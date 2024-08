Nouvelle-Calédonie : le salon du livre maintenu, hors les murs 

« L’édition initialement prévue en octobre prochain au CREIPAC ne pourra pas se tenir au regard de ce que le pays traverse, tant économiquement, que socialement », partageait en juillet dernier l'équipe du SILO. Mais loin de baisser les bras, elle ajoute : « Les acteurs de la filière se sont réunis nombreux au CREIPAC le vendredi 5 juillet pour réfléchir ensemble et imaginer un nouvel itinéraire de voyage pour notre poulpe SILO 2024. »

Auprès de La 1re Nouvelle Calédonie, Alice Pierre, directrice de la maison du Livre qui l'organise, confie que l'annulation pure et simple a été envisagée, avant de confirmer qu' « il y aura un SILO, sous une autre forme, plutôt de proximité, avec un budget réduit ». Elle continue : « Nous sommes en train de réfléchir à une édition plutôt hors les murs et plutôt en décentralisation. » Une édition sans invités extérieurs en revanche, en tout cas pour le moment.

Consciente du besoin, « plus que jamais, de se parler, d’écrire, de lire et d’échanger (...) nous nous adapterons à la situation pour proposer un SILO de terrain … un SILO où le : "allez vers", "tisser du lien", "se regarder" sera notre cheval de bataille, ou plutôt notre poulpe de dialogue », développe l'organisation.

À la rencontre des habitants

Le SILO a présenté un premier programme réaménagé, qui se révèle malgré tout riche et varié, centré sur la parole : des rencontres sur le terrain seront organisées dans le quartier Nouville de Nouméa, mais aussi la présence d'une caravane itinérante qui parcourra différents chemins, apportant des livres en tant que geste de partage. D'autres lieux pourront également être envisagés, tout étant à co-construire dans les mois à venir, permettant ainsi une flexibilité et une adaptation aux besoins des différentes communautés, décrit l'équipe du salon.

Des rencontres seront par ailleurs organisées dans diverses institutions, afin de mobiliser les élus sur l'importance de la littérature dans la société. Des librairies nomades seront mises en place pour offrir un accès au savoir et à l'histoire, contribuant ainsi à la démocratisation de la lecture et de la culture littéraire. Des rencontres seront enfin organisées dans les établissements scolaires et auprès des publics empêchés.

Le Salon international du livre océanien (SILO) a été lancé en 2003 en Nouvelle-Calédonie, sous l'impulsion de Déwé Gorodey. Initialement biannuel, il devient annuel en 2013. La bibliothèque Bernheim a organisé les premières éditions jusqu'en 2017, avant que la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie (MLNC) ne prenne le relais en 2018, soutenue par l’UNC, le Creipac, et divers financements provinciaux, communaux et gouvernementaux.

Le SILO met en valeur les acteurs du livre en Nouvelle-Calédonie : écrivains, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, enseignants et universitaires. Il célèbre la littérature calédonienne et océanienne avec des rencontres d'auteurs, des tables rondes, des interventions scolaires, des ateliers et des lectures publiques.

Rien n'est arrangé

Depuis le 13 mai 2024, l'ordre public n'a pas été rétabli en Nouvelle-Calédonie. Le transfert et l'incarcération dans l'Hexagone de sept des responsables indépendantistes ont aggravé la situation, entraînant dix morts par balle. L'économie est en ruine, avec 700 entreprises sinistrées et 30.000 chômeurs.

Les pertes économiques sont estimées à 2,2 milliards d’euros, avec un secteur touristique à l'arrêt et des pertes fiscales de 380 millions d’euros. Le gouvernement local, proche de la faillite, ne pourra bientôt plus payer les fonctionnaires. La crise a également provoqué des départs massifs de la population et des désinscriptions scolaires. Le centre hospitalier de Nouméa a perdu 15 % de ses médecins. Le dialogue politique est au point mort, avec un possible report des élections provinciales. Un couvre-feu est prolongé jusqu'au 12 août.

Côté culturel, la saison événementielle de Nouméa est annulée, affectant notamment le 170e anniversaire de la commune et diverses animations. Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie sont aussi annulées pour des raisons de sécurité. Le festival de La Foa est lui reformaté, et La Première séance, festival de cinéma jeunesse, se tiendra en octobre avec un budget réduit. Le théâtre de l'Île et le Conservatoire de musique et de danse réadaptent leurs programmations, avec des annulations et des modifications pour préserver les artistes et réaliser des économies.

Une impasse politique ?

La problématique indépendantiste kanake en Nouvelle-Calédonie trouve ses racines dans la colonisation française du XIXe siècle, qui a entraîné la marginalisation et l'exclusion des Kanaks, peuple autochtone. Le mouvement indépendantiste kanak, émergeant au fil des années, vise à restaurer la souveraineté kanake et à obtenir la reconnaissance de leur identité culturelle, de leur langue et de leurs droits traditionnels. Cette quête d'autonomie est amplifiée par les inégalités socio-économiques marquées entre Kanaks et non-Kanaks et par une exploitation inéquitable des ressources naturelles de l'archipel.

L'accord de Nouméa signé en 1998 a marqué un tournant en introduisant une forme d'autonomie élargie pour la Nouvelle-Calédonie et en reconnaissant officiellement l'identité kanake. Cet accord prévoyait également une série de référendums sur l'indépendance qui ont commencé en 2018.

La série d'émeutes violentes débutée le 13 mai a été déclenchée par l'annonce d'une réforme constitutionnelle visant à modifier le corps électoral local. Cette réforme, soutenue par le gouvernement français mais rejetée par les indépendantistes kanaks, propose d'ouvrir le droit de vote aux résidents plus récents de l'archipel, ce qui suscite la crainte d'une dilution du vote kanak. L'opposition voit dans cette mesure une trahison de l'accord de Nouméa, qui avait posé les bases de la décolonisation et de l'autodétermination de l'île.

