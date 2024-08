Québec : les bibliothèques publiques s'engagent pour la découvrabilité

La notion de découvrabilité, adaptée de l'anglais discoverability, est apparue avec internet. Elle exprime la capacité, pour un contenu, d'exister sur l'immense toile numérique, d'être disponible et surtout repéré par les internautes.

L'ABPQ nous apprend dans ce mémoire que « malgré le fait que le français représente 6,8 % des contenus numériques en ligne, il ne représente que 2,7 % des dix millions de sites web les plus visités dans le monde », pointant ainsi un déficit dans l'attractivité numérique de la langue française.

Dans cet espace ultra-concurrentiel et dominé par les firmes chinoises et les américaines, la découvrabilité des contenus francophones est ainsi devenu un enjeu majeur, au point que les ministères de la Culture français et québécois se sont unis au printemps dernier pour une mission commune autour de la question, avec pour objectif de concurrencer les deux superpuissances mondiales.

Les bibliothèques publiques ont leur rôle à jouer

Grâce à leur place centrale au sein des municipalités et leur mission fondamentale d'accès à la culture physique comme numérique, les bibliothèques se positionnent comme un levier stratégique pour atteindre les objectifs gouvernementaux, affirme l'association québécoise.

Le mémoire de l'ABPQ présente alors neuf recommandations clés, soulignant l'importance des bibliothèques publiques dans ce projet ambitieux :

Reconnaissance officielle : Il est essentiel de reconnaître officiellement le rôle des bibliothèques dans l'accès aux contenus culturels québécois et de leur offrir un soutien adéquat pour qu'elles puissent continuer à proposer gratuitement des collections riches et bien entretenues aux citoyens. Suppression des frais de retard : Encourager les municipalités à abolir les frais de retard pour les documents empruntés en bibliothèque publique. Accès à Internet : Poursuivre les efforts pour déployer un réseau Internet accessible et abordable partout au Québec, condition indispensable pour un plan de découvrabilité inclusif. Augmentation des heures d'ouverture : Soutenir les bibliothèques publiques dans l'extension de leurs heures d'ouverture, afin de garantir un accès équitable à Internet et aux produits culturels qu'il permet de découvrir. Diversité culturelle : Mettre en œuvre des obligations pour les géants numériques afin de garantir la découvrabilité des contenus culturels québécois. Développement de plateformes locales : Encourager le développement de plateformes locales offrant une expérience utilisateur comparable à celle des grandes firmes internationales, pour inciter les Québécois à utiliser des outils valorisant la culture québécoise et la langue française. Stratégie numérique : Continuer à soutenir la Stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec, visant à moderniser le secteur, à augmenter la productivité des équipes et à renforcer la découvrabilité des contenus québécois. Formation à la littératie numérique : Reconnaître la mission des bibliothèques publiques en matière de formation à la littératie numérique et soutenir des programmes durables permettant d'atteindre ces objectifs. Formation continue et littératie de l’IA : Valoriser les bibliothèques publiques comme lieux d'apprentissage et de formation continue, et soutenir les projets de formation à la littératie de l’intelligence artificielle en bibliothèque.

L'ensemble du mémoire et les recommandations détaillées sont à retrouver ci-dessous :

