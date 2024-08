Mort de Patrice Laffont, animateur d'une génération

En dehors de ses contributions à la télévision, Patrice Laffont entretenait également un lien significatif avec l'industrie de l'édition française. En effet, son père, Robert Laffont, était un célèbre éditeur, ayant fondé les éditions Robert Laffont, en 1941, aujourd'hui propriété du groupe Editis. Sa soeur, Anne Carrière aura d'ailleurs fondé la maison d'édition éponyme, marchant plus directement dans les traces de leur père.

Une filiation qui l'a naturellement orienté vers une carrière où les mots et les livres occupaient une place importante – il était présentateur des Chiffres et des Lettres pour les 40 ans de l'émission. Car en plus de son métier au petit écran, Patrice Laffont s'était lui-même essayé à l'écriture, publiant plusieurs ouvrages, dont des mémoires qui racontaient les coulisses de sa vie professionnelle et personnelle​.

Son parcours dans le monde de l'édition ne s'arrêtait pas à son héritage familial. Patrice Laffont avait participé à divers salons du livre et événements littéraires, où il partageait ses expériences et son amour pour la littérature. Son engagement pour la diffusion du savoir et de la culture littéraire a ainsi enrichi son image publique, au-delà de ses performances télévisuelles​.

Patrice Laffont laisse derrière lui un héritage médiatique considérable et un impact indélébile sur le paysage audiovisuel français. Après quelque 40 années devant les caméras, il s’était par ailleurs lancé dans une carrière théâtrale, estimant que la télé lui avait procuré du plaisir, les planches lui procuraient une véritable adrénaline.

Son spectacle, lancé en 2015, Plus rien à perdre, reflétait ainsi cette volonté d’une nouvelle existence, à l’âge de 75 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque pour de nombreux fans et collègues qui se souviendront de lui comme d'un animateur talentueux, mais aussi comme d'un fervent défenseur de la culture et des lettres​.

Hommage de Rachida Dati, ministre de la Culture, à M. Patrice LAFFONT

A la tête d’émissions mythiques comme Des chiffres et des lettres, Fort Boyard ou encore Pyramide, il incarnait une certaine idée du service public et avait enchanté des générations de téléspectateurs par son espièglerie et son humour. M. Patrice LAFFONT, animateur et producteur de télévision notamment à Antenne 2 puis France 2, est décédé le 7 août, à l’âge de 84 ans.

Fils de l’éditeur Robert Laffont, M. Patrice LAFFONT avait voulu tracer sa propre voie en devenant acteur. Il était apparu au théâtre et au cinéma dès les années 1960 avant de commencer sa carrière à la télévision avec Aujourd'hui Madame en 1970.

C’est en animant le célèbre jeu Des chiffres et des lettres pendant dix-sept ans, de 1972 à 1989, qu’il était devenu une figure connue et appréciée de tous les Français, éternellement associée à la deuxième chaîne de télévision, au service public et au divertissement populaire.

Pour Antenne 2 puis France 2, il avait ensuite produit et animé de nombreuses émissions, et notamment Fort Boyard de 1990 à 1999 et Pyramide de 1991 à 2001. Lui-même candidat de l’émission Fort Boyard à trois reprises, il en était devenu un personnage en 2019, contribuant à son entrée définitive au panthéon des grandes figures de la télévision française.

Crédits photo : INA