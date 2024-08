Italie : Feltrinelli croque 10 % de l'éditeur Adelphi

Adelphi et Feltrinelli font partie des éditeurs de fiction et de non-fiction les plus importants en Italie. Cependant, ces maisons présentent de nombreuses différences, à partir de leur structure : une est indépendante, l’autre est des groupes éditoriaux les plus importants de la péninsule.

Elles sont aussi très différentes par rapport aux traditions culturelle et idéologique qu’elles représentent ainsi que d'un point de vue historique et éditorial.

Adelphi : la force d’une tradition indépendante

Adelphi a été fondée en 1962 à Milan par le traducteur et éditeur Luciano Foà, avec d'autres collaborateurs, dont Roberto Bazlen. Elle a ensuite été dirigée à partir de 1971 par Roberto Calasso, éditeur et écrivain dont certains ouvrages sont publiés en France chez Gallimard (Les noces de Cadmos et Harmonie, 1991, trad. Jean-Paul Manganaro).

En 2006, 58% d'Adelphi était détenu par RCS Mediagroup, mais en 2015, Roberto Calasso avait réussi à reprendre 71% du capital. Après sa mort, le 28 juillet 2021, Teresa Cremisi, ancienne présidente du groupe Flammarion, a été nommée présidente d'Adelphi, tandis que Roberto Colajanni a été choisi comme directeur général et directeur éditorial.

Feltrinelli et la stratégie multicanal de groupe

Le groupe Feltrinelli est né en 2005 de la fusion de la maison d'édition Feltrinelli (fondée en 1954 par Giangiacomo Feltrinelli) et de la chaîne de librairies italienne La Feltrinelli, qui possède plus d’une centaine des structures dans toute l’Italie.

En effet, le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne du livre et possède des maisons d'édition associées - Apogeo, Gribaudo, Crocetti, Rough Guide, SEM et en Espagne Anagrama - ainsi que des participations dans d’autres maisons comme Donzelli et Marsilio.

Une des dernières opérations commerciales du groupe consiste en l’acquisition, en 2024, de 100% des actions de l'école d'écriture Scuola Holden fondée par Alessandro Baricco en 1994.

Continuer un « partenariat éditorial et commercial »

Même si ce sont des structures aux profils très différents, ces deux entreprises « trouvent des points de contact dans la relation avec leurs catalogues, dans la manière de concevoir le travail éditorial et dans la relation avec les auteurs », indique le communiqué de presse de Feltrinelli.

En effet, « les librairies Feltrinelli dans toute l'Italie sont la vitrine la plus importante de l'offre de la maison d'édition milanaise, tandis que PDE, société du groupe Feltrinelli, est depuis longtemps impliquée dans la promotion des livres Adelphi dans toute l'Italie ». Ainsi, les deux structures entretiennent déjà de solides relations d’affaires.

Par ailleurs Carlo Feltrinelli, président du groupe Feltrinelli, avait noué avec Roberto Calasso des relations d’affaires ainsi que des rapports amicaux. Le président du groupe a expliqué à Il Libraio que l’idée de cette participation est née après de « nombreuses conversations très amicales avec Roberto Calasso sur l'avenir de nos maisons d'édition et la santé des librairies italiennes ».

Une note de la maison d'édition Adelphi indique également que la « participation confirme et renforce le long partenariat éditorial et commercial entre les deux maisons d'édition ».

Crédits photo : CC BY-SA 3.0