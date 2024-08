Un monde plus-que-parfait : quand l'absurde le dispute à l'espoir

Au détour d’une annonce, déposée dans un journal, abandonné sur un banc, lors d’une journée d’une affligeante banalité, Alfred voit la lumière. Un recrutement est organisé pour la colonisation de la planète Pandore — tout un poème, ce nom, pour un monde dont l’auteur, malicieusement, ne nous dira rien. Le départ est un brin précipité : le 1er du mois suivant. Soit une semaine plus tard.

Pauvre Alfred… Partir ou ne pas partir. Ou plutôt : partir et ne jamais revenir ? Faisons les comptes : père d’une adolescente de 14 ans, enceinte, qui parle de son vagin comme on commande un café et organise une tournée de ses mecs dans la maison familiale. Moui…

Un ado qui tient plus de la larve tendance amibe, fourré toute la journée devant des écrans : entre films et jeux vidéo, il n’en fiche pas une ramée. Et moins encore. Quant à l’épouse d’Alfred, on évoque ses amants dans la maison avec une désinvolture étonnante.

Pas étonnant que notre apprenti colon soit totalement alcoolique — le premier verre arrive rapidement après le réveil. En somme, dans ce foyer, seul le chien Esbrouffe lui donne un peu d’amour. Alors, quitter et se débarrasser de cette famille — si l’on met le chien de côté —, serait-ce si compliqué ?

Quand ton existence ressemble à s’y méprendre à une sitcom américaine, à la différence qu’Al Bundy vend des chaussures et qu’Alfred est développeur informatique, on se demande ce qui retiendrait encore sur Terre ? Surtout qu’il est engagé et va donc partir – non sans avoir obéi à l’injonction la plus radicale : tuer toute sa famille.

À tenter de se convaincre qu’il les aime, la véritable s’impose : il ne les supporte pas. Alors quand il rencontre Pauline dans un bar, qui lui aussi a postulé pour cet aller simple vers Pandore, tout prend un véritable sens.

S’il n’est pas écrit avec des plus-que-parfaits du subjonctif, le roman d’Emmanuel Brault baigne dans un présent irréel confinant au conditionnel passé et lourd de regrets. Un environnement absurde, une distorsion de la réalité — au point qu’une mère trouve normal que sa fille de 14 ans soit enceinte, quand Alfred aurait plutôt des pulsions de meurtres vis-à-vis du bébé — notre monde moderne ne sort pas indemne de cette version futuriste.

Le lecteur, en revanche, oscille entre consternation hilare et suprême affliction en suivant les errances de ce looser suprême.

À paraître le 21 août.