Science et conscience : Étienne Klein face à de nouvelles accusations de plagiat

Cette enquête minutieuse, et dont le détail a été partagé après la réaction d'Étienne Klein, a révélé que 88 des 429 pages de cette thèse contiennent des textes plagiés, représentant près de 20 % de l'ouvrage.

L'examen détaillé des sources indique, selon Loris Guémart et Jean Abbiateci, qu'Étienne Klein a emprunté sans citation appropriée à des auteurs majeurs, y compris les lauréats du prix Nobel comme Louis de Broglie ou des figures littéraires comme Albert Camus. Pour les références philosophiques anciennes, notamment celles attribuées à Aristote ou à Thomas d'Aquin, il s'est servi des textes de l'Encyclopædia Universalis et des volumes Que sais-je ?, « parfois mot pour mot », assurent encore les journalistes.

Un subterfuge particulier semble avoir été employé pour camoufler le plagiat : mentionner un auteur une fois avant de copier de larges segments de son œuvre sans aucune reconnaissance ultérieure. Par exemple, cinq pages entières auraient été reprises d'un article de Gerald Holton, physicien américain. Cette technique s'étend même à des membres de son jury de thèse, comme Michel Paty, qui se trouve cité dans des travaux ultérieurs sans les guillemets requis, affirme l'article.

"Nous sommes tous des copistes"

Face à ces accusations, Étienne Klein a publié un long message sur son compte X, aujourd'hui supprimé, mais repartagé par Loris Guémart.

Le physicien y répond aux accusations de plagiat en suggérant que l'un des deux journalistes pourrait chercher à s'autopromouvoir à ses dépens : « C'est possible, car cela doit être narcisissant - j'imagine - d'agir ainsi, mais au nom de quoi devrait-il se priver d'un tel tremplin existentiel ? », affirme-t-il. Il reconnaît néanmoins qu'il n'était pas aussi rigoureux qu'il y a vingt-cinq ans.

Étienne Klein cite Émile Zola pour illustrer la nature parfois destructrice des critiques : « Ah ! nuire pour le plaisir de nuire, baver sur une œuvre pour la joie de la souiller !... Assassinez, assassinez, impuissants et envieux ! Cela nous tient en haleine et en joie ! » Et d'invoquer également Jorge Luis Borges, qui avait lui-même admis le plagiat : « J'ai tant lu et tant entendu. Je l'admets : je me répète. Je le confirme : je plagie. Nous sommes tous les héritiers de millions de scribes qui ont déjà consigné tout ce qui est essentiel bien avant nous. Nous sommes tous des copistes... Il n'y a plus d'idées originales. »

L'auteur et « zététicien » Thomas C. Durand, aussi connu sous son nom de Youtubeur, Acermendax, a réagi sans faux semblants : « En littérature, le plagiat est une indignité, une démission de l'âme même de l'écriture, et pour ainsi dire 'l'hommage du vice à la vertu' comme le disait La Rochefoucauld à propos de l'hypocrisie (car j'essaie toujours de citer mes sources, ce n'est en général pas bien compliqué). Mais attention ! En science, c'est plus grave, c'est une faute. »

Et de développer : « Dans une thèse de doctorat, c'est un motif d'annulation et de retrait du diplôme (nous parlons de 88 pages contenant du plagiat d'au moins 22 auteurs). C'est une mauvaise conduite moins grave que la fraude ou la désinformation, mais c'est déjà une pratique qui empêche la confiance et donc, de facto, la science. Je ne peux pas imaginer que ce genre de pratique soit tolérée chez une personnalité publique qui se fait fort (et avec du talent, c'est un peu ça le drame) d'incarner la science dans les grands médias et les grandes maisons d'édition. »

Il se dit par ailleurs « profondément triste » de la réaction d'Étienne Klein aux accusations de plagiat, notamment par son attaque contre les journalistes et l'utilisation d'arguments qui semblent minimiser la gravité de ses actes. Et enfin de souligner un problème plus profond de complicité et de culture d'impunité au sein de l'académie. Il en appelle ainsi à une réforme les normes d'intégrité académique. Le mis en cause a réagi à ce post, d'un ambigu « merci à toi, cher Thomas ».

Un internaute a de son côté passé la thèse du vulgarisateur scientifique sur le logiciel anti-plagiat Compilatio, révélant « 64 % de similitudes », et ce même internaute d'ajouter : « C'est en effet violent, pour nos étudiants au-delà de 20 % on va voir en détail... Compilatio voit surtout le plagiat de Lambert ou Besnier et la surabondance de citations. Mais ce qui est fou est la quantité de recyclage ultérieur... »

Pour le philosophe belge Lambros Couloubaritsis en revanche, cité par Libération, dans le contexte académique, il est parfois difficile de discerner clairement les limites entre l'inspiration et l'emprunt direct. Il indique, en forme de défense d'Étienne Klein : « Sa thèse sur l'unité a été inspirée par mon travail sur l'Un et le Multiple. Qu'il s'agisse d'enseignement ou de séminaires communs ou qu'il s'agisse d'inspirations, il n'est pas anormal que des personnes ne se rendent plus compte de ce qu'ils empruntent, et cela peut arriver à chacun de nous dans ces circonstances. »

Des accusations récurrentes

En 2016 déjà, le physicien, nommé président de l' Institut des hautes études pour la Science et la Technologie (IHEST) en 2016, est démis en 2017 suite à des accusations de plagiat par L'Express, concernant son livre Le Pays qu'habitait Albert Einstein (Actes Sud), qui contenait des passages non crédités d'auteurs célèbres. Malgré la recommandation d'un comité d'enquête de le relever de ses fonctions, il refusa de démissionner, arguant que ses emprunts étaient des connaissances « canoniques » et niant tout plagiat scientifique. Il admettra plus tard des plagiats littéraires mais accusera une cabale de collègues jaloux.

Dans les colonnes de l'Express toujours, il tient une chronique jusqu'en 2020, année où elle lui fut retirée suite à de nouvelles révélations... d'Arrêt sur images... Le média accuse notamment le scientifique de « recycler » ses anciennes chroniques d'une émission à une autre. En réponse, Étienne Klein avait argué que ces inclusions relèvent plus de la réitération de ses propres travaux que d'un véritable recyclage de contenu.

Autre polémique, plus risible : en août 2022, le physicien a diffusé un canular en publiant une image d'une tranche de chorizo qu'il présentait comme étant une photo de l'étoile Proxima, prise par le télescope James Webb.

Il a déclaré que son intention était de sensibiliser le public à la nécessité de remettre en question les arguments d'autorité. Face à la réaction des internautes et à la confusion engendrée, il a finalement présenté ses excuses sur ce qui était encore Twitter, reconnaissant que son geste visait à promouvoir l'esprit critique.

Le 11 septembre prochain, Étienne Klein revient en librairie avec Laurent-Frédéric Bollée et Christian Durieux pour un hommage au Prix Nobel de physique 1921, L'éternité béante. Et si Einstein revenait ? (Futuropolis).

Crédits photo : Thesupermat (CC BY-SA 3.0)