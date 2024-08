Le frisson des ascensions, Pétrarque randonneur

Une belle « balade » de plus de 1500 m de dénivelé et pas loin de 15 km ! Et retour ! Une belle performance, même pour un jeune homme plein d’ardeur !

Qu’il ait eu, à son retour, encore assez d’énergie pour écrire une vingtaine de pages à son ami mérite le respect. Mais donne aussi quelque consistance à la bataille qui oppose entre eux les exégètes dont certains n’hésitent pas à mettre en doute la rédaction du texte à cette date-là, considérant qu’il présente des éléments ayant eu lieu postérieurement, voire mettant complètement en doute la réalisation physique de ce périple auquel ils attachent essentiellement une valeur philosophique de dépassement de soi, de louange de l’effort, de recherche de la vérité ou d’élévation de l’âme.

Loin de moi l’idée de prendre parti dans cette controverse d’experts qui paraît loin de son terme !

En revanche, il n’est pas difficile de se mettre à l’unisson de toutes ces voix qui s’ébaubissent devant ce texte court, mais d’une grande intensité.

Le randonneur avide d’ajouter ce nom mythique à la liste de ses ascensions remarquables n’y trouvera certes pas le descriptif technique et détaillé du trajet parcouru comme tout topoguide qui se respecte le présenterait clairement aujourd’hui.

L’âme rêveuse y trouvera, elle, de quoi alimenter ses « Rêveries d’un promeneur solitaire »… ou pas ! Et de nombreuses occasions de disserter sur la vertu de l’effort autant que sur l’effort nécessaire pour atteindre la vertu. Avec une lapalissade définitive : « Il ne peut se faire qu’un corps parvienne en haut en descendant » !

Or le sommet est bien le lieu de la plénitude, de la béatitude que Pétrarque, citant Ovide, oppose au fond des vallées où se vautrent le pêcher, l’ombre et les ténèbres !

On peut ne pas ajouter (ou ajouter !) foi aux références à un Dieu, quel qu’il soit, auquel Pétrarque se voue, on se doit cependant d’écouter avec intérêt cette recherche méditative de la grandeur d’âme et cette aversion à l’égard de l’« abjection de cette boue terrestre » qu’il associe à cette « indigence de jugement » des hommes qui « néglig[ent] la plus noble partie d’eux-mêmes pour se disperser dans une multitude de directions et s’oublier dans des spectacles inutiles ».

De là, comme Pétrarque le suggère, à refuser d’admirer la beauté de la nature vue depuis « la hauteur des montagnes », à refuser de s’émerveiller devant « les flots immenses de la mer […], le manège des étoiles », il y a un pas que je ne franchirai pas, au contraire, car c’est là que s’exprime face à nos regards émerveillés toute l’inventivité de la vie, la seule chose que rien n’achète et qui nous est offerte sans restriction.