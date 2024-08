Des couvertures de livres brodées, pour ne pas perdre le fil des lectures

Lindsay Hawes s'est tournée vers la broderie et les travaux d'aiguille en général au moment de la pandémie. Mais quand d'autres auraient pu se lasser une fois les confinements levés, elle s'est prise de passion pour ces travaux manuels qui exigent dextérité et patience.

« Au fil du temps, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de règles à suivre pour créer mon art. Je pouvais mêler les différents genres et techniques de couture et broderie, en les mélangeant et en les superposant dans mes œuvres. Aujourd'hui, en combinant le tissage, la broderie en relief, le feutrage à l'aiguille et des techniques mixtes, je conçois des pièces uniques inspirées par la nature et des envies un peu folles », explique-t-elle à Create Whimsy.

Des décors naturels

Entourée par la nature, Hawes aime reproduire les couleurs et les formes des fleurs et plantes sur les couvertures de différents ouvrages. Elle sélectionne des ouvrages aux couvertures anciennes, mais dont les teintes sont encore vives, afin de créer des contrastes intéressants.

Ces dernières semaines, elle s'est consacrée à la décoration d'un exemplaire des Fables d'Ésope, publié en 1963. Elle envisageait, au départ, de se limiter à la broderie des grappes de raisin, de feuilles de l'arbre de parties du titre, mais s'est finalement lancé le défi de proposer le corbeau en relief...

Ses réalisations étant uniques, Lindsay Hawes, qui travaille sous le pseudonyme Linden Acres Design, imprime aussi des marque-pages reprenant les détails de ses créations, pour en faire profiter un maximum de lecteurs et lectrices.

Photographie : une création de Linden Acres Design