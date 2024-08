En Tunisie, l'arrestation de l'éditrice Sihem Bensedrine inquiète

Déjà sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire depuis le début de l'année 2023, Sihem Bensedrine est désormais écrouée, après une accusation de fraude. Un ancien membre de l’Instance Vérité et Dignité, qu'elle présida entre 2014 et 2018, a porté plainte en affirmant qu'elle avait falsifié le rapport final présenté en 2018.

Elle aurait reçu, selon cette plainte, une somme d'argent en échange de l'inclusion d'un paragraphe sur la Banque franco-tunisienne, qui pointerait des faits de corruption. Bensedrine a démenti ces accusations, lesquelles entachent le rapport rendu en 2018 sur les exactions des régimes de Habib Bourguiba (1957-1987) et Zine El-Abidine Ben Ali (1987-2011), puis de la période post-révolutionnaire.

Un « pas en arrière »

D'après la principale intéressée, qui s'était confiée à l'AFP en 2023, l'enquête judiciaire concernant les soupçons de falsification du rapport de l'IVD remonte à 2021. L'émission de l'interdiction de sortie du territoire, elle, s'inscrivait dans un mouvement d'arrestations d'opposants, d'anciens ministres et d'hommes d'affaires, considérés comme des « terroristes » menaçant la sécurité de l'État par le président Kaïs Saïed.

La procédure judiciaire contre Sihem Bensedrine inquiète donc considérablement à l'international. La Fédération internationale pour les droits humains fait ainsi part de sa « grande consternation et [de sa] colère », dans un communiqué publié le 6 août.

« Les signataires de ce communiqué estiment que la poursuite judiciaire et la persécution de Mme Sihem Bensedrine sur la base d'accusations malveillantes s'inscrivent dans un contexte politique marqué par la suppression des voix dissidentes, libres et des défenseurs des droits de l'homme », ajoute la fédération. D'après cette organisation, le prétexte serait aussi utile pour discréditer le rapport et ses conclusions.

L'Union internationale des éditeurs, qui avait décerné à Sihem Bensedrine son Freedom to Publish Prize en 2009, témoigne elle aussi de son soutien. « L'arrestation de Sihem Bensedrine est un terrible pas en arrière pour la liberté de publication en Tunisie », affirme ainsi Kristenn Einarsson, responsable du comité Liberté de publier. « Pendant des décennies, Mme Bensedrine a été un exemple pour le monde entier en tant que journaliste, éditrice et défenseure des droits humains. Nous demandons instamment aux autorités de la libérer et de réaffirmer leur soutien à la liberté d'expression et à la liberté de publication. »

Un régime autoritaire

Ce mercredi 7 août au soir, le service présidentiel a fait part du limogeage du Premier ministre Ahmed Hachani, sans fournir d'explications. Une nouvelle manifestation d'une dérive autoritaire de Kaïs Saïed, pointée depuis plusieurs mois par des opposants et des organisations non gouvernementales.

En juillet 2021, deux ans après son élection, Saïed s'était arrogé les pleins pouvoirs, avant de conforter sa place par l'adoption d'une Constitution très consensuelle, en 2022. Depuis, il multiplie les intimidations à l'encontre de la liberté d'expression de ses opposants, notamment à la Foire du Livre de Tunis, en 2023, quand deux livres critiques à son encontre avaient été saisis par ses services de sécurité.

« Les arrestations récentes de journalistes, d’avocats, de personnes appartenant à des ONG, (Tunisian Refugee Council, Terre d’Asile Tunisie) sont très préoccupantes. Tout indique un retour aux heures sombres d’une Tunisie autoritaire et hostile aux défenseurs des droits humains », s'inquiétait en conséquence le PEN Club français dans nos colonnes, en mai 2024.

Éditrice malmenée

Journaliste et militante des droits humains depuis les années 1980, Sihem Bensedrine a été la cible du régime de Ben Ali pour son engagement sans relâche, jusqu'à son arrestation en 2001. Emprisonnée pendant plusieurs semaines, elle sera libérée grâce à la pression de différentes structures internationales et de l'Organisation des Nations Unies.

Deux de ses livres ont été publiés en France par les éditions La Découverte : Lettre à une amie irakienne (disparue), préfacé par Florence Aubenas et publié en 2003, et L'Europe et ses despotes, cosigné par Omar Mestiri, en 2004.

Bensedrine a ouvert et géré plusieurs maisons d'édition en Tunisie, à savoir Arcs (1988-1994) et Aloès (1999-2000), fermée après une campagne de dénigrement nourrie par le régime de Ben Ali.

Photographie : Sihem Bensedrine, en 2017 (UN Geneva, CC BY-NC-ND 2.0)