Messaggerie devient majoritaire dans la chaîne de librairies Libraccio

Comme indiqué dans la note, Emmelibri-Messaggerie « entend, par cette opération, diversifier ses activités dans le secteur de la distribution. Libraccio, en forte expansion [...] vise à accélérer sa croissance avec la présence d'un partenaire de premier plan dans le secteur de la distribution éditoriale. »

Le géant de la distribution en Italie...

Messaggerie, fondé en 1914, est l’acteur le plus important de la distribution en Italie, avec le contrôle de plus de 5000 points de vente, pour 230.000 titres et environ 800 éditeurs. Par ailleurs, le groupe GeMS (Gruppo Editoriale Mauri Spagnol), l’un des principaux groupes éditoriaux italiens, est également une holding éditoriale de Messaggerie Italiane.

Emmelibri-Messaggerie est la société, détenue à 100 % par Messaggerie Italiane, qui coordonne les activités de distribution (Messaggerie Libri), les activités commerciales et les services aux éditeurs et aux libraires (comme Emmepromozione, Informazioni Editoriali ainsi que les 160 librairies franchisées UBIK).

...avec la principale chaîne de librairies indépendantes

Libraccio, spécialisé dans la vente des livres scolaires et des livres d’occasion, est la plus grande chaîne de librairies indépendantes d’Italie. Elle a été fondée à partir d'une idée de quatre étudiants en 1979 dans la Via Corsico à Milan, où se trouve encore aujourd'hui l'une de ses librairies historiques.

Aujourd'hui, elle est présente dans 34 villes et 7 régions avec 62 points de vente et plus de 500 employés. Par ailleurs, l’entreprise a clôturé son bilan en 2023 avec un chiffre d'affaires consolidé de 115 millions €, en hausse de 8,19 % par rapport à 2022.

Crédits photo : Di Pietroczz, CC BY-SA 4.0