas de la porte, mais aussi un repaire de truans en mal d'escroqueries et d'entourloupes diverses et variées. Ce n’est plus le cas aujourd'hui, et grâce à toutes les opportunités en ligne, le casino est devenu un divertissement à part entière, pour ne pas dire moteur ou pionnier.