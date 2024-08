Ici : les effets du temps sur Tom Hanks et Robin Wright

Pour son nouveau film, le réalisateur a réuni Tom Hanks et Robin Wright, et s'appuie sur les dernières technologies disponibles en matière de rajeunissement à l'image. Un procédé qui permettra de conserver les mêmes interprètes pour les personnages, de la jeunesse à la mort...

Côté scénario, Robert Zemeckis a travaillé avec Eric Roth, avec lequel il avait déjà collaboré pour son célèbre long-métrage Forrest Gump, en 1994. Ce dernier était aussi une adaptation, mais d'un roman, de Winston Groom paru en 1986.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'est arrêtée pour Ici, ou Here en version originale.

Réunis pour la première fois depuis Forrest Gump, le réalisateur, le scénariste et les acteurs du film font à nouveau équipe dans ICI, une épopée qui raconte les vies de plusieurs familles ayant vécu au même endroit. L’histoire navigue à travers les générations, capturant l’expérience humaine dans sa forme la plus pure. Réalisé par Robert Zemeckis, écrit par Eric Roth et Robert Zemeckis et raconté dans le style du roman graphique à succès de Richard McGuire sur lequel le film est basé, Tom Hanks et Robin Wright tiennent la vedette dans ce récit sur l’amour, la mort, la joie et la vie qui se passent tous Ici.