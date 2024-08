Liverpool : visée par des émeutiers racistes, une bibliothèque sauvée

L'attaque du 29 juillet a bouleversé le pays : l'assaillant a en effet visé de jeunes enfants, causant la mort de trois de ses victimes, âgées de 6, 7 et 9 ans. Sept autres enfants et deux adultes ont été grièvement blessés.

Le responsable de cette attaque a été interpellé peu de temps après par la police du comté, et un couteau saisi. Serena Kennedy, responsable des forces de l'ordre locale, a seulement révélé l'âge du suspect, précisant toutefois que les motivations de ce dernier restaient « incertaines », écartant a priori la thèse de l'attentat terroriste.

Rapidement, les rumeurs se sont répandues en ligne et en particulier sur les réseaux sociaux. Le coupable a été désigné comme une personne d'origine étrangère, réfugiée au Royaume-Uni, et de confession musulmane, des informations erronées, mais largement diffusées par les réseaux d'extrême droite, surtout sur la plateforme X.

Une série d'émeutes

Dès le mardi 30 juillet, une première émeute a éclaté à Southport même, à l'occasion d'une veillée en mémoire des victimes. 200 à 300 personnes ont alors déclenché des incendies, visant notamment la mosquée de la ville. Des véhicules de la police, garés devant le lieu de culte, ont aussi été pris pour cible par les assaillants.

Cette émeute n'était que la première d'une longue série : d'autres ont éclaté tout au long de la semaine passée, au Royaume-Uni, avec une motivation raciste clairement affichée. Pour couper court aux rumeurs, la police a révélé, le 31 août, le nom de l'assaillant, Axel Rudakubana, né au Royaume-Uni et suivi pour un trouble du spectre de l'autisme. Il est désormais inculpé de meurtres et de tentatives de meurtre, à l'aube de ses 18 ans.

Les émeutes n'ont toutefois pas faibli. Le jour même, des incidents éclataient à Londres, Manchester et Hartlepool, avant d'autres manifestations violentes au cours du week-end, à Liverpool, Blackpool, Hull, Leeds, Nottingham, Bristol et même en Irlande, à Belfast, rapporte The Guardian.

378 personnes ont été interpellées par la police britannique la semaine passée. Les motivations racistes derrière les émeutes sont explicites et, le dimanche 4 août, un centre d'accueil pour les réfugiés de Rotherham a même été visé par une tentative d'incendie.

Une bibliothèque ciblée

Le samedi 3 août, à Liverpool, un nouvel événement violent s'est déroulé toute la journée et une bonne partie de la nuit. Environ 300 manifestants ont été impliqués dans « d'importants troubles à l'ordre public », indique la police du comté de Merseyside dans un communiqué. « Le groupe s'est rassemblé vers 20 heures et a immédiatement manifesté son intention de commettre des actes de violence graves et de semer le désordre, ce qui a conduit à l'incendie d'infrastructures communautaires », précisent les forces de l'ordre.

La bibliothèque communautaire de Spellow Lane était sur leur chemin : inaugurée en 2023, elle a été prise pour cible par les manifestants et incendiée. « À l'arrivée des pompiers, les personnes sur place ont tenté de les empêcher, sans succès, d'intervenir pour éteindre le feu. Ils ont même lancé un projectile sur le camion de pompiers et ont brisé la vitre arrière de la cabine. »

Le rez-de-chaussée de l'établissement a été largement endommagé par les flammes et la fumée. 23 personnes ont été interpellées au cours de la journée, et deux frères ont plaidé coupables de l'incendie de la bibliothèque, lors de leur comparution, ce lundi 5 août.

Collecte réussie

Dans les heures qui ont suivi l'attaque de la bibliothèque de Spellow Lane, Alex McCormick, âgée de 27 ans, ouvre une collecte de fonds en soutien à l'établissement. Elle avait fixé un objectif initial assez bas, de 500 £ seulement. Au moment de la publication de cet article, la somme réunie a atteint plus de 170.000 £, soit 200.000 € environ.

« Je me sentais impuissante et je voulais aider, d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit qu'une collecte permettrait de remplacer des livres partis en fumée », explique-t-elle au Guardian. « Je n'aurais jamais imaginé qu'elle recevrait un tel accueil. »

Ruth Bennett, adjointe chargée des finances à Liverpool, a remercié tous les donateurs et soutiens : « Des milliers de livres sterling de dons en espèces pour remplacer les livres et le matériel informatique détruits, à la mise à disposition de locaux pour que les services communautaires puissent continuer à fonctionner au moment où ils sont le plus nécessaires, les gestes de solidarité et de générosité ont été extraordinaires. Cela montre le meilleur des habitants de Liverpool et d'ailleurs. »

Des services en première ligne

Lors des émeutes, les bibliothèques et autres établissements culturels sont souvent pris pour cible, comme le souligne Ed Jewell, président de Libraries Connected, organisation professionnelle pour les bibliothèques d'Angleterre, d'Irlande du Nord et du Pays de Galles. « Les bibliothèques publiques sont particulièrement vulnérables à ce type de violences, car elles se trouvent souvent dans des endroits exposés et sont, à juste titre, facilement accessibles. »

Il ajoute cependant : « Elles sont aussi et avant tout le symbole de la cohésion et de l'unité de la communauté — des espaces civiques ouverts et gratuits, où tout le monde est le bienvenu. »

Lors des émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet en France, après la mort de Nahel, âgé de 17 ans, lors d'un contrôle de police réalisé à Nanterre, plusieurs bibliothèques avaient aussi été prises pour cibles.

Ce phénomène a été étudié par le sociologue Denis Merklen qui, après cinq années d'enquête, avait publié un ouvrage de référence, Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?, paru en 2013 aux Presses de l'Enssib.

Photographie : Policier britanniques à Rotherham, en 2023 (illustration, Tim Dennell, CC BY-NC 2.0)