Arnaud Nourry avec Antoine Gallimard pour Les Nouveaux Editeurs ?

Dévoilée le 12 juin dernier, la société Les Nouveaux Éditeurs promet un accompagnement spécifique : lancer, développer et soutenir un ensemble de maisons d’édition. Chacune sera créée avec un porteur de projet, dans une certaine vision : celle de l’indépendance, de valeurs spécifiques et d’une vision commune à l’ensemble du groupe.

Mon royaume pour une indépendance

« Ces maisons représenteront la diversité et la pluralité des talents et des lecteurs du marché et publieront des œuvres destinées à tous, dans une variété de styles et de formats », assurent ainsi Les Nouveaux Éditeurs.

LNE incarnera une superstructure regroupant plusieurs satellites – un modèle qui ressemble fort à celui du Collectif initié par les éditions Anne Carrière, comme l’avait observé ActuaLitté. Ce projet, monté en 2010, compte plusieurs petites maisons réunies derrière la formule « Ensemble pour mieux publier ». L’objectif est de se développer sans augmenter la production individuelle, évitant ainsi de contribuer à la surproduction.

ENQUÊTE – Quels partenaires pour Les Nouveaux Éditeurs d’Arnaud Nourry ?

Sauf que le projet d’Arnaud Nourry omettait quelques points essentiels, analysait un observateur : « Les éditeurs profiteraient d’un cadre économique, logistique, avec des services supports mutualisés et tout le tremblement. Et le groupe, lui, bénéficierait du capital sympathie des petites structures. »

Or, si LNE ne publiera rien en tant que tel, ses maisons-partenaires, elles, auront besoin d’un accompagnement spécifique : celui de la diffusion, pour présenter les futurs ouvrages aux différents revendeurs, et de la distribution, pour en assurer l’acheminement.

Des éditeurs et des partenaires

Dans les derniers noms en lice, on entendait revenir Editis et Madrigall (la holding que dirige Antoine Gallimard). Le premier, sur tous les fronts, est entré en négociations exclusives avec le groupe Delcourt, afin d’enrichir son catalogue de bande dessinée, manga et comics. L’avis de l’autorité de la concurrence française semble d’ores et déjà une promenade de santé : le poids du groupe que possède Daniel Křetínský en matière de 9e Art est dérisoire.

Gallimard, l'anti-groupe ?

Or, pour des raisons de cohérence avec les revendications portées, c’est manifestement avec le groupe Madrigall que Les Nouveaux Editeurs travailleraient. Le choix a été validé à la fin du mois de juillet et l’annonce devait se faire « à la rentrée ». Et assurément, l’écosystème professionnel, malgré les congés, savourera l’information.

« Signer avec Editis, cela revenait à renier les valeurs d’indépendance et de liberté hautement portées par Nourry dans ses interventions », relève un observateur. « Dans son argumentaire, il soulignait bien cette notion de “liberté éditoriale, d’innovation et d’esprit d’entreprise”, en rejetant la dimension des grands groupes. »

Un discours qui fait écho à celui de Jean-François Colosimo, président du directoire des éditions du Cerf. En août 2023, ce dernier dénonçait le contrat de diffusion-distribution passé avec Interforum, au profit des services d’Antoine Gallimard.

À LIRE – Madrigall, partenaire du Cerf contre “la marchandisation du livre”

« À partir du 1er janvier 2024, les éditions du Cerf seront diffusées par la Sofédis et distribuées par la Sodis au sein du groupe Madrigall. La maison des dominicains se réjouit de rejoindre l’acteur majeur, historique et indépendant du monde de l’édition apte à soutenir sa propre identité, activité et pérennité en raison d’une commune conception de l’auteur, du catalogue et de la créativité », notait l’éditeur.

Mêmes causes, mêmes conséquences ? Antoine Gallimard s’était à plusieurs reprises positionné comme le héraut de l’édition indépendante, quand l’OPA de Vivendi sur Lagardère avait été officialisée à la rentrée 2021, redoutant la possible fusion entre Hachette Livre et Editis.

Après NRF, LNE

Et le PDG de Madrigall s’en était déjà ému quelques mois plus tôt : « C’est forcément un coup de tonnerre. On nous assure que rien ne bougera pendant six ans. Mais il faudrait être très proche de Vincent Bolloré pour connaître les scénarios. Jusqu’ici, il y avait un équilibre plutôt harmonieux entre des petites maisons, des poids moyens, et deux grands ensembles », analysait-il alors.

INSOLITE - Avec OCB, Bolloré fournit le papier bible de La Pléiade (Gallimard)

Et de conclure : « Je peux être inquiet de voir qu’une seule personne possède à la fois Hachette et Editis [avant la revente d'Editis par Vivendi, NdR]. » Antoine Gallimard aux côtés d’Arnaud Nourry, voici bien de quoi perturber ce que l’on tenait pour acquis dans l’industrie française du livre.

Pour autant, l'avenir de la maison Gallimard (ainsi que Casterman, Flammarion, Minuit, racheté en juin 2021, et d'autres), se figure en regardant du côté de Bernard Arnault, actionnaire majoritaire et président-directeur général du groupe de luxe LVMH. Son groupe détient une participation dans la holding depuis 2013. Bien que la famille Gallimard et ses actionnaires historiques possèdent plus de 75 % des parts, LVMH en possède 9,5 %.

En 2019, Antoine Gallimard affirmait que la situation resterait inchangée. Depuis, les enjeux de succession du groupe, qui ont longtemps agité le Landerneau, semblent s'être résolus. Les deux filles aînées d'Antoine Gallimard avaient été nommées directrices générales en avril 2023. À l'occasion du conseil d'administration, Charlotte et Laure Gallimard étaient nommées directrices générales, indiquait dans un courrier interne.

Crédits photo : Arnaud Nourry / Antoine Gallimard - ActuaLitté, CC BY SA 2.0