Tim Boucher, l'auteur de 120 livres écrits avec l'IA

« Utiliser les IA ne fait pas de moi un artiste, mais être un artiste est ce qui me fait utiliser les IA », écrit Tim Boucher, dans un billet de blog qui pourrait tout aussi bien être un manifeste d’IA art. Artiste, Tim l’était avant l'avènement de l’IA : il a créé et continue de créer des oeuvres qui proviennent de son seul esprit d'humain. Artiste, Tim affirme le demeurer lorsqu’il utilise des outils d’intelligence artificielle pour produire des images ou des textes.

Dans son blog, il ajoute : « Il me semble que l’IA est la nouvelle peinture, la nouvelle pulsion artistique… Je ne parle pas ici de peindre au pinceau seulement, mais de peindre avec des idées, des mots, des images et des vidéos en même temps, des chansons, des voix, des personnages. Des mondes. Chacun comme un coup de pinceau sur l’hypertoile et dont la forme ne peut être appréciée que depuis la perspective multidimensionnelle de l’espace latent de l’imagination humaine. »

En plus de générer une multitude d’images à l’aide d’intelligences artificielles, Tim Boucher a écrit au cours de ces deux dernières années plus de 120 livres de science-fiction, en utilisant ces mêmes outils : « ChatGPT, Mistral, Midjourney, Stable Diffusion… tout ce qui est disponible commercialement » précise-t-il. Écrits en anglais, langue maternelle de Tim, et déjà disponible en format ebook, ils seront bientôt publiés pour la première fois en version imprimée par la maison d’édition française Typophilia.

Le temps et l’espace artistique repensés

Comme il l’explique dans son blog, les intelligences artificielles lui ont permis d’aborder d’une nouvelle manière le processus de création artistique. D’abord par leur rapidité d'exécution, qui convient parfaitement au fonctionnement de Tim « je suis quelqu'un qui travaille vite », nous confie-t-il.

Dans un processus de création plus traditionnel et humain, il est nécessaire de passer par différentes étapes assez laborieuses — au sens premier du terme : avoir l’idée, faire un premier brouillon, le modifier, faire le dessin, ajouter les couleurs, apporter des détails, du relief etc. « J’aime ce procédé, mais parfois c’est trop lent, parce que les idées fusent et j’aimerais les attraper au vol. »

L’IA, elle, lui permet de sauter ce long travail pour se concentrer sur la capture directe de ces idées. « J’ai toujours voulu écrire, ou faire de la BD, mais ça prend tellement de temps que je finissais à chaque fois par abandonner. Quand ces outils sont arrivés j’étais face à une explosion de créativité, je pouvais y mettre mes émotions, les souvenirs de mes rêves, les idées que j’avais. Je pouvais m'asseoir, capturer tout cela instantanément et en faire quelque chose. »

Image tirée de Relaxatopia, de Tim Boucher

En plus de repenser notre relation au temps de la création artistique, Tim Boucher nous explique comment les outils d’intelligences artificielles bouleversent le rapport qu'entretient l’œuvre d’art à l’espace, notamment en avançant le concept d’hypercanvas — qui renvoie à l'idée d'une toile qui s'étend à l'infini : « Dans le passé, la création d’un artiste était limitée à un cadre matériel précis, maintenant, il est possible d’y ajouter toute une multitude de travaux différents. Ça pose la question : où l'œuvre d’art se situe-t-elle ? Au lieu d’avoir une toile pour une oeuvre, je peux avoir une nouvelle image, un nouveau texte, une nouvelle vidéo pour la moindre interraction que j’ai avec l’outil. »

L'IA, un co-auteur maladroit

Le travail de Tim permet également, selon son éditeur Emmanuel Pierre Jean Doridot, de faire tomber le mythe de l’écrivain seul producteur de son livre, et d’une oeuvre qui sortirait de son esprit comme de la cuisse de Jupiter. « Étant dans le milieu de l’orthotypographie, je sais le rôle des intelligences organiques dans le travail de tenue d’un texte. Aucun texte n’est le travail direct d’un auteur seul. »

« Parfois la qualité est bonne, très bonne même, et proche de la production humaine, parfois, c’est très étrange et mauvais », admet-il. Alors il arrive régulièrement que Tim doive retoucher le résultat proposé par l’outil, pour le rendre plus fou, plus déjanté, plus effrayant, plus dramatique... — Nous n'avons pas encore pu nous procurer les ouvrages pour juger du résultat.

Couverture de La Conspiration Quatria, le premier roman de Tim publié par Typophilia

Aussi, certains de ces livres sont quasi-exclusivement de production humaine, nous dit-il, d’autres ne comportent qu’une intervention minimale. Entre les deux, il y a un tout un spectre de niveau d’interaction humain/outil. « Je me suis dit qu’il y avait la démonstration du potentiel de collaboration entre des intelligences organiques et artificielles », nous confie Emmanuel, mettant en avant ce qui l'a poussé à éditer les livres de Tim, qu'il considère comme un « pionnier » dans son domaine.

Le tout en restant ouvert aux curiosités que propose l'outil, car la maladresse inhérente à la machine n’est pas nécessairement une mauvaise chose, et peut être recherchée pour elle-même. Par exemple, Tim Boucher nous explique comment, à un certain point de sa recherche, l’IA générative française Mistral se met à devenir folle : son esprit artificiel se brise et la machine se met à répéter en boucle les mêmes termes.

Selon lui, « ce moment est super intéressant en lui-même, même si ce n’est pas génial d’un point de vue littéraire. On a un outil qui essaye d’imiter l’esprit humain et qui échoue, et cette erreur est super à observer. »

Lorsqu'ils sont passés au travail de retouche, de traduction et de correction des textes, Tim et l’équipe de Typophilia, ont alors fait en sorte que les petites faussetés que produisent les IA ne soient pas effacées, pour permettre au lecteur connaitre ce qu’ils appellent le « goût de l’IA ». « Le texte dégluti par la machine a quand même une certaine saveur. Avec les traductrices, les correctrices et les outils artificiels qu’on utilise pour la traduction, on essaye de la conserver », nous explique Emmanuel.

Un art sans conscience ?

À lire tout cela, on pourrait croire que Tim Boucher n’est qu’un autre fou de gadgets en tous genres, biberonné à la propagande venue de la Silicon Valley et aux œillères bien fixées de chaque côté du visage. Il n’en est semble-t-il rien. Après avoir travaillé plusieurs années dans le trust and safety et la modération de contenus numériques, il vit sans smartphone ni réseaux sociaux. Cette ancienne vie au cœur de la machine « a eu un prix sur les nerfs de Tim, il connaît bien le problème qu’est notre dépendance aux réseaux sociaux et aux technologies », nous dit son éditeur.

Sa recherche artistique n’est alors qu’une continuation des réflexions qui l’ont toujours traversées concernant notre rapport aux nouvelles technologies, avec le même objectif de le rendre le plus sain possible. « Après avoir travaillé 5 ans dans cet environnement, j’ai vu les limites de ces technologies et ce qui peut être une belle vie avec elles. »

« Ce que nous propose les grandes compagnies qui développent les IA n’est peut être pas ce qui correspond le mieux à nos valeurs, et en tant qu’artiste, je ne peux pas participer à cette discussion sans être à l’intérieur même du programme, en en comprenant les tenants et aboutissants. Grâce à mon expérience pratique, j’ai énormément appris sur ce qui est mauvais, ce qui est bon, ce qui peut être amélioré et comment l’améliorer. »

Il a beau utiliser l’IA pour travailler et créer au quotidien, Tim n’en semble que plus conscient des soucis que posent ces nouveaux outils et la manière avec laquelle ils sont gérés, et des solutions qui s’offrent à nous. C’est d’ailleurs le thème central de la plupart des histoires qu’il écrit avec eux, une manière de retourner les armes contre elles-mêmes. Travailler avec, collaborer, tout en mettant son collaborateur sur la sellette.

Crédits : Tim Boucher

Connaitre, comprendre, participer

Dans ses livres comme dans ses blogs ou les diverses interviews qu'il donne, l'auteur et artiste canadien met en avant ce qui lui semble être les dangers les plus pressants du monde des IA. Du manque d’invention des machines : « C’est une de mes peurs dans notre usage de l’IA, la perte de la diversité. Je trouve ça vraiment flat et je ne veux de ça ni dans mon travail, ni dans le monde dans lequel je vis. Alors une des solutions, c’est d’avoir plusieurs fournisseurs d’intelligence artificielle, et aussi de préserver l’autonomie de la créativité qui ne provient pas d’un ordinateur. »

Jusqu’au pouvoir excessif que vont bientôt avoir les entreprises privées qui gèrent ces outils : « C’est nécessaire de pouvoir avoir une conversation publique sur les règles d’usage des machines. C’est assez mauvais si on laisse aux plateformes un pouvoir discrétionnaire sur ce qui peut être dit/fait ou pas. Je trouve ça plus dangereux que les fausses existential threats qu’on entend d’habitude dans les médias. Nous allons interragir de plus en plus avec des entités non-humaines qui n’ont pas d’empathie, qui n’ont pas la même compréhension que nous du contexte dans lequel elles évoluent, et nous allons devoir suivre certaines de leurs décisions sans avoir la possibilité de les remettre en question. »

D’autant plus que la vague s’annonce massive, et qu'elle a déjà commencé à déferler : « On a déjà des problèmes de surconsommation de contenu et de média, on est dans une sorte d’anxiété à cause de cela, à devoir constamment checker nos notifs et réseaux. Il y a une grande chance que l’IA aggrave ce problème, car elle pourra être utilisée pour tout personnaliser : “Voici vos musiques de la journée, voici les livres que vous devez lire, les amis que vous devez rencontrer…” C’est un risque énorme parce qu’il n’y a aucun contrôle sur les entreprises qui opèrent dans ce domaine. »

« Elles peuvent ainsi manipuler nos comportements, nous faire acheter tel produit, nous faire ressentir d’une telle manière. On a des preuves que Facebook essaye de repérer les états émotionnels de ces usagers et de les modifier. C’est complètement fou, dystopique. Est ce que c’est le futur qu’on souhaite ? Et sinon, comment le changer ? Parce que ça va arriver très rapidement », conclut-il.

Crédits : Tim Boucher

Nourrir la bète qu'on veut combattre ?

Ce que semble alors nous proposer Tim Boucher, c'est un voyage dans cette nouvelle hyperréalité qui s'ouvre à nous au travers des outils d'intelligence artificielles. Une sortie dans un environnement où les frontières entre fiction et vérité sont brouillées, où les dangers les plus pressants côtoient des avancées extraordinaires dans toutes les activités humaines.

L'IA, c'est un cocktail de toutes les capacités humaines, il peut s'avérer être autant explosif que vertueux, selon ce qu'on choisi d'y mettre. « L’intelligence artificielle est une intelligence collective, c’est un mélange de toutes nos productions, donc si on la nourrit avec du garbage [des ordures, NdR], le résultat sera garbage. Mais si on nourrit le système avec de l’information de haute qualité, belle et chargée de sens, l’IA va refléter tout ça. »

Tim Boucher appelle ainsi chacun de nous à s’emparer de ces outils, pour les maîtriser et mieux participer à la révolution qui nous attend, plutôt que d’adopter une simple réaction épidermique de rejet du phénomène. « Il est important d’avoir un dialogue avec ces technologies pour mieux comprendre comment elles marchent, ce qu’on peut faire avec et ce qu’on veut faire avec. Chercher également un moyen de trouver des solutions qui ne sont pas nécessairement couplées aux capitalismes, avec des IA qui nous donneraient d’autres résultats que ceux qu’on reçoit de la part d’une entreprise qui fait ça car elle facture 20 dollars par mois pour son utilisation. »

Tout le monde ne sera certainement pas convaincu par la démarche de l'auteur canadien, qui concède lui même le paradoxe qu'elle recouvre : « Je suis à la fois contre le système, et en même temps je suis une partie du problème. J’accepte ce jugement. »

À LIRE — ChatGPT : c'est au tour d'un Prix Pulitzer de porter plainte contre OpenAI

D'autres pourraient également lui opposer les questions de copyright et de droits d'auteur qui sont actuellement au coeur des réflexions sur ce type de contenus : certains vont même jusqu'à qualifier l'art par IA de vol. Aux États-Unis, notamment, les procès s'enchainent contre les entreprises de développement d'outils d'intelligence artificielle générative. De son côté, Tim affirme être très attentif à ses questions, et rechercherait des moyens de respecter l'esprit français du droit d'auteur dans le cadre de la publication de ses œuvres dans l'hexagone.

Où est passée la vérité ?

L'art par IA est tout nouveau et ne manque pas de détracteurs. Beaucoup d'inquiétudes entourent cette innovation dans la manière de créer du contenu. Sont par exemple pointés du doigt les deep fakes [vidéo ou photo truquées utilisant des personnalités, NdR] et la facilité avec laquelle il est aujourd'hui possible de les partager, les théories du complot qui en découlent, et le danger que cela représente pour la démocratie et pour notre rapport à la vérité.

En réponse à ces questionnements, Tim Boucher, qui affirme ne jamais cacher le caractère faux des images et des histoires qu'il crée avec l'IA, voit aussi son travail comme une manière de visibiliser la puissance et les risques de cette nouvelle technologie. « Elle a ses propres limites, mais comme tout processus de création. Ce n’est pas une raison pour fuir face à cette nouveauté, mais il faut plutôt mettre la lumière sur ce qui est problématique, le nommer et chercher des solutions ».

En Amérique du Nord, son travail fait déjà parler. Entre critiques, débunkages, recherche de buzz et intérêt sincère pour ses oeuvres, les deepfakes de Tim ont réussi à attirer l'attention, de Reuters à CNN, en passant par la chaîne YouTube d'un influenceur américain spécialisé sur ces questions. Récemment, dans un entretien accessible aux plus anglophones d'entre nous — pour les autres des sous-titres générés automatiquement sont proposés —, Tim est revenu avec lui sur les différents critiques visant l'art généré par IA.

Crédits image : Tim Boucher