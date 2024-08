Un roman inédit de Zora Neale Hurston bientôt publié

Figure du mouvement Harlem Renaissance, un élan artistique de l'entre-deux-guerres porté par des personnalités afro-américaines dans différents domaines, dont la littérature, Zora Neale Hurston est inscrite au Panthéon des lettres américaines. En témoigne la parution posthume, annoncée par HarperCollins, d'un roman incomplet.

Cette ultime création de l'autrice, décédée en 1960 à l'âge de 69 ans, se présentait comme une suite de Moses, Man of the Mountain (inédit en français), dans laquelle elle écrivait le livre de l'Exode et le périple de Moïse, à la tête des Hébreux, d'un point de vue afro-américain. Une perspective audacieuse et controversée, qui rendait aussi compte de la lutte contemporaine pour les droits civiques.

Un roman inachevé

Début 2025, HarperCollins publiera aux États-Unis The Life of Herod the Great, roman inachevé de l'autrice, sans atteinte à la forme ou au fond. Le texte sera toutefois accompagné d'un commentaire critique signé par Deborah G. Plant, universitaire spécialisée dans la littérature afro-américaine.

Le texte manuscrit de ce roman inédit est conservé à l'université du Kansas, et bien d'autres productions de l'autrice resteraient inconnues du public, selon l'établissement. En 2021, à l'occasion d'un cycle d'études sur Hurston, l'université estimait que la Bibliothèque du Congrès conserverait au moins sept nouvelles, quatre romans, une ethnographie et dix pièces de théâtre dans ses collections, autant d'écrits inédits.

Retour en grâce

Particulièrement remarquée au sein du mouvement Harlem Renaissance, nouvelliste récompensée, et chercheuse reconnue, Zora Neale Hurston se heurta toutefois dans sa carrière à la ségrégation et au racisme. Entrée en littérature dans les années 1920, l'autrice publiera son premier roman, Jonah's Gourd Vine, une dizaine d'années plus tard, avant Their Eyes Were Watching God.

Paru en 1937 et traduit en France en 1996 seulement, aux éditions de l'Aube par Françoise Brodsky sous le titre Une femme noire, le roman a été retraduit en 2020 par Sika Fakambi pour les éditions Zulma. Dans les années 1970 aux États-Unis, l'aspect précurseur de l'œuvre de Hurston permettra de la faire découvrir à toute une génération de lecteurs et lectrices, tandis qu'Alice Walker ou Toni Morrison la citent parmi leurs inspirations.

Photographie : Zora Neale Hurston, entre 1935 et 1943 (domaine public)