Tragédie grecque : des fragments perdus d'Euripide découverts

Des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder ont en effet mis au jour des fragments inédits de deux tragédies perdues de l'auteur du Ve siècle avant J.C. Selon le professeur de Lettres classiques John Gibert, qui a participé à l'étude, ces morceaux doivent même être considérés comme les découvertes les plus importantes dans le domaine depuis les années 1960...

Yvona Trnka-Amrhein, professeure adjointe dans le département des Lettres classiques de l'université américaine, a reçu en novembre 2022 un papyrus de la part de Bassem Gehad, archéologue au ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Les 98 lignes de la pièce ont été étudiées par la chercheuse par l'entremise d'une photographie en haute résolution, conformément à la loi égyptienne qui interdit l'exportation physique d'artefacts. En parallèle, a été mis au jour à Hermopolis Magna, une statue colossale de Ramsès II.

"Mort, chaos, suicide"

Le papyrus, qui mesure 10,5 pouces carrés (67,7 centimètres carrés), a révélé des lignes de textes qui, après analyse, ont été attribuées à deux œuvres méconnues d'Euripide : Polyidus et Ino. Accompagnée par John Gibert, spécialiste des fragments d'Euripide, Yvona Trnka-Amrhein s'est appuyée sur le Thesaurus Linguae Graecae - une base de données du même nom regroupant l'ensemble des textes écrits en grec depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours -, pour confirmer l'authenticité - notamment si ça correspond aux normes de style et de mètre tragiques -, comme l'originalité des textes.

Après plusieurs mois de travail, ils ont identifié que 80 % du contenu était inédit, tandis que les 22 lignes restantes étaient déjà connues, mais présentées ici sous des formes légèrement différentes. Selon Bassem Gehad, le papyrus date du IIIe siècle après J.C., période de l'Égypte post-hellenistique.

Polyidus revisite un mythe crétois où un voyant du même nom est chargé par le roi Minos et la reine Pasiphaé de ressusciter leur fils Glaucus, noyé dans une cuve de miel. « Cela se termine assez bien. Ce n'est pas l'une de ces tragédies où tout le monde finit par mourir », analyse Yvona Trnka-Amrhein, décrivant comment Polyidus utilise une herbe pour ramener le garçon à la vie. Le papyrus inclut aussi une scène de débat entre Minos et Polyidus sur la moralité de la résurrection, révèle l'universitaire.

Quant à Ino, le fragment redéfinit le rôle du personnage éponyme de la mythologie, traditionnellement perçu comme une belle-mère maléfique. Dans cette nouvelle version, elle est la victime d'une autre femme, la troisième épouse du roi, qui tente de supprimer ses enfants. Cette intrigue se termine tragiquement lorsque la belle-mère finit par tuer ses propres enfants et se suicider... « C'est une tragédie plus traditionnelle : mort, chaos, suicide », résume Yvona Trnka-Amrhein.

La tragédie grecque avait communément plusieurs rôles dans les cités de la Grèce antique, outre de divertir, rassembler les citoyens et révéler les forces qui s'affrontent à l'intérieur de chacun : rappeler aux mortels que le destin est écrit à l'avance, et que la mort était celui que partageaient tous. Paradoxalement, ces deux éléments devaient donner de la force à la guerre.

Une partie d'Ino était inscrite sur des falaises en Arménie, qui ont été détruites lors de conflits modernes. Fort heureusement, des savants russes du début du XXe siècle avaient préservé les images dans des dessins. Dans les fragments précédemment connus d'une pièce apparentée, Ino est une belle-mère maléfique déterminée à tuer les enfants de son mari, le roi de Thessalie, issus d'un précédent mariage. Le nouveau fragment introduit donc une nouvelle intrigue, selon Yvona Trnka-Amrhein.

Médée sur le point d'assassiner ses enfants, par Eugène Delacroix (1862). Domaine public.

Les conclusions de cette étude seront présentées lors du Neuvième Symposium Fountain le 14 septembre prochain, sur le campus de CU Boulder, avec des interventions de spécialistes renommés tels que Paul Schubert, Laura Swift et Sarah Iles Johnston. À cette occasion, le format de l'événement sera modifié pour favoriser le dialogue et l'échange avec le public. « Nous nous sentons extrêmement chanceux d'avoir travaillé sur ce matériel et attendons avec impatience les réactions du monde », conclut Yvona Trnka-Amrhein.

Euripide le moderne

Les papyrus sont fréquemment découverts dans les régions désertiques, notamment en Égypte, en raison de conditions climatiques particulières qui favorisent leur conservation. En effet, le climat aride et sec du désert crée un environnement idéal pour la préservation des matériaux organiques tels que le papyrus. L'absence d'humidité empêche le développement de moisissures et de bactéries qui décomposeraient normalement le papier et l'encre. De plus, les températures élevées et constantes contribuent également à inhiber la croissance microbienne, ce qui aide à maintenir l'intégrité physique des documents au fil des siècles.

Par ailleurs, les pratiques culturelles et rituelles de l'Égypte ancienne ont également joué un rôle crucial dans la concentration des papyrus dans les zones désertiques. Les Égyptiens anciens enterraient souvent des papyrus avec leurs morts, croyant que ces textes aideraient le défunt dans l'au-delà. Ces papyrus comprenaient des textes religieux, des formules magiques, des textes littéraires, ainsi que des documents administratifs et personnels. Les tombes, souvent situées dans des zones désertiques isolées pour des raisons spirituelles et pratiques, sont devenues des capsules temporelles, conservant les papyrus dans un état remarquablement intact.

Les manuscrits antiques, qu'ils soient en papyrus ou plus tard en parchemin, représentent malgré tout des supports extrêmement fragiles.

Certains chercheurs estiment que nous ne possédons que 1 % de la production littéraire de l'Antiquité grecque, tandis que d'autres suggèrent que nous pourrions avoir accès à jusqu'à 10 % de ces œuvres. Cette divergence d'opinions repose sur le fait que de nombreux textes, bien que physiquement perdus, survivent indirectement à travers les citations d'autres auteurs antiques, ou sont parvenus jusqu'à nous sous forme de fragments cités dans d'autres œuvres. La masse perdue des textes est justement connue par l'entremise des auteurs antiques qui les évoquent.

Euripide, né autour de 480 avant J.-C. sur l'île de Salamine et mort en 406 avant J.-C. en Macédoine, est l'un des trois grands tragédiens de la Grèce antique, aux côtés d'Eschyle et de Sophocle. Son œuvre marque une évolution dans le genre de la tragédie, explorant les complexités psychologiques et les dilemmes moraux de ses personnages. Contrairement à ses prédécesseurs, il s'intéresse à la dimension humaine de ses héros mythiques.

Au cours de sa vie, il aurait écrit environ 92 pièces, parmi lesquelles seulement une fraction nous est parvenue intégralement : 18 tragédies et un drame satyrique. Ses œuvres les plus célèbres sont Médée, Les Bacchantes, Hélène, et Les Troyennes.

Statue qui représente Euripide. NikonZ7II (CC BY-SA 4.0)

Crédits photo : Peinture murale romaine antique de la Maison des Vettii à Pompéi, montrant la mort de Penthée, comme le montre Les Bacchantes d'Euripide. Domaine Public.