Fortune de France à la télévision : rendez-vous en septembre

Adaptée du premier des 13 volumes de la saga de Robert Merle, la série Fortune de France dresse une fresque familiale d’aventure qui transporte son lecteur, ou téléspectateur, loin de Paris et de la cour royale. Cap sur le Périgord, en plein XVIe siècle, au cœur du quotidien du château de Mespech, dans une France déchirée par les Guerres de Religion.

Mais Fortune de France, c’est avant tout une histoire d’amour, celle de Jean et Isabelle, un couple passionné qui se déchire pour ses idéaux sous les yeux de leurs fils, Pierre et François, et de la communauté du château avec laquelle ils cohabitent.

La narration se fait à travers le regard de Pierre, « le fils préféré », qui incarne le conflit religieux de ses parents : protestant par son père et catholique par sa mère.

En racontant la France d’hier, Fortune de France interroge notre époque, en évoquant des thèmes toujours actuels comme la place des femmes dans la société, les conflits de classe, le fanatisme religieux, les épidémies, les guerres, et les tensions entre progrès scientifiques et obscurantisme. Un message de tolérance et d’humanisme y est véhiculé, démontrant qu’il est possible de rester fidèle à ses croyances, sans sombrer dans la barbarie.

L’événement de la rentrée sur France 2

La série marque le grand retour de France Télévisions dans la diffusion de série historique. Pour ce faire, Christopher Thompson s’est chargé de la réalisation, accompagné dans l’écriture du scénario par Fabrice Roger-Lacan.

Nicolas Duvauchelle incarnera le personnage de Jean de Siorac, aux côtés de Lucie Debay dans le rôle d’Isabelle de Caumont. Guillaume Gouix incarnera quant à lui Jean de Sauveterre, Grégory Fitoussi se glissera dans la peau de Bertrand de Fontenac, Blandine Bellavoir prendra les airs de Cathou.

Antoine Gouy deviendra Gamelin, Simon Zampieri donnera vie à Pierre de Siorac, Lou Lampros à Hélix, Angelina Woreth animera le personnage de Diane de Fontenac, et Marcel Thompson s’imprégnera de l’histoire de François de Siorac.

Enfin, Franchou sera incarné par Ophélie Bau, Samson par Louis Durant, David Ayala jouera Cabusse, Isabelle De Hertogh a jeté son dévolu sur Maligou, quand Émilie Incerti prendra le rôle de Barberine.

