Au Livre sur les Quais 2024, embarquez pour un voyage lacustre

Entre autres, embarquez pour un voyage lacustre et littéraire avec douze événements prévus sur Le Lausanne, bateau de la CGN, parmi lesquels :

Samedi à 14h45 : Rencontrez le musicien André Manoukian et le neuroscientifique Albert Moukheiber dans une discussion où corps, cerveau, science et musique seront à l’honneur. Les maîtres du polar Franck Thilliez et Olivier Truc discuteront des enjeux environnementaux et culturels dans les eaux glacées du Grand Nord. Un débat sur la création littéraire réunira Marc Agron, Colombe Boncenne et Lorraine Fouchet.

Samedi à 16h25 : Participez à un grand entretien avec Éric-Emmanuel Schmitt autour de son dernier ouvrage La Traversée des temps. La lumière du bonheur (Albin Michel). Grégoire Delacourt abordera la notion existentielle du bonheur dans le salon Genève. Boubacar Boris Diop et Alain Mabanckou discuteront de leurs ouvrages qui dressent des portraits vibrants de femmes en lutte pour leur liberté.

Dimanche à 13h : Gaël Faye présentera son nouveau roman Jacaranda, explorant les blessures intimes du Rwanda après le génocide des Tutsis. Maylis de Kerangal et Joseph Incardona dialogueront sur la matière littéraire et son impact sur nos quotidiens. Yann Queffélec discutera de son dernier roman sur les séquelles de la guerre d’Algérie.

Dimanche à 14h45 : Kamel Daoud parlera de son ouvrage Houris (Gallimard), suivant une jeune Algérienne marquée par les tragédies de l’histoire. Peter Stamm et son traducteur Pierre Deshusses reviendront sur leur collaboration et le processus de traduction. Carole Martinez et Colin Niel croiseront leurs univers troublants, mêlant fantastique et conte.

Pour le programme complet des croisières.

Le cinéma et l’adaptation des livres sur grand écran seront mis en avant avec la présence des auteurs, autrices et scénaristes. David Foenkinos animera l'Open Air avec Le mystère Henri Pick par Rémi Bezançon et Vanessa Portal, et Colin Niel avec Seules les bêtes de Dominik Moll et Gilles Marchand.

Parmi les formats originaux, le speedbooking revient pour la troisième année en collaboration avec la Ville de Lausanne. Neuf auteurs et autrices présenteront leur livre en quelques minutes dans un format intimiste.

La Bibliothèque sonore romande proposera des lectures, y compris une lecture dans le noir, et les interviews filmées de Trousp suivront le modèle du questionnaire de Proust.

Ici, le programme complet en ligne, pour composer son week-end littéraire rêvé.

