Journée du Manuscrit Francophone : 2024, en hommage

« On était 7 dans la pièce ! » C’était presque un cri qui déchira l’air pour interrompre la liturgie de l’enterrement de Jean-Marie Mojon. Qui pouvait donc se permettre d’arrêter la messe d’un homme aussi respectable, aussi pratiquant ? Quel message était aussi important de transmettre à l’assistance qu’il devait être révélé à cet instant précis où l’homme se tait devant la parole de Dieu ? C’était comme s’il devait révéler un secret enfoui pendant tant d’années partagé seulement par les 7 personnes présentes ce jour-là ? Comme s’il déposait un fardeau qu’ils avaient tous porté toute leur vie.

Surprise, l’assemblée fit alors silence.

« Nous étions réunis dans le salon de Jean-Marie et Colette autour de notre ami Mohammed Duval pour décider s’il fallait partir ou rester. Les Français qui voulaient rester étaient menacés de mort par leurs compatriotes et se demandaient si le même sort ne leur était pas réservé par l’Algérie indépendante ? Mohammed Duval avait décidé depuis longtemps, il avait immédiatement pris la nationalité de son pays l’Algérie et choisit son prénom arabe. Et nous avons décidé de rester. Rendez hommage à Jean-Marie pour cela. » Pierre Proton termina ainsi son témoignage et la messe put reprendre.

Évidemment, beaucoup de personnes présentes connaissaient cette histoire, mais prononcée à ce moment-là par l’un de ses protagonistes, elle prit une tout autre dimension, car Pierre convoqua à la messe d’enterrement de Jean-Marie Mojon les 7 moines de Tibhirine qui, sans aucun doute, étaient présents. Cela ne pouvait être un hasard puisqu’il fut le seul laïc français non officiel présent à leur enterrement. C’était pendant les évènements en Algérie et il fallait faire plusieurs heures de route en voiture de Constantine en traversant de nombreux barrages militaires vrais ou faux, personne ne savait vraiment. Il n’écouta personne et accompagna l’évêque de Constantine.

Mohammed Duval est en fait le Cardinal Duval qui restât Archevêque d’Alger jusqu’à sa mort. Très rapidement, il condamna la torture en Algérie, « la fin ne justifie pas les moyens », et prit position pour l’indépendance de l’Algérie au risque de se faire tuer par l’OAS qui remplissait alors ses églises. Dans cette pièce, il demandait à de simples gens, tous parents de plusieurs enfants, « d’accepter de rester pour aider nos amis musulmans à s’en sortir ». Tous catholiques partageant la même foi, ils choisirent de suivre leur protectrice Notre Dame d’Afrique autour de laquelle il est écrit : « Notre Dame d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. »

Comme il le raconte dans son livre, Jean-Marie Mojon put rester dans sa maison, travailla pour le ministère de l’Agriculture algérien, eut un autre enfant, mais il rentra finalement en 1969 avec toute sa famille suite à la perte de son emploi. On le remercia chaleureusement pour tout ce qu’il avait fait pour l’Algérie, mais on n’avait plus besoin de lui. Il n’en parla jamais avec le moindre ressentiment, c’était comme cela, il était et restait français.

Quand il travaillait pour l’État algérien, il a eu un accident du travail qui lui laissa un léger handicap à la main et, du coup, il recevait une pension. Malheureusement en rentrant en France, l’Algérie refusa de lui envoyer sa pension. Ce qui pouvait paraître embêtant au début se révéla être la chance pour toute sa famille de passer de super vacances en Algérie. En effet, à peine débarqué du bateau à Alger, il se rendait au ministère et pouvait percevoir tous ses mois de pension accumulés. Et comme il était impossible de sortir la monnaie du pays, il devait tout dépenser sur place.

Jean-Marie Mojon disait souvent qu’il devait écrire un livre sur sa vie en Algérie à destination de ses petits-enfants, mais il craignait les réactions des pieds noirs et particulièrement de son frère aîné adoré, qui avait fait partie de l’OAS. Pour la plupart, ils étaient tout simplement des traîtres et ils ont porté ce fardeau toute leur vie. Il publia son livre à la Journée du Manuscrit Francophone qui est très suivie en Algérie et il eut de nombreux commentaires élogieux.

Cela lui fit très plaisir, car jamais il n’y eut la moindre reconnaissance officielle, ces Français n’existent pas dans le roman national algérien. Quelques mois après la parution de son livre, des proches lui ont rapporté des propos de pieds noirs le menaçant de mort et cela l’inquiétait. C’est cette souffrance et cette peur que Pierre exprima dans l’église, mais il ne trouva le courage qu’au début de l’Eucharistie, qu’en présence du Christ.

Depuis quelques années, Jean-Marie Mojon était désespéré de voir tant d’hommes mourir dans la Méditerranée, sa Méditerranée : « C’est nous qui nous noyons, et personne ne fait rien. » Il était atterré par l’absence de solidarité envers tous ces migrants. Que tout à chacun ne soyons pas outrés par ces morts. Et bien que de droite, il donnait à l’association SOS Méditerranée. Que faire d’autre à son âge handicapé par la maladie de Parkinson ? Mais, jusqu’à la fin, il lutta pour son idéal qu’il nous a transmis et que l’on peut résumer en un mot : l’humanité.

Henri Mojon, fils de Jean-Marie Mojon,

Fondateur de la Journée du Manuscrit Francophone

