Un Joker camerounais pour la prochaine anthologie DC

Parmi les contributeurs de cette anthologie, des artistes venus d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, du Brésil, du Mexique, de République tchèque, de Turquie, de Japon, de Corée, de Pologne, d'Argentine et, donc, du Cameroun. Zebra Comics a ainsi fait appel à l'écrivain Dr. Ejob Gaius et à l'artiste Bertrand Mbozo’o Zeh pour créer Black Therapy.

Se déroulant dans le cadre riche et coloré du Cameroun, au cœur de l'Afrique centrale, Black Therapy marque un moment historique dans le monde des comics : pour la première fois, le Joker sera réimaginé dans une histoire originale, adaptée à un public local, développée par une équipe créative entièrement africaine et ancrée dans le décor singulier du continent africain.

« Cette collaboration avec DC représente un bond en avant monumental pour la représentation africaine dans l'industrie mondiale des bandes dessinées », a déclaré Ejob Nathanael Ejob, PDG de Zebra Comics PLC. « Nous sommes extrêmement fiers de pionnier cette initiative, introduisant une version nouvelle et originale du Joker à un public mondial, tout en mettant en lumière le talent et la créativité incomparables des conteurs africains. »

La sortie de Joker: The World est prévue quelques jours avant celle de Folie à Deux, deuxième volet des films de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. L'anthologie de DC sera disponible à l'achat sur l'application et le site web de Zebra Comics le 17 septembre 2024, ainsi qu'aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Brésil, au Mexique, en République tchèque, en Turquie, au Japon, en Corée, au Cameroun, en Pologne et en Argentine.

Aucune sortie n'est encore prévue en France, mais il se pourrait qu'Urban Comics publie une traduction de l'anthologie, la maison ayant déjà publié Batman : The World.

Le leader des comics africains s'exporte

Interrogé par Agnès Debiage, fondatrice d’ADCF Arica, pour ActuaLitté en mai dernier, Njoka Suyru de Zebra Comics revenait sur l'histoire de sa maison. Profitant du multilinguisme camerounais, qui compte le français et l'anglais parmi ses langues officielles, le studio a pu rapidement toucher une audience qui dépasse son air géographique.

« On a des lecteurs en Corée, Japon, Chine, Maroc, États-Unis, France… Un peu partout », expliquait le créateur de Zebra Comics pour ActuaLitté. Ce dernier ne cache d'ailleurs pas ses ambitions : « On cherche à conquérir le monde ».

Ce partenariat avec DC Comics s'inscrit donc dans une recherche de toucher un public international, tout en gardant une proposition propre à la région : « on a pris conscience que nos contenus afro-centriques intéressaient un lectorat outre-Atlantique ». Et, selon Njoka Suyru, la maison ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : « Ce partenariat n’est qu’un premier pas et il y a d’autres pistes à explorer »

Crédits image : Zebra Comics / DC Comics