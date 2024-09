La lecture dans les centres de loisir, avec Lire et Faire Lire

Pour l'occasion, ActuaLitté a reçu le témoignage d'un centre de loisirs sur son partenariat avec Lire et Faire Lire. Isabelle Jean-Baptiste, directrice de L’île aux enfants (Aveyron), est bien familière avec l'association, étant en collaboration avec elle depuis quelle assure la direction d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Appréciant la lecture et la littérature de jeunesse, elle aime que des temps soient consacrés à cette activité et aux activités annexes qui en découlent (lecture à haute voix, lecture d’images, projet collectif autour d’un auteur, création de l’univers de l’auteur…). D'après elle, ces séances plébiscitent vraiment l’imaginaire et permettent à l’enfant de s’ouvrir sur le monde qui l’entoure. « Par notre affiliation à la Ligue de l’Enseignement, ces activités sont rendues possibles grâce à l’association Lire et Faire Lire. »

ActuaLitté : Comment avez-vous entendu parler de cette association ? Qu’est-ce qui vous a convaincu de vous investir dans ce projet ?

Isabelle Jean-Baptiste : Par l’intermédiaire de la Ligue de l’Enseignement (et plus spécifiquement Annie Clément puis Audrey Valery, coordinatrices départementales de LFL). Je suis convaincue que les actions menées par l’association vont de pair avec mes et plus largement les convictions de l’équipe, sur l’apport de la lecture pendant la petite enfance, l’enfance, l’adolescence et la vie adulte.

ActuaLitté : Quels bénéfices constatez-vous pour les enfants qu’accueille votre établissement ?

Isabelle Jean-Baptiste : Les enfants écoutent, interviennent lorsqu’ils sont sollicités, apprennent de nouveaux mots, aiguisent leur curiosité et créent leur imaginaire ; ils réinvestissent ensuite les histoires au gré des activités et développent leur désir d’apprendre.

Outre cela, la lecture invite à la tolérance, à la compréhension, à l’ouverture d’esprit et à la découverte du monde qui nous entoure, à la prise de parole dans le groupe. Le vivre ensemble y est largement exploité.

La proximité de la bibliothèque communale favorise également l’approche des livres dans toutes leurs dimensions (variété des types d’écrits, lecture thématique, documentaires, lecture plaisir…). Les lectrices bénévoles ont du mérite et leurs interventions sont très apaisantes pour les enfants (et les adultes !).

ActuaLitté : Avez-vous eu des retours de la part des parents ou des enfants eux-mêmes sur les lectures ?

Isabelle Jean-Baptiste : Les parents sont ravis que des temps de lecture fassent partis des moments privilégiés de leurs enfants au centre de loisirs et les enfants les demandent et les redemandent. Des rétrospectives (photos, journal du centre, article de presse...) sont élaborés pour rendre compte de ces actions.

ActuaLitté : Comment se sont mises en place les premières séances de lecture avec les bénévoles ?

Isabelle Jean-Baptiste : Au départ, nous assurions des temps de lecture avec la bibliothèque communale et des temps de recherche (sur des thématiques précises). Ces temps sont bien entendu, conservés.

A la suite de cela, nous avons accueilli des lectrices bénévoles de l’association puis avons participé à plusieurs reprises à des concours proposés par la Maison du Livre, aux écoles et aux Centres de loisirs, sur un auteur illustrateur de Jeunesse (tel que Claude Ponti, Malika Doray, Gérard Voltz…).

Plusieurs fois primés pour des œuvres collectives exposées à la Mission départementale de la culture, au Musée Soulages, nous avons eu la chance d’accueillir à l’ACM, un auteur illustrateur de Jeunesse. Reproduire l’univers de l’auteur en s’immergeant de ses œuvres est très plaisant et très éducatif.

L’enfant et l’adulte (l’animateur) coopèrent et évoluent ensemble au fil des lectures et les productions finales, parfois surprenantes mais qui répondent véritablement à la valeur du vivre ensemble. Les enfants apprennent aussi à développer leur sens critique lorsque les moralités des histoires les touchent.

ActuaLitté : Et aujourd’hui, comment se déroulent-elles ?

Isabelle Jean-Baptiste : Chaque mois, l’intervenante prépare des séances en lien (le plus souvent) avec les thématiques de l’ACM. L’activité lecture est annoncée dans la programmation par : « L’heure du conte avec Geneviève ». Il serait dommage de ne pas proposer ces séances régulièrement. L’enfant a besoin de repères pour se construire. L’accueil de loisirs se doit d’être polyvalent et de proposer des activités de tous horizons (création, culinaire, sports, éducation à la citoyenneté, chants, danses et lecture).

Geneviève intervient une fois par mois, les mercredis, de 10h30 à 11h sur le groupe des enfants de maternelle et de 11h10 à 12h pour les enfants de primaire. Les animateurs cessent toute activité qui pourraient parasiter l’animation lecture que la bénévole a préparée consciencieusement.

Sa passion pour sa mission est indéniable. Les bienfaits de ces lectures sont importants et les activités annexes, nombreuses (exemple avec les ateliers de Chiara Armellini cette année). C’est une chance de pouvoir en bénéficier. Merci à l’association, à Audrey, à Geneviève, de permettre cela.

ActuaLitté : Quels liens entretenez-vous avec les bénévoles ?

Isabelle Jean-Baptiste : Les liens avec notre intervenante (qui fut de nombreuses années la bibliothécaire de la commune) sont précieux et ses suggestions, sa façon de travailler nous conviennent vraiment. C’est un plus pour l’éducation des enfants.

Crédits photo : Lire et Faire Lire