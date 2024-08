Tout feu tout flammes : deux saisons de plus pour House of the Dragon

Diffusée depuis le 17 juin dernier en France sur la plateforme Max, la deuxième saison de la série House of the Dragon a visiblement convaincu les audiences. Ces dernières peuvent se réjouir, puisque Ryan Condal a confirmé l'écriture et la réalisation de deux saisons supplémentaires.

Le scénario de la troisième saison est en chantier, et le projet devrait entrer en production « début 2025 ». A priori, cette nouvelle livraison devrait aussi comporter 8 épisodes, tout comme la saison 2.

George R. R. Martin, auteur de l'ouvrage original, Feu et Sang (2 tomes, trad. Patrick Marcel, Pygmalion, 2018 et 2019), est aussi crédité comme le co-créateur de cette série, qui se déroule avant les événements de Game of Thrones, diffusée entre 2011 et 2019. Pour la première saison de House of the Dragon, Condal était accompagné par Miguel Sapochnik, à la supervision.

Attention, un léger spoiler pourra survenir dans la seconde partie de cet article.

Quelques surprises en réserve

Interrogé lors de cette conférence de presse, Ryan Condal s'est attardé sur une absence remarquée de cette deuxième saison. La bataille du Gosier, violente bataille navale, représente un des morceaux de bravoure de Feu et Sang, et les lecteurs et lectrices s'attendaient à voir cet affrontement montré à l'écran.

Surprise, la saison 2 se termine d'une manière assez abrupte, sans montrer ce combat. « L'un des défis de la production télévisuelle est que personne ne dispose de ressources et de temps infinis », a expliqué le superviseur. Outre ces questions de financement et de calendrier, il assure que le report de cette bataille à la saison 3 équilibrera la série.

« Nous construisons le chemin vers cet événement, qui surviendra très rapidement dans la narration, et il s'agira de notre plus remarquable fait d'armes à ce jour », promet-il, rapporte The Hollywood Reporter.

Rappelons que House of the Dragon devrait avoir droit à son propre préquel, consacré à Aegon I Targaryen, premier roi de la dynastie Targaryen. Aegon, dit « le Conquérant », fondateur de Port-Réal et de la dynastie des Targaryen, est le premier homme à occuper le Trône de fer, qu'il a créé en faisant fondre les épées de ses ennemis vaincus. Lui et ses sœurs-épouses, Visenya et Rhaenys, ont utilisé leurs trois dragons pour soumettre six des sept royaumes de Westeros, à l'exception de Dorne, au moment où leur propre culture déclinait suite à la destruction de Valyria.