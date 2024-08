Jules Verne célébré au Salon du livre de Saint-Gildas de Rhuys 2024

L'événement proposera une diversité de genres, allant des romans, récits de vie et de voyage, polars, poésie, et littérature jeunesse, à la science-fiction, l'histoire et des œuvres célébrant le patrimoine et la culture bretonne.

Il comprend également une exposition d'art sur le thème du voyage, une exposition dédiée à Jules Verne, des animations variées et des ateliers d'écriture. Un moment fort sera la lecture théâtralisée le mardi à 20h30, suivie d'une conférence sur Jules Verne.

L'entrée est gratuite, avec la présence d'un foodtruck pour restaurer les visiteurs.

Ci-dessous, les auteurs et illustrateurs présents :

Salon du livre de Saint-Gildas de Rhuys.

Cette manifestation est organisée par le collectif des Auteurs du pays de Vannes, l'association Citi, les Éditions Nordvestur et BLH Éditions, en partenariat avec la Ville de Saint-Gildas-de-Rhuys, le Club philatélique de Rhuys et l'association Marie Le France.

Crédits photo : Salon du livre de Saint-Gildas de Rhuys