Le roman lauréat du Prix Strega 2024 deviendra un film

Indigo Film et HT Film ont acquis les droits pour transformer en film le lauréat du plus prestigieux prix littéraire italien - l’équivalent du prix Goncourt en France. Les producteurs définissent ce livre à Ansa « une histoire sur la vie qui resiste et la fragilité en tant que composante de l'être humain ». Par ailleurs, l’histoire se déroule dans un « cadre évocateur à haute valeur cinématographique. »

Autre roman primé de l’écrivaine des Abruzzes, L’Arminuta (Celle qui est revenue, trad. Nathalie Bauer, publié en 2018 par les éditions du Seuil) a déjà été adapté en film en 2021, réalisé par Giuseppe Bonito, lauréat d'un David de Donatello (récompense cinématographique italienne depuis 1970) pour le scénario non original.

Par ailleurs, la dernière oeuvre de Donatella Di Pietrantonio parue en France est Borgo Sud, publié par Albin Michel en 2023 (trad. Laura Brignon).

Voici comment l’essayiste et psychiatre Vittorio Lingiardi, qui l’a proposé pour le prix Strega 2024, décrit cet ouvrage : « (…) L'età fragile est l'histoire d'une famille suspendue au secret d'un traumatisme, de mots jamais prononcés enfermés au cœur d'une montagne des Abruzzes qui est à la fois psyché et paysage. L'età fragile est le roman d'une mère qui ne trouve pas son souffle, prise entre la sévérité de son père et le silence de sa fille. Un livre qui guérit la douleur en la transformant en récit, parce qu'il est écrit par une femme qui connaît le miracle des mots et le sang des blessures. »

Crédits photo : Fausta Samaritani - CC BY SA 4.0