À Grenoble, une bibliothèque fera littéralement grimper au 7e ciel

Construit en 2006, ce bâtiment sur deux niveaux cumule une surface de 1140 m2. Il était occupé depuis son ouverture par l'association du Plateau, qui y proposait diverses activités aux jeunes du quartier. La convention liant la municipalité à l'organisation n'ayant pas été reconduite après 2022, les habitants du Mistral, les élus et le personnel associatif s'inquiétaient alors de son devenir, quand la ville y promettait l'ouverture d'une bibliothèque.

Le projet se concrétise aujourd'hui, puisque le déménagement de la bibliothèque municipale Eaux-Claires-Mistral dans les locaux du Plateau est prévu pour octobre. L'établissement de lecture publique s'étendra sur 670 m2, répartis entre le rez-de-chaussée et le premier étage. En tout, ce sont près de 49 % de surfaces supplémentaires par rapport à la surface dédiée à cet usage dans la précédente configuration, détaille MesInfos.

Un esprit sain dans un corps sain

Au rez-de-chaussée, un vaste hall de 125 m2 servira de point d'accueil et d'orientation pour les usagers. Cet espace de détente et de rencontre sera aménagé avec des fauteuils, des tables basses et un coin café. Les visiteurs pourront y consulter les collections de presse et d'actualité, et y emprunter ou retourner des documents.

Toujours au rez-de-chaussée, une grande salle de lecture en open space de 380 m2 sera également dédiée à l'escalade, avec un mur spécialement conçu pour les scolaires et les clubs. Cette salle abritera les collections documentaires disponibles pour la lecture et la consultation sur place. Les usagers pourront également y utiliser des postes informatiques avec accès au wifi et jouer à des jeux vidéo.

À l'étage, une seconde salle de lecture de 100 m2 viendra compléter l'offre de la bibliothèque. Par ailleurs, un dojo de plus de 200 m2, doté de vestiaires, sera disponible pour diverses pratiques sportives. Une salle d'activités, conçue pour les pratiques collectives et les ateliers de groupe, accueillera les actions culturelles de la bibliothèque. La municipalité précise que cette salle pourra être mise à disposition de collectifs d’habitants, partenaires ou associations sur certains créneaux définis.

Un vaste projet

Cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans un vaste programme de réorganisation du réseau des bibliothèques municipales porté par la Ville de Grenoble, qui mobilise un montant global de 20 millions €. Ce projet comprend également la création d'une grande bibliothèque à Chavant et la transformation de la bibliothèque Saint-Bruno.

Par ailleurs, jusqu'au 5 septembre prochain, une campagne de consultation est en cours pour renommer les bibliothèques suivantes : Abbaye-les-Bains, Alliance, Arlequin, Eaux-Claires Mistral au Plateau, Jardin de Ville, Saint-Bruno et Teisseire Malherbe. Différentes propositions sont soumises aux votes des abonnés de la bibliothèque municipale.

« Afin de lutter contre l’invisibilisation des femmes dans l’espace public, la ville de Grenoble a engagé un travail de féminisation de noms de rues et lieux publics. La bibliothèque municipale participe à cette démarche en donnant à certaines bibliothèques le nom de femmes inspirantes. Elles sont en lien avec le monde de la culture, des lettres, des sciences, sont des figures locales ou de fiction. Une première liste de noms éligibles a été constituée sur propositions des bibliothécaires et des usager-es », précise le réseau.

Crédit image : Zhaoshan75, CC BY SA 4.0