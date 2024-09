En crèches, des retraités viennent faire la lecture aux enfants

En cette période de rentrée, ActuaLitté est allé à la rencontre de quatre établissements qui ont tout récemment ou depuis plusieurs années, instauré un partenariat avec l’association Lire et Faire Lire.

Pour Flora Vuillet, directrice de la crèche Marmottons (Haute-Savoie), c'est la première année que ces ateliers de lecture sont mis en place. Pour la crèche la petite pomme (Seine-Maritime), que dirige Marie Groult, directrice de la micro, la collaboration a débuté avant 2015, alors que l'établissement était itinérant.

De leur côté, Sandrine Navarro et Mélina Assalit, directrice adjointe et éducatrice Jeunes Enfants terrain de Multi-accueil Adrienne Bolland (Haute-Garonne, Toulouse) ouvrent leurs portes pour la deuxième année. Quant à Patricia Tauvel, responsable pédagogique du multi-accueil intercommunal, crèche Léon Dufour (Seine-Maritime, Fécamp), c'est en 2017 que le partenariat a débuté. Elles répondent à nos questions.

ActuaLitté : Comment avez-vous entendu parler de cette association ? Qu’est-ce qui vous a convaincu de vous investir dans ce projet ?

Flora Vuillet : Une bénévole participant aux événements de notre association fait aussi partie de Lire et Faire Lire. C’est elle qui nous a informés de l’existence de l'association.

Marie Groult : L’idée de voir et de proposer une autre façon de lire et d’aborder le livre. Le fait d’avoir un rythme dans les séances de lecture nous a aussi beaucoup plu.

Mélina Assalit : Sandrine Navarro avait déjà collaboré avec l'association LFL pendant 7 ans environ sur son ancienne structure (le multi-accueil accueil Bébébiz' Coccinelles à Bruguières).

Patricia Tauvel : Mme Marie Claude Demare a pris contact avec l’EJE, responsable pédagogique et nous nous sommes rencontrées le jeudi 16 mars 2017 afin qu’elle me présente cette association dont elle est responsable sur Fécamp. Certaines bénévoles souhaitaient élargir leur champ d’action et intervenir auprès de très jeunes enfants notamment en crèche.

Convaincue de l’importance de la lecture à haute voix à destination des enfants, j’ai évoqué le projet en réunion auprès de l’ensemble de l’équipe qui a tout de suite été séduit par ce nouveau partenariat. En effet, nous nous rendons à la bibliothèque avec les enfants, mais nos sorties dépendent parfois du temps, les bénévoles de l’association se rendent sur le lieu, c’est aussi faire entrer la lecture dans nos structures

Qu'en retirent les enfants qu’accueille votre établissement ?

Flora Vuillet : Les enfants sont demandeurs de nouveaux contes et de nouveaux choix de lecture dans la bibliothèque que nous avons mis en place. Ils en parlent également le soir avec leurs parents sur les lectures qu’ils ont découvertes.

Marie Groult : Les séances de lecture et les bénévoles sont identifiés par les enfants. Cela permet aussi de faire rentrer une personne extérieure dans la structure, qui est différente des autres adultes présents, afin « d’ouvrir » les enfants à d’autres personnes, nous qui sommes plutôt fixes et stables, et de les sociabiliser encore plus. C’est une façon nouvelle de lire, qui s’inscrit dans un rituel.

Sandrine Navarro : Les enfants ont bien repéré la bénévole, Odile, et sont toujours très heureux de la retrouver. C'est devenu le rituel du lundi matin. Odile présente les mêmes livres pendant plusieurs semaines d'affilés, ce qui est très rassurant pour eux. Les enfants découvrent de nouveaux albums sur différents thèmes, et partagent un temps privilégié en petit groupe.

Patricia Tauvel : Trois professionnelles sont intervenues au sein de notre multi-accueil et ont ainsi pu se répartir sur les différentes sections. En concertation avec les professionnelles et dans le cadre de notre projet d’établissement, les séances de lecture ont été adaptées aux sections et âges des enfants (temps de lecture, ouvrages proposés…). Ces séances de lecture facilitent la capacité d’écoute, favorisent l’imaginaire, le langage…

Ces interventions s’inscrivent dans un objectif commun avec d’autres partenaires du littéraire afin que les enfants soient dès leur plus jeune âge plongés dans un bain de langage, c’est aussi offrir la possibilité à des familles qui ne sont pas lectrices ou qui n’ont pas la possibilité d’emmener leurs enfants à la bibliothèque ou dans des espaces de lecture, d’avoir accès aux livres ainsi les enfants peuvent le découvrir par le biais de la bibliothèque, de ces associations…

Quels retours avez-vous reçus de la part des parents ou des enfants eux-mêmes sur les lectures ?

Flora Vuillet : Les enfants adorent certains contes que les bénévoles ont choisis, comme les jeux de mots : « trois gros carpeaux dans trois gros trous ». Ils sont fervents de poésie, de comptines ou d’histoires courtes.

Patricia Tauvel : Les parents sont informés de ces séances et favorables à ces échanges, des retours toujours positifs. Par rapport aux enfants, ce sont leur comportement, leur participation et les échanges entretenus avec les professionnelles qui parlent d’eux-mêmes. La période « covid » nous a obligés à certains réajustements et une « pause forcée » s’est effectuée. D’autre part, certaines bénévoles sont parties à la retraite et il a fallu retrouver des personnes désireuses de venir lire auprès de très jeunes enfants ce qui n’est pas dû à tous.

Marie Groult : Au départ, nous avons accompagné les bénévoles pour la première rencontre de l’adulte avec les enfants – un peu réservés. Nous avons accompagné les enfants dans l’écoute et la bénévole a mis en place un petit rituel de démarrage. Nous nous sommes occupés du choix du lieu d’installation, qui a évolué pour permettre une écoute et une lecture plus adéquates.

Sandrine Navarro et Mélina Assalit : Après la séance, notamment pendant le repas, les plus grands nous racontent certains livres. L'intervention de LFL favorise et développe le langage des tout-petits. Les parents ne font pas de retours des séances en particulier, car ils n'y participent pas, mais ils sont très satisfaits que la structure fasse cette proposition aux enfants.

Comment se sont mises en place les premières séances de lecture avec les bénévoles ?

Flora Vuillet : Les séances ont été organisées en amont. Nous avons sélectionné les jours d’intervention (mercredi matin, mardi midi et jeudi midi) ainsi que le public cible (surtout en fonction de la tranche d’âge) et l’effectif. Chaque jour, l’équipe d’animation constitue son groupe par inscription des enfants sur la base du volontariat (nous n’imposons pas l’activité). Une communication a été mise en place avec les bénévoles pour nous tenir au courant des aléas de l’accueil (le groupe, l’âge, l’état d’esprit des enfants ce jour, etc.).

Marie Groult : Il y a un très bon relationnel avec la bénévole, posée et douce, ce qui permet à l’enfant d’interagir lors de la lecture.

Sandrine Navarro et Mélina Assalit : Avant la première séance, l'intervenante et une responsable sont venues visiter la structure. Nous avons échangé autour de l'organisation des séances et les créneaux horaires. À savoir pour nous : les séances ont lieu le lundi matin de 10h00 à 11h00, 30 min avec deux groupes de 5/6 enfants et une professionnelle de la crèche.

Patricia Tauvel : En concertation avec les bénévoles, elles ont choisi la section sur laquelle elles étaient plus à l’aise pour intervenir (bébés, moyens grands). Elles ont ainsi pu créer un lien avec ces enfants qu’elles voyaient de façon régulière (deux matinées par semaine).

Les séances de lecture se sont toujours très bien déroulées et les bénévoles, averties des thèmes de notre structure, ont toujours essayé de trouver des ouvrages en lien avec notre thème de l’année. À ce jour, nous entretenons toujours des liens avec les bénévoles et dès septembre nous reprendrons contact pour une nouvelle année ensemble.

Et aujourd’hui, comment se déroulent-elles ?

Flora Vuillet : Comme une bonne organisation s’est mise en place en amont, les séances étaient fluides, bien organisées, encadrées sérieusement. Notre but était de proposer un atelier organisé afin que tout le monde puisse trouver son compte, son intérêt et du plaisir (du côté des enfants, mais aussi pour vos bénévoles).

Sandrine Navarro et Mélina Assalit : Tout se passe bien avec Odile, elle fait en sorte d'apporter des ouvrages en lien avec les thèmes abordés à la crèche, particulièrement cette année sur le thème des émotions. À ce sujet, nous avons participé au Capitole de l'Éducation à Toulouse le 31 mai. Le but est de présenter nos actions éducatives en direction des jeunes enfants. Nous avons exposé notre travail autour des émotions et Odile était présente toute la journée avec nous. Elle a pu faire des lectures et présenter son association. Nous avons fêté les 10 ans de la crèche en juin, et Odile s'est jointe à nous avec grand plaisir.

Quels liens entretenez-vous avec les bénévoles ?

Flora Vuillet : Des liens très solides et cordiaux, nous avons grand plaisir de les recevoir et d’échanger avec elles. Nous continuons à garder contact pour tout événement que nous mettrions en place.

Crédits photo : Lire et Faire Lire