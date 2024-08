Israël / Palestine : un écrivain belge accusé d'“incitation au meurtre

L’European Jewish Association a annoncé, ce mardi 6 août, sur son compte X, avoir « lancé une bataille juridique acharnée contre le magazine Humo et son rédacteur, Herman Brusselmans, pour incitation au meurtre ».

Dans une chronique publiée dans le magazine belge néerlandophone, l’auteur flamand prend position à propos du conflit opposant Israël et le Hamas. Il y décrit l’image d’un enfant palestinien hurlant, à la recherche de sa mère parmi les décombres.

L'écrivain raconte s'être ainsi mis à la place du père de famille, imaginant sa femme et son fils à la place du jeune Palestinien. Il dit alors que cette scène le mettrait « tellement en colère », que lui viendrait l’envie « d’enfoncer un couteau affûté dans la gorge de chaque Juif que je rencontre ».

Herman Brusselmans, de son côté, appelle à prendre connaissance de la suite de la chronique, qu’il estime être plus nuancée et indispensable à la juste compréhension de son texte.

Cette dernière se poursuit ainsi : « Bien sûr, il faut toujours se rappeler : tous les Juifs ne sont pas des salauds meurtriers. Et pour donner vie à cette pensée, j’imagine un vieil homme juif se promenant dans ma propre rue, vêtu d’une chemise délavée, d’un faux pantalon en coton et de vieilles sandales, et je suis désolé pour lui, et j’en ai presque les larmes aux yeux. Mais un instant plus tard, je lui souhaite l’enfer [...]. »

Un texte « répugnant »

Le président et fondateur de l’EJA, le rabbin Menachem Margolin, « condamne fermement cet article », qu’il juge être « psychopathique ». Il a également averti qu’une « rhétorique aussi dangereuse invite à une véritable violence ».

« Cette publication choquante révèle une grave erreur de jugement éditorial », estime l’EJA. L’association demande la suspension immédiate de l’auteur, et des excuses publiques de la part de Humo.

Des réactions en cascade

Si le magazine ne s’est pas exprimé publiquement sur l’affaire, Herman Brusselmans a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram, il dit s'opposer « à toute forme de violence », et nie avoir voulu « inciter à la haine, sans parler du meurtre ».

Il affirme avoir souhaité coucher sur le papier la colère que peut provoquer cette guerre « chez n’importe quel individu », empêchant « toute nuance ». Et de poursuivre : « Osons l’exagération, l’ironie, voire le sarcasme, pour combattre l’hypocrisie. »

Les politiques du pays se sont rapidement exprimés sur le sujet. Michael Freihlich, député de la N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie, parti nationaliste belge) a écrit sur le réseau X : « On ne peut pas parler de “satire” lorsqu’il s’agit de répugnants appels à la violence à l’égard d’une partie de la population. »

Un auteur controversé

L’auteur est déjà bien connu en Belgique pour d'autres controverses. Sa renommée s’est construite autour de la publication de nombreux romans (55 au total), dont la plupart évoquent la dépendance à l’alcool, le sexe et les tourments infligés par l’ennui. L’auteur âgé de 67 ans prend plaisir à raconter la vie dans la campagne flamande des années 1970, avec un versant autobiographique assumé.

De man die werk vond (Louis Tinner, bibliothécaire, trad. Marie Hooghe et Pierre Guller, Éditions Mols, 1993), publié en 1985, révèle son nom au grand public. Dans cette œuvre, l’auteur s’inspire de son travail de bibliothécaire dans un ministère, narrant les fantasmes d’un homme alcoolique sur la femme qui lui sert le café.

En 2007, son roman Ex Drummer (1994) est adapté en film, réalisé par Koen Mortier.

