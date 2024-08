De l’eldorado sauvage à la brutalité : portrait d’une Roumanie brisée

Direction la Roumanie, à quelques kilomètres de Bucarest. À proximité de la ville se dresse une immense forêt, encore préservée de toute présence humaine. Toute, sauf une : la famille Șerban a élu domicile dans une petite cabane en bois, nichée aux abord d’un lac aux allures mystiques et aux nombreuses légendes.

Là, dans cet eldorado à l’état sauvage, vit une famille tsigane composée d’un père veuf et ses six enfants, cinq garçons et une fille. Sasho, l’ainé, impose une hiérarchie très respectée. Il s’occupe de la pêche, a droit de vie ou de mort sur les poissons, et instruit ses frères selon ses connaissances tout en protégeant la cadette, Naya.

S’ils adoptent un mode de vie unique, dépourvu de toute influence extérieure, l’aîné parvient tout de même à inculquer des bases culturelles solides à ses frères et sœurs, qu’il détient lui-même de l’enseignement de Tante Marta, jadis acceptée dans le cercle très réduit de la famille Șerban.

Mais depuis, les choses ont bien changé : le patriarche refuse et rejette tout contact avec la civilisation extérieure. Jusqu’au jour où les autorités frappent à la porte, précipitant leur départ en accord avec les projets portés par l’Europe : créer sur leur lieu de vie une réserve naturelle ouverte au tourisme.

C’est à grand peine, non sans s’être battus corps et âmes, que les Șerban doivent intégrer la ville, avortant ainsi tout rêve de liberté, mais révélant également quelques espoirs secrètement inavoués.

Repenser le sauvage

Dans ce récit riche de descriptions reflétant l’esthétique verdoyantes des décors, Corinne Royer invite à regarder au-delà du mot « sauvage ». Non, ici il n’est pas question d’associer ce mode de vie à la violence, ou l’ignorance. Là, au pays de Văcărești, la nature a repris ses droits, offrant l’étendu de sa beauté, de sa poésie et de sa grandeur, guidée par le seul instinct primaire de toute vie animale, ou végétale.

L’on assiste alors, en spectateur impuissant et ébahi, aux séances de pêche initiées par la fratrie, respectant une autre forme de hiérarchie, faisant appel à un différent type d’intelligence : celle de la survie.

Paniqués par les battements incessants, les poissons luttaient à leur tour contre le courant et ils y laissaient un peu de force ; assez pour que plus haut, là où le cours de la rivière s’évasait subitement et la profondeur se réduisait à une trentaine de centimètres, ils deviennent des prises faciles. À ce point précis d’élargissement, les deux frères s’impatientaient. Ils se dressaient à leur poste, au milieu des eaux, hurlant d’excitation sitôt qu’ils entendirent les cris de coq de Sasho.

Regarder au-delà de ce qui nous est montré

Lire un roman de Corinne Royer, c’est poser un regard différent sur le monde, aller chercher l’invisible, ce qui nous est caché, ceux dont nous n'entendons pas parler. Et pour comprendre ce qui nous est aussi peu familier, l’écrivaine tisse une toile composée de divers récits : celui du père endeuillé, en constante lutte contre l’appel de l’alcool, cherchant déséspérement à ne pas imploser, celui de Tante Marta, qui n’a jamais oublié son premier amour, et qui cache un lourd, trop lourd secret dont le poids est difficile à porter, ou encore celui Ruben, le second fils, souffrant de la disparition de son chien, découvrant en même temps la violence d’une ville qui rejette ses origines.

Mais, au milieu de toutes ces injustices, alors que tout semble prêt à s’effondrer, laissant nos personnages à bout de souffle, l’autrice nous laisse entrevoir une ultime lumière : celle des espoirs enfouis. Ainsi, l’on découvre les talents cachés de Naya pour le football, et sa véritable identité, jusque-là dissimulée...

Les Șerban, dommage collatéral d'un projet mal pensé

C’est dans une langue chantante, empreinte d’une douce poésie, que Corinne Royer réussit à nous transporter au cœur d’une Roumanie déchirée, profondément marquée par le communisme de Ceausescu. Avec l’Europe arrive des projets mal pensés, tentant de mettre un pansement sur la plaie, plutôt que de chercher à la refermer.

Les hommes devaient donc vivre séparés des bêtes et des arbres. Le pacte de cohabitation qui avait perduré pendant vingt ans dans le delta allait être abrogé au profit d’une mise en scène où se tiendraient d’un côté les hommes mués en spectateurs et, de l’autre, les animaux se donnant en spectacle. (...) Elle (Tante Marta) s’était désolée pour les Șerban, mais également pour la préservation du delta, puisque les aménagements pédagogiques et la venue de centaines de visiteurs perturberaient la vie sauvage davantage que la présence d’une famille au sein d’une cabane.

Et pour mettre en lumière les nombreuses incohérences dont le peuple est la première victime, l’autrice use de son arme la plus efficace : celle des mots, usant volontiers du réalisme et de l'onirique pour en accentuer les effets.

Ceux du lac est un roman puissant, plaisant, marquant, qui invite à repenser notre lien à l’autre, au sauvage, au détour d’un voyage en Roumanie dont on n’a, de toute évidence, pas fini de percer les secrets.

À paraître ce 19 août.

