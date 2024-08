Repenser l'identité, avec la petite fille de Louis de Funès

Titulaire d’une maîtrise de philosophie à l’université Paris Nanterre en 2002, puis d’un DESS en ressources humaines et d’un doctorat de philosophie à l’université Paris Descartes, soutenu en 2017 avec pour sujet « De l’identité personnelle à l’authenticité : entre représentation et mimétisme », elle crée dans la foulée un cabinet de conseil dénommé adroitement Prophil intervenant principalement auprès des entreprises.

Au cours de cette période, elle effectue aussi de brefs passages à la télévision. C’est donc dans le privé qu’elle commence sa carrière de philosophe, afin de se différencier de ses collègues universitaires sans idées préconçues pour autant. Seule l’expérience motivant des choix pour le moins féconds comme en témoigne une dizaine d’ouvrages publiés à ce jour dont un fameux Socrate au pays des process, paru chez Flammarion en 2017, qui l’a fait remarquer et bien évidemment tout récemment, Le siècle des égarés, aux éditions de L’Observatoire en 2022.

Dans les méandres de l'identité

Un ouvrage en quelque sorte salutaire qui plonge verticalement dans les méandres de l’identité. Un livre bref, qui rebat les cartes et remet en quelque sorte les pendules à l’heure dans une société contemporaine en pleine mutation au sein de laquelle l’individualité règne en maître, où tout semble permis, même le pire !

Le siècle des égarés, ou la quête de soi, sous couvert de contemporanéité excessive, agencée à une philosophie accessible au plus grand nombre, du moins c’est ce qu’il y paraît sous réserve de réalités quant à elles bien plus complexes, et peu satisfaisantes dans les faits. Philosopher sur soi-même en quête d’un idéal impossible à réaliser. Telle semble la véritable question et l’envers du décor.

« Qui suis-je vraiment ? À quel point suis-je le résultat d’une culture, d’une transcendance, d’une couleur de peau ou d’un genre ? Mes choix sont-ils issus de ma volonté propre ou n’obéissent-ils qu’à des conventions sociales, familiales ? Comment ne pas brimer une partie de soi-même, et vivre pleinement ce que je désire ? »

La question du choix est évidemment très importante, mais à quel moment de la vie cependant, tout en sachant que le sujet subit durant de nombreuses années, l’incidence du milieu familial avec tout ce qu’il implique de dépendance affective et matérielle et inévitablement d’interdits, cependant qu’il grandit jusqu’à être en mesure de faire valoir ses propres choix. Encore que ! Car la formulation est parfois délicate, dire ce que l’on est et ce à quoi on aspire peut poser de réels problèmes de tolérance.

Faire bouger les curseurs

Les groupes sociaux sont formatés selon leurs propres règles et il est bien difficile d’y déroger sauf de vouloir créer des ruptures, en faisant bouger les curseurs. « En faisant de l’identité une priorité, notre siècle s’égare. Philosophiquement, l’identité est un concept dont la validité reste incertaine. Politiquement, les dogmatismes identitaires exacerbent au point de déstabiliser l’universalisme républicain. Mais comment vivre au juste sans identité. On songe alors en amont à Ernest Renan, et son fameux “vivre ensemble” ».

En clair, comment vivre ensemble avec des minorités qui désormais font légion, au travers du wokisme qui gangrène la planète tout entière. Un concept flou aux conséquences dévastatrices et pas si tolérantes que ça. Être soi au point d’imposer outrancièrement ses différences ; en faisant du forcing en somme, sans se soucier de l’avis général sur une question donnée quitte à générer des conflits sociaux souvent violents.

Une violence qui est d’ailleurs de plus en manifeste voire carrément légitimée renvoyant les groupes sociaux les uns contre les autres, justifiant dès lors une civilisation à bout de souffle qui n’en finit plus de se perdre dans un jeu devenu nauséabond, où les valeurs dites traditionnelles ont cessé d’exister, du moins en Occident.

Diviser, plutôt que rassembler

Sombre paradoxe de l’infortune, où l’identité est précisément dévastée. Être heureux est devenu un véritable parcours du combattant, où la norme s’accorde avec les traumatismes qu’elle a engendrés accidentellement. Soyons certains qu’un tel positionnement n’est guère solvable dans le temps, parce qu’il opprime plus qu’il ne libère.

Terrible constat en effet, et qui semble devenu irréversible, à travers duquel les nouveaux modèles s’échafaudent devenant à leur tour des modèles absolus. Les normes explosent sous prétexte des différences individuelles, mais qui pour le coup en deviennent ridicules, car essentiellement basées sur des présupposés rarement vérifiables et aux antipodes du bien-être.

Un magma confusionnel largement alimenté par les moyens de communication planétaires. Tout le mérite du petit livre de Julia de Funès est d’avoir tenté simplement, mais en usant d’argumentations solides de dévier une trajectoire inévitable, celle du déclin. Pari réussi !