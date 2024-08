Hautes-Alpes : Christian Lalos nommé à la tête de La Passerelle

Les grandes vacances approchent à grands pas, et s’accompagnent du retour de l’initiative Sacs de pages. Cette année, l’association Lire et Faire Lire dédie son opération estivale aux Jeux olympiques de Paris, et propose une édition spéciale « Faire équipe ». Ainsi, les enfants inscrits dans les centres de loisirs partageront ensemble le plaisir de la lecture, grâce aux ouvrages présentés et lus par les bénévoles. Un livret d'accompagnement, avec jeux et activités, les aidera à approfondir leurs réflexions.