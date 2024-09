La lecture à l'école avec Lire et Faire Lire

Pour l’occasion, ActuaLitté a reçu le témoignage de 5 différentes écoles sur leur partenariat avec Lire et Faire Lire.

Jérôme Bonnardel, directeur de l’école de la Détanche (Haute-Savoie, Évian), travaille avec Lire et Faire Lire depuis 2011, année de son entrée à la Détanche, bien que l’école travaillait déjà avec eux avant. Cependant, cette association lui était déjà familière depuis 2003 grâce à la Croix Rousse.

Pour Mme Abécassis, directrice de l’école Roger Frison Roche (Cranves-Sales), cela sera la 9e année que l’établissement travaillera avec Lire et Faire Lire.

De son côté, Florence Navarro, directrice de l’école élémentaire Georges Lapierre (Haute-Garonne, Tournefeuille), cela fait 8 ans qu’elle travaille avec l’association. Elle précise qu’elle a commencé en tant qu’enseignante de maternelle en petite–moyenne section et cela fait 3 ans en tant qu’enseignante et directrice d’école maternelle avec une classe de petite section. Cependant, elle monte et a monté le projet pour toutes les classes de l’école depuis 2021.

De la même manière, Patricia Abadia, directrice de l’école maternelle Édouard Cazaux (Val de Marne, Saint-Maur des Fossés) travaille depuis Lire et Faire Lire depuis 8 ans.

Le responsable périscolaire et extrascolaire de l’école maternelle Jules Ferry (Saint Maur des Fossés) explique que cela sera la deuxième année de collaboration avec l’association Lire et Faire Lire.

ActuaLitté : Comment avez-vous entendu parler de cette association ? Qu’est-ce qui vous a convaincu de vous investir dans ce projet ?

Jérôme Bonnardel : J’étais au conseil du Crédit Mutuel à Lyon qui est la banque de l’association à Lyon. Puis je les ai découverts à Lyon avec ma classe de TPS (maternelle), mais l’association intervenait avant mon arrivée. Et comme les enfants étaient très demandeurs de leur temps partagé avec leur « Mamie-lecture » ou « Papi-lecture », nous en entendions beaucoup parler. Quand il m’a été demandé s’il y avait la possibilité d’accueillir un bénévole à l’école, à Évian, j’ai tout de suite accepté.

Mme Abécassis : C’est la coordinatrice départementale de Lire et faire lire, très dynamique, qui forme et organise les interventions des bénévoles de Lire et Faire Lire qui nous a entraînés dans cette aventure. Nous sommes extrêmement attachés à cette association qui défend de belles valeurs.

Florence Navarro : La directrice de l’école maternelle m’a présenté le projet et j’ai adoré l’idée de la lecture-plaisir. En outre, je me suis tout de suite très bien entendue avec l’intervenante présente dans ma classe.

Patricia Abadia : Ce sont les bénévoles de l’association qui sont venus spontanément proposer leur service et expliquer leur démarche. J’ai tout de suite été séduite par ce projet, l’enthousiasme et le sérieux des personnes qui sont venues me le présenter.

Jules Ferry : J’ai entendu parler de cette association par d’autres directeurs de la ville.

ActuaLitté : Quels bénéfices constatez-vous pour les enfants qu’accueille votre établissement ?

Jérôme Bonnardel : Les enfants ont une lecture en petit groupe donc plus d’intimité avec le livre et le côté affectif est important chez les petits, qui attendent ce moment avec la personne qu’ils nomment leur « Mamie-lecture ». C’est un rituel important dans leur semaine.

Florence Navarro : Des moments CALMES de lecture plaisir GRATUITE sans aucun attendu derrière.

Patricia Abadia : Les séances de lecture, qui se déroulent pendant la pause méridienne, sont très apaisantes et enrichissantes pour les enfants. C’est une parenthèse pendant laquelle ils peuvent s’extraire du tumulte et de l’agitation liés au nombre important d’élèves que doit gérer l’équipe périscolaire sur ce temps horaire.

Ces séances répondent également à d’autres objectifs : Contribuer à la construction d’une première culture littéraire ; Développer le plaisir de lire ; Favoriser le dialogue intergénérationnel.

Jules Ferry : Les enfants adorent écouter des histoires et sont beaucoup plus concentrés lorsque c’est une personne venant de l’extérieur de la structure qui fait la lecture.

ActuaLitté : Avez-vous eu des retours de la part des parents ou des enfants eux-mêmes sur les lectures ?

Jérôme Bonnardel : Les enfants nomment le jeudi le jour « Antoinette », le prénom de notre intervenante cette année. Et comme Antoinette est intervenante depuis un petit moment maintenant, nous avons nos habitudes et je lui fais confiance quand les enfants sont avec elle. Les parents ne font pas spécialement de retour bien qu’ils en soient informés à la réunion de rentrée, avec une photo des enfants avec l’intervenante dans le cahier.

Florence Navarro : Oui, lorsque j’avais une classe, les élèves réclamaient des histoires, les mêmes histoires et les parents demandaient parfois les références pour réserver les livres à la médiathèque.

Patricia Abadia : Les enfants apprécient tout particulièrement ces moments. Non, seulement ils sont volontaires, très attentifs, mais aussi respectueux à l’égard des bénévoles. Ces derniers ont justement su instaurer un climat de confiance, mais également de rigueur bienveillante lors de ces séances. Les enfants en ont conscience et réalisent l’importance de ces moments partagés : un enrichissement culturel, mais également humain.

Les parents, pour leur part, adhèrent totalement à ces interventions en raison des retours très positifs de leurs enfants. La démarche de l’association étant, de plus, tous les ans présentée et explicitée lors du 1er Conseil d’école de l’année scolaire.

Jules Ferry : Les parents apprécient notre collaboration avec cette association et les enfants en parlent à la maison.

ActuaLitté : Comment se sont mises en place les premières séances de lecture avec les bénévoles ?

Jérôme Bonnardel : Je ne donne aucune indication sur le livre ou le thème pour que l’intervenante puisse lire ce qui lui fait plaisir et que ce moment offert aux enfants ne soit pas un prolongement de la classe, mais un bonus à la journée de classe. L’intervenante prend les petits groupes de moyenne section en début d’année puis rapidement, quand les enfants de petite section sont prêts et acclimatés à la classe, ils commencent les lectures avec la bénévole, par de petites histoires. Au fil de l’année, si nous laissions faire, certains passeraient la matinée entière avec Antoinette.

Florence Navarro : Autour d’un projet avec un planning établi en amont entre l’intervenante et l’enseignante. Choix d’un lieu pour cette lecture, demande de thèmes particuliers ou pas.

Patricia Abadia : Je reçois les bénévoles en début d’année pour établir le planning d’intervention de chacun. Les séances, qui sont réservées aux élèves de moyennes et grandes sections, ne commencent qu’après les vacances de la Toussaint, afin de laisser aux enfants le temps de se réacclimater au rythme scolaire et de réintégrer les règles de l’école et du vivre ensemble.

Nous n’intervenons pas ou peu dans le choix des ouvrages sélectionnés. Ce sont les bénévoles qui les choisissent : ils sont le plus souvent empruntés à la bibliothèque municipale. Cela permet aux enfants de découvrir des œuvres littéraires différentes de celles que nous étudions à l’école.

Afin de garantir une certaine intimité et le calme nécessaire, les séances se passent dans un espace dédié (lorsque cela est possible selon les années).

Jules Ferry : En général, les bénévoles prennent un groupe de plusieurs enfants pour effectuer la lecture. Nous échangeons en amont pour préparer des livres en lien avec les différents thèmes mis en place sur la structure.

ActuaLitté : Et aujourd’hui, comment se déroulent-elles ?

Florence Navarro : Chaque année, nous adressons à notre inspecteur le contrat pédagogique avec le planning défini par classe et par période.

Patricia Abadia : Les séances se passent très bien. Elles sont devenues un rituel pour tous.

ActuaLitté : Quels liens entretenez-vous avec les bénévoles ?

Mme Abécassis : Les bénévoles sont adorables, s’adaptent et comprennent les aléas de l’école. Elles prennent leurs rôles à cœur et s’investissent dans leur choix de lecture. Les élèves, dès qu’elles arrivent, accrochent un sourire à leurs visages et attendent impatiemment la lecture des dames de Lire et faire lire.

Les enjeux sont colossaux à l’heure de la facilité des tablettes et des smartphones. Redonner le goût de lire est difficile et le moindre enthousiasme vis-à-vis du livre est à prendre. Nous sommes humainement très attachés à elles, elles nous connaissent bien maintenant et certaines sont là depuis des années. Ce sont des rayons de soleil au sein de notre école. Merci à vous Lire et faire lire ! Longue vie à cette association.

Complément de la part de la coordinatrice départementale (bénévole-relais du secteur) : Les enseignants émettent des vœux sur les différentes périodes de l’année. J’essaie de respecter leurs demandes. Toute la classe, par petits groupes, écoute la lectrice. 3 groupes sur 20 à 30 min en fonction de l’âge des élèves.

C’est un principe d’offrir à tous, ce cadeau (sans proposer le volontariat). Les bénévoles interviennent de la petite section au CM2 dans cette école. Les élèves écrivent aux lecteurs, pour les remercier ou... s’excuser parfois de leur comportement ! C’est un vrai lien intergénérationnel.

Florence Navarro : Je les reçois en amont du projet pour construire un planning qu’elle(s) présente (nt) aux enseignants concernés. Puis, je les rencontre deux ou trois fois dans l’année pour évoquer les lectures choisies, les améliorations à apporter, les suites à donner.

Patricia Abadia : Nous avons pratiquement les mêmes intervenants depuis l’origine du projet. Nous nous connaissons bien et nous nous apprécions. Ils contribuent au bien-être des enfants et à leur enrichissement culturel. Au sein de notre établissement, ils constituent une équipe à part entière au même titre que l’équipe pédagogique et périscolaire.

Jules Ferry : Notre relation est très bonne et la communication est fluide. Les intervenantes sont même disponibles quelques jours pour venir pendant les vacances scolaires et nous commençons à parler de la rentrée prochaine.

Crédits photo : Lire et Faire Lire