Cabourg : auteurs invités et sélections Des Mots à la Mer 2024

Le festival, ancré dans le décor poétique et romantique de Cabourg, rend hommage à l'ambiance proustienne de Balbec, invitant à l'évasion dans l'imaginaire et la rêverie. Il entend mettre en lumière à la fois la littérature, visant à promouvoir la lecture et l'ouverture culturelle.

Douze auteurs généralistes, dont les œuvres font partie de la rentrée littéraire de septembre 2024, sont invités à présenter leur travail au public au Grand Hôtel, suivi de séances de dédicaces.

Les deux derniers auteurs à rejoindre ce prestigieux panel seront les lauréats du Prix Cabourg du Roman, décerné par l'association des Amis de Cabourg, et du Prix du Cercle Littéraire Proustien, attribué par l'association éponyme.

Le festival ne néglige par ailleurs pas le jeune public, grâce à une collaboration avec la librairie locale Pomme, Mouette et Colibri de Cabourg.

Une sélection de douze auteurs de littérature jeunesse de renommée nationale participera également. Ces derniers rencontreront leur jeune public dans les salons du Casino, où seront organisés ateliers, spectacles, expositions et séances de dédicaces, encourageant ainsi les jeunes lecteurs à découvrir et à se passionner pour la littérature.

Ci-dessous, la liste complète :

Le samedi 19 octobre, lors d'une cérémonie à la Villa du Temps Retrouvé, le maire Emmanuel Porcq, accompagné des présidents des jurys, Gérard de Cortanze et Evelyne Bloch-Dano, remettra les Prix Cabourg du Roman et du Cercle Littéraire Proustien aux lauréats.

Ce dernier, institué en 2001 et attribué tous les deux ans, honore des œuvres en français qui contribuent à la promotion, à l'étude ou à l'approfondissement de l'œuvre de Marcel Proust.

Ci-dessous, les deux sélections 2024 :

Le festival littéraire Des Mots à la Mer entend mettre en avant le patrimoine de cette station balnéaire de la Côte Fleurie. Les organisateurs du festival ont choisi des lieux emblématiques pour accueillir événements et rencontres, invitant auteurs et vacanciers à plonger dans l'histoire et la culture locales.

Grand Hôtel Ce bâtiment historique, inauguré en 1907, a été fréquenté par Marcel Proust qui y trouvait le confort et l'inspiration. Situé face à la plage, il sert de cadre principal au festival, offrant un lieu de rencontre pour auteurs et lecteurs dans un environnement chargé d’histoire littéraire.

Villa du Temps Retrouvé Au cœur de Cabourg, la Villa du Temps Retrouvé dédie ses espaces au patrimoine de la Côte Fleurie et à l'univers de Marcel Proust. Ce lieu accueille la cérémonie de remise du prix littéraire Cabourg du Roman, célébrant les contributions à la littérature dans le cadre somptueux de la Belle Époque.

Enfin, Le casino de Cabourg, ouvert en 1908 et troisième du nom dans la ville, est un monument historique par ses façades, toitures et décor intérieur, notamment le vestibule de la rotonde sud-est et la salle de spectacle. Avec le Grand Hôtel, il forme un ensemble représentatif de l’architecture balnéaire de la Belle Époque.

Crédits photo : Des Mots à la Mer