Marché du livre québécois 2023 : prix en hausse, volumes en baisse ?

Selon l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec, ce maintien des ventes à un niveau élevé reflète une tendance stable dans le secteur du livre neuf. Il est cependant difficile de déterminer si cette hausse est due à l'inflation ou à une augmentation réelle du volume de livres vendus, selon l'organisme.

L'inflation a en effet possiblement influencé les variations des valeurs de vente des livres ces dernières années, bien qu'aucune donnée spécifique sur le nombre de livres vendus et leurs prix n'est disponible pour confirmer cette hypothèse.

L'analyse des ventes sur cinq ans en dollars courants et constants de 2019 révèle que bien que les ventes aient augmenté en 2021 et 2022, la stabilité nominale entre 2022 et 2023 suggère une baisse du volume réel des livres vendus. En effet, les ventes en dollars constants pour 2023 sont de 594 millions $, légèrement inférieures aux 596 millions $ de ventes pré-pandémiques en 2019.

Selon le dernier bilan annuel Gaspard, partagé en mars dernier, et se basant sur les données de 239 points de vente de la province, malgré un chiffre d'affaires global en hausse de 2,3 %, passant de 208 millions $ CA en 2022 à 211 millions en 2023, le volume de ventes a légèrement reculé de 0,8 %.

Les librairies se maintiennent...



Les chiffres de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec se basent enquête mensuelle sur les ventes de livres neufs, impliquant éditeurs, distributeurs et librairies du Québec. Les ventes dans les grandes surfaces et autres points de vente sont estimées à partir des données fournies par les distributeurs. L'Observatoire conduit également une enquête sur les ventes de livres numériques depuis 2014, recueillant des informations auprès des agrégateurs et librairies numériques québécoises.

Selon les résultats généraux, la distribution des ventes aux consommateurs et aux collectivités se fait principalement via les librairies qui représentent 68 % des ventes, suivies par le marché de la grande diffusion incluant les grandes surfaces au rabais (6 %), et d'autres détaillants tels que les grands magasins, kiosques à journaux, pharmacies, quincailleries... (5 %). Les éditeurs et les distributeurs, quant à eux, représentent respectivement 17 % et 4 % des ventes, vendant directement aux écoles, bibliothèques et particuliers, notamment lors de salons du livre.

Les librairies enregistrent la valeur de ventes la plus élevée depuis dix ans, à 457,9 millions $, marquant une légère augmentation de 0,3 % par rapport à 2022. Les librairies qui appartiennent à des chaînes représentent 45 % du total des ventes, pour 204,8 millions $. De leur côté, les librairies indépendantes, y compris les coopératives scolaires, ont cumulé des ventes de 253,2 millions $, soit 55 % des ventes totales des librairies du Québec.

Les tendances de vente montrent une légère baisse pour les librairies en chaîne, avec une diminution de 1,2 % entre 2022 et 2023, bien qu'elles aient connu une hausse de 21,8 % par rapport à il y a cinq ans. En contraste, les librairies indépendantes ont vu leurs ventes augmenter de 1,6 % de 2022 à 2023, et de 10,6 % par rapport à 2019. Ces fluctuations résultent non seulement des variations dans les ventes de livres mais aussi des changements dans le nombre de librairies appartenant à des chaînes et des indépendants.

Les ventes de livres aux particuliers au Québec ont affiché une légère augmentation de 0,1 %, tandis que celles aux collectivités ont progressé de 1,2 %. Les ventes de livres généraux aux collectivités ont augmenté de 3 %, passant de 80,9 millions $ en 2022 à 83,3 millions en 2023. Depuis 2019, les ventes aux particuliers ont crû de 13,7 %, atteignant une augmentation de 43,7 millions $, et celles aux collectivités de 22 %, soit une hausse de 17,3 millions $. Les ventes de livres généraux aux collectivités ont connu une augmentation significative de 26,2 % sur cinq ans. Les ventes en ligne et par correspondance, après avoir doublé en 2020, ont reculé à 15 % en 2023, toujours au-dessus des 10 % d'avant la pandémie.

...Les grandes surfaces non

En revanche, les grands distributeurs ont vu leurs ventes chuter de 8,4 %, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2019, totalisant 72 millions $ en ventes de livres. Notamment en cause, les grandes surfaces au rabais (comme Walmart ou Costco), qui enregistrent une baisse significative de 9,7 % (-4,3 millions $).

Les autres détaillants de la grande diffusion, qui incluent les grands magasins, les kiosques à journaux, les pharmacies, les papeteries, et autres, ont totalisé des ventes de 31,7 millions $ en 2023, en baisse de 6,7 % par rapport aux 34 millions $ de 2022, une année où ces ventes avaient atteint leur sommet depuis 2014 (39 millions $). Ces ventes représentent seulement 4,7 % des ventes totales de livres au Québec.

Parallèlement, les ventes des éditeurs et distributeurs ont connu une croissance pour la troisième année consécutive, avec les éditeurs atteignant un chiffre d'affaires de 118,4 millions $, soit une augmentation de 3,2 %, et de 4,8 millions $ par rapport à 2019.

En détaillant les ventes par catégorie, les livres généraux ont vu une augmentation de 19,9 millions $ de 2020 à 2023, bien que leur total de 71,6 millions $ en 2019 n'ait pas encore été atteint. Les ventes de manuels scolaires ont continué de croître annuellement après une hausse notable en 2020, s'élevant à 43,7 millions $ en 2023, contre 40,5 millions en 2022. Les livres didactiques, quant à eux, bien qu'ayant connu une hausse en 2021, ont vu leur chiffre d'affaires baisser à nouveau en 2022 et 2023, restant à un niveau historiquement bas de 7,1 millions $ en 2023, comparé à 12,7 millions $ en 2019.

Le livre numérique en décroissance

Les distributeurs, après de fortes hausses en 2021 (+54 %) et 2022 (+28 %), augmentent de leur côté leur bilan de 1,4 %, pour atteindre 29 millions $. De ce montant, 4,3 millions $ proviennent des ventes directes aux consommateurs québécois, tandis que la majorité, soit 24,8 millions $, est attribuable aux ventes hors Québec.

Depuis 2019, l'augmentation des ventes finales des distributeurs est principalement due à la croissance des transactions hors Québec, qui ont connu une hausse de 10,8 %, comparativement à une augmentation de seulement 2,6 % pour les ventes directes aux consommateurs du Québec.

Enfin, concernant les ventes de livres numériques, l'enquête montre que le nombre de livres numériques vendus a continué de décroître pour la troisième année consécutive, passant de 583.700 exemplaires en 2022 à 547.600 en 2023, soit une baisse de 6,2 %. Cependant, la valeur de ces ventes a augmenté, passant de 9,8 millions de dollars en 2022 à 10,3 millions de dollars en 2023. Cela a entraîné une hausse du prix moyen par livre de 16,84 $ en 2022 à 18,74 $ en 2023.

Des chiffres qui indiquent une évolution divergente entre la valeur et le volume des ventes dans ce segment.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)