La sage-femme d’Auschwitz, best-seller de la semaine

L’ambiance est aux mystères en cette première semaine d’août. Le polar La femme de ménage, de Freida McFadden (traduit par Karine Forestier) séduit 11.667 lecteurs et lectrices, désormais en 3e position.

Avant-dernier, mais pas des moindres, La Faille de Franck Thilliez, continue d’intriguer 7259 personnes. Il s’installe ainsi à la 9e place du classement, juste devant Quelqu’un d’autre, de Guillaume Musso. Avec 6605 ventes réalisées, l’auteur se retrouve aux portes du top, en 10e position.

Mais Guillaume Musso n’a pas dit son dernier mot, et ne boude pas son plaisir de retrouver le haut du panier : Angélique veille sur une 4e place assurée par le succès de ses 10.641 ventes. Mélissa Da Costa le talonne de près, et s’octroie la 5e position avec Les femmes du bout du monde, qui convainc 9581 lecteurs en cette 31e semaine de l’année.

Le barman du ritz, de Philippe Collin, joue des coudes avec le tome 21 de Mortelle Adèle : RécréAction Générale !, qui tente de s’accaparer une 6e place très convoitée. Cette semaine, Le barman du ritz séduit 8916 personnes, soit 912 de plus que l’héroïne rousse de Mr Tan et Diane Le Feyer, qui provoque tout de même 8004 ventes.

Reste une 8e place à occuper. Et c’est Katherine Pancol, avec La mariée portait des bottes jaunes, qui défend cette position avec ses quelque 7326 ventes hebdomadaires.

Les chiffres voient rouge

Alors que depuis deux semaines, les chiffres pointent dans le négatif, la tendance se poursuit. Cette semaine, les ventes reculent de 17 % en volume, et 16 % en valeur par rapport à la même semaine, l’année précédente.

Crédits image : ActuaLitté / CC-BY-SA