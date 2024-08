Fatiguée des approximations, Liza Minnelli publiera ses Mémoires

La fille de Judy Garland et Vincente Minnelli, Liza Minnelli a grandi dans un milieu artistique, fait de plateaux de tournage et de scène de théâtre. Sa propre carrière démarre vers l'âge de 16 ans, à Broadway, et les caméras ne tardent pas à se tourner vers elle.

En 1972, elle crève l'écran dans Cabaret, de Bob Fosse, puis dans un autre film à teneur musicale, New York, New York, de Martin Scorsese (1977), même si l'accueil de l'époque est plutôt mitigé.

Mais, pour en apprendre plus sur le parcours de Minnelli, mieux vaut suivre son propre conseil et attendre la parution de ses Mémoires, confirmée pour 2026 par l'éditeur américain Grand Central Publishing. La lauréate d'Emmy, Grammy, Oscar ou encore Tony Awards s'est entourée de Heidi Evans et Josh Getlin, deux lauréats de Prix Pulitzer, pour rédiger ce texte.

« Depuis sa naissance, les gens racontent l'histoire de Liza. Aujourd'hui, après une vie faite de triomphes vertigineux et d'échecs terrifiants, elle est enfin prête à la raconter elle-même. Grand Central est absolument ravi de contribuer à la publication de ce livre », a souligné Colin Dickerman, vice-président et éditeur en chef au sein de la maison américaine.

Un argument qui n'est pas sans rappeler celui dégainé pour une autre fameuse parution, celle de l'autobiographie de Britney Spears, personnalité elle aussi scrutée et commentée dans ses succès et ses traversées du désert...

Rétablir sa vérité

Se disant « très en colère », Minnelli déroule ses griefs dans le communiqué de l'éditeur : « Une apparition sabotée aux Oscars [en 2022, aux côtés de Lady Gaga, NdR], devant des milliards de personnes... Un film avec des demi-vérités [LIZA : A Truly Terrific Absolutely True Story]... Une mini-série plus récente qui n'a rien fait de bien, tout simplement [Halston, sur Netflix]. Autant de tentatives faites par des gens qui ne connaissent pas ma famille et qui ne me connaissent pas vraiment », déplore-t-elle.

« Un soir, au dîner, j'ai décidé que c'était ma propre histoire, à la fin... Je vais la partager avec vous pour tout l'amour que vous m'avez donné. » Elle promet de ne rien omettre, entre ses relations parfois tumultueuses, ses combats contre les addictions et ses moments d'euphorie et de succès.

Le chanteur, pianiste et musicologue Michael Feinstein a aussi été appelé à la rescousse par Minnelli elle-même, qui admet qu'« après 8 décennies sur cette planète, la mémoire commence à flancher, par endroits ».

Photographie : Liza Minnelli, The Heart Truth Fashion Show 2008 (The Heart Truth, CC BY-SA 2.0)