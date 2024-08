10 ans plus tard, un nouveau Manifeste IFLA pour Internet

Publié pour la première fois en 2002, le Manifeste pour Internet a connu une mise à jour en 2014, donc, avant cette troisième version. Il s'agit à nouveau, pour la fédération professionnelle, de défendre une certaine vision du réseau mondial et de peser dans les décisions relatives à sa gouvernance.

De nouvelles préoccupations

« Les bibliothèques tendent vers un Internet centré sur l'être humain, à la fois garant des droits et facilitateur du développement. Le respect des droits fondamentaux d'accès à l'information et à la connaissance est un point de départ incontournable », stipule le Manifeste dès son introduction.

De fait, un certain nombre de principes n'ont pas fondamentalement évolué en dix ans. Outre la défense des libertés d'expression et d'information, y compris en ligne, les bibliothèques restent des actrices « essentielles » de l'inclusivité numérique. Elles luttent contre l'illectronisme, à la fois en fournissant des points d'accès au web et en accompagnant des publics en difficulté.

Toutefois, d'autres points dans le document témoignent d'une évolution des usages. « Chacun a droit à la sûreté et à la sécurité, en ligne comme hors ligne. Les individus doivent jouir de la possibilité de protéger leurs données personnelles, être protégés des menaces en ligne et des contenus trompeurs. »

Plus loin, le document aborde la question de l'intelligence artificielle, en indiquant que « [l]es gouvernements et d'autres acteurs devraient collaborer avec les bibliothèques pour faire progresser la compréhension des technologies émergentes par les citoyens et la population active ».

Quelle régulation ?

L'IFLA rappelle aussi qu'Internet doit être une force au service de la défense des droits humains et de l'environnement : dès lors que des pratiques, politiques ou modèles vont à leur encontre, une intervention d'autorités de régulation est nécessaire.

S'adressant aux gouvernements, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques leur recommande de concevoir des régulations communes, « plus efficaces face à la puissance des plateformes dominantes ». Elle invite également les responsables à prendre en compte les effets bénéfiques des régulations, en faveur de l'éducation, de l'inclusion ou de l'innovation, et invite au passage à une adaptation des lois sur le droit d'auteur « à l'ère numérique ».

Toutes les décisions relatives à la régulation du réseau devront être informées et proportionnées, avec les « principes démocratiques » comme incontournable boussole.

Le manifeste complet, en anglais, est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, David Davies, CC BY-SA 2.0