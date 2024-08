Les geishas, entre tradition et modernité

Mais à quarante ans passés, Uzaki est loin d’avoir eu les succès que la seule et unique de ses œuvres qui avait été retenue pour figurer au Salon Officiel patronné par le ministère de l’Éducation nationale aurait pu laisser espérer ! Il était resté un peintre mineur bien loin de la renommée de maître Uchiyama-Kaiseki chez qui il avait vécu des années durant pour faire son apprentissage.

Pourtant, leur loyer ayant régulièrement augmenté, il sentait bien que le propriétaire ne serait pas fâché de les voir quitter la maison qui rapporterait un bien meilleur revenu avec les geishas comme locataires. Et O-Kei ne cachait plus son aversion pour ce voisinage peu reluisant !

Déménager allait donc finir par s’imposer même si les moyens du ménage, avec deux enfants turbulents, étaient loin de permettre des folies. Folies qu’Uzaki savait ne pas être à sa portée : les écarts qu’il se permettait étaient rares.

Heureusement pour le ménage, Uzaki avait pu conserver auprès de maître Kaiseki une sorte de poste d’intendant lui permettant de profiter des largesses du maître. Mais aussi de servir, à de nombreuses occasions, de chaperon pour Kan, le fils du maître, qui menait une vie débridée dont les excès lui avaient coûté de se faire couper les vivres par son père alors qu’il était près d’épouser Choko, la fille d’un personnage important, Osuga Akimara, un ancien préfet !

Ce matin-là, alors qu’il sortait de chez lui pour aller au bain public, Uzaki, surpris, est interpellé par Kan qui lui explique vouloir bénéficier une fois encore de son aide et de ses conseils : même s’il a pris l’engagement de se corriger après son mariage (« les femmes, en fin de compte, ce n’est pas si passionnant que ça » avait-il confié à Uzaki), il s’était, encore une fois, provoqué des ennuis avec une geisha !

De fil en aiguille, la vie d’Uzaki va s’emballer.

Dans une sorte de préface, Nagaï Kafû écrivait, en 1920, que le titre de son roman était le fruit du hasard ! Et effectivement, il vaut mieux qu’il ait procédé à cette précision car de bambou il n’y a pas, nain ou pas, dans cet ouvrage.

En revanche, il y a cette ambiance qui, pour moi, est extraordinaire et que j’adore retrouver à chacune de mes lectures. Même si plus d’un siècle sépare maintenant l’écriture de ce roman et la découverte que j’en ai faite après plusieurs autres.

Toujours ces relations contraintes et très hiérarchisées par des us et coutumes qui nous (me, en tous cas) sont étrangères et qui ne manquent jamais de m’intriguer.

Toujours cette emprise phénoménale, sur la société et les gens, de cette pression sociétale et sociale d’une prégnance que nous avons (j’ai) du mal à imaginer. Avec un poids des traditions extraordinaire.

C’est au travers de ces vies en apparence si réglées que Nagaï Kafû nous entraîne en nous faisant découvrir tous ces dérèglements que tout un chacun s’autorise en pénétrant dans ce monde mystérieux des geishas. Mystérieux et intrigant autant qu’attirant. Un monde qui se déploie au grand jour, mais dont tout un chacun s’attache, en société, à repousser, à réprouver l’existence alors même qu’il ne manque aucune occasion d’aller y goûter les parfums de l’interdit.

C’est en marge de ces établissements que sont aussi franchies les limites de la légalité que la rigueur, la rigidité, la hiérarchie n’empêchent pas de transgresser : le pouvoir appelle le pouvoir et seuls seront bannis ceux qui n’auront pas la possibilité de tordre l’évidence ! Rémunérer celui qui a vu, entendu, su, compris…, pour l’amadouer et faire en sorte qu’il se taise devient la couverture des puissants. Alors que celui qui ne dispose pas de ces leviers adéquats n’aura aucune chance d’échapper à l’opprobre, au minimum !

Cette plongée entre deux facettes de cette société montre combien les mêmes ressorts provoquent les mêmes effets envers et contre tout. Sans que le temps, le lieu ou l’époque n’y changent quoi que ce soit.

Et c’est en découvrant dans le film « Perfect days » l’existence de ces bains publics où les personnages de Nagaï Kafû se rendaient il y a cent ans et que ceux de Wim Wenders fréquentent encore aujourd’hui que j’ai ressenti encore une fois ce dualisme entre tradition et modernité de ce pays qui ne cesse de m’étonner.

Lire ce roman, c’est comme parcourir les rues de Tokyo avec un guide qui a à cœur de vous entraîner au plus profond de la vie des habitants de cette ville. Un régal !