Selahattin Demirtaş, condamné à 42 ans de prison, publie un best-seller  

Ce projet audacieux a débuté lorsque Yigit Bener a envoyé à Selahattin Demirtaş un exemplaire de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, en y insérant une note exprimant « l'expression de ma solidarité ». Ému par la situation de celui pour qui, « comme pour 6 millions d'autres, j'avais voté, et dont je partage les idées », l'écrivain a proposé à son correspondant : « Et si nous écrivions un roman, tous les deux ? »

« Je ne pouvais pas accepter que cet homme soit derrière les barreaux alors que je suis libre », a encore confié Yigit Bener à l'AFP, lui qui a vécu en exil durant les années 1980.

Leur correspondance, facilitée par l'avocat de Selahattin Demirtaş, a donné naissance à un manuscrit de 13 chapitres. Après avoir mis de côté le manuscrit pendant deux mois et l'avoir fait lire par des amis, ils ont publié le texte chez Dipnot, qui avait déjà édité d'autres ouvrages de Selahattin Demirtaş.

Le roman policier, Duo au Purgatoire, retrace 40 ans d’histoire tumultueuse de la Turquie et le conflit kurde, à travers le prisme d'un avocat de gauche à la retraite et d'un général vieillissant au passé trouble. L'originalité de leur méthode, qui consistait à ne jamais discuter de l'intrigue, des personnages ou du style au préalable, choisissant plutôt de composer le roman « comme on jouerait aux échecs, coup par coup », selon les mots de Selahattin Demirtaş, a été saluée pour son innovation et son audace.

En juillet, une première impression de 55.000 exemplaires a été épuisée, avec une réimpression prévue pour ce mois.

« Nos histoires personnelles, mes trajectoires et celles de Yigit, ont contribué à façonner le roman. Il m'a motivé quand j'en avais besoin », a encore expliqué le détenu. Le succès du livre, selon Yigit Bener, réside dans sa capacité à « poser la question de la réconciliation à travers deux personnages de la même génération de perdants qui partagent le même sentiment de défaite ».

Son contenu trouve un écho particulier dans une Turquie divisée entre les républicains fidèles à la laïcité de Mustafa Kemal, et ceux qui soutiennent l'islam politique hérité de l'ancien Empire ottoman, promu par Recep Tayyip Erdoğan. Mais aussi parmi ceux qui critiquent la politique gouvernementale envers les régions à majorité kurde.

Le point culminant de cette aventure a été la rencontre des deux auteurs en prison lors du lancement du livre, un moment « extrêmement émotionnel » selon Yigit Bener. Selahattin Demirtaş, habituellement isolé avec des visites très limitées, a été exceptionnellement autorisé, à cette occasion, à sortir de sa cellule qu'il partage avec l'ancien maire de Diyarbakir - capitale historique, symbolique et culturelle de l’ensemble de la nation kurde -, Adnan Selcuk Mizrakli.

Une importante figure de gauche



Depuis son élection en tant que député à l'Assemblée nationale turque en 2007, Selahattin Demirtaş est devenu un acteur majeur de l'opposition, défendant particulièrement les intérêts de la population kurde. En 2014, il a pris la coprésidence du Parti démocratique des peuples (HDP), une formation politique de gauche écologiste et progressiste, active dans la défense des droits des Kurdes, des femmes et des personnes LGBT.

Son statut de parlementaire lui conférait une immunité qui lui permettait de critiquer ouvertement le gouvernement et les politiques de Recep Tayyip Erdoğan. Le pouvoir s'est alors appuyé sur les manifestations de 2014 et 2015, qui célébraient à la fois la fronde de 2013 contre le gouvernement et l'inaction de l'armée turque lors du siège de Kobané par l'État islamique, comme prétexte pour amender la constitution et lever cette immunité. Le HDP avait encouragé les manifestations, qui ont été violemment réprimées, avec des dizaines de morts à déplorer.

En novembre 2016, Selahattin Demirtaş a été arrêté sous des accusations d'appartenance à une organisation terroriste armée et d'incitation à la criminalité. Il est en détention depuis lors, bien que son mandat parlementaire ait pris fin le 24 juin 2018. Il a été condamné à plusieurs reprises, la première fois en septembre 2018 à plus de quatre ans de prison pour un discours de 2013 jugé comme propagande terroriste, puis à trois années supplémentaires en mars 2021 pour avoir insulté le président Erdoğan.

Il a finalement été condamné à 42 ans de prison en mai dernier pour « compromission de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale » et « propagation de propagande terroriste ». La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie dès 2020 pour cette détention, exigeant sa « libération immédiate » et notant cinq violations de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression.

Depuis son emprisonnement en 2016, Selahattin Demirtaş développe par ailleurs une œuvre littéraire particulièrement remarquée. En France ont été publiés Et tournera la roue, un recueil de nouvelles, traduit par Emmanuelle Collas (éditions Emmanuelle Collas, 2019), et L'aurore (traduit par Julien Lapeyre de Cabanes, éditions Emmanuelle Collas). Ce dernier ouvrage a reçu le Prix Lorientales en 2019.

