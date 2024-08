Les écrivains, leurs voyages et les amis qu'ils s'y font

Ce livre rassemble les contributions de chercheurs venant de France, de Suisse, de Pologne, d’Israël et de Chine, et explore la richesse et la profondeur des relations entre voyage et amitié à travers différentes époques et cultures.

Les œuvres d'écrivains français tels que George Sand, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, André Gide et Philippe Solers, ainsi que celles d'auteurs étrangers comme Max Frisch, Hermann Hesse, Henry Miller et Ella Maillart, sont analysées dans ce recueil. À travers leurs correspondances, journaux et romans, une vingtaine d’analyses littéraires et historiques mettent en avant les multiples dimensions de l’amitié, en questionnant son écriture et sa narration.

Les Presses Universitaires de Strasbourg nous en offrent un aperçu en avant-première :

Cet ouvrage est dirigé par l’historien spécialiste du voyage (notamment au féminin) Nicolas Bourguinat et la chercheuse en littérature Nikol Dziub.